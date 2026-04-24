Louisiana Shooting: अमेरिकेतील मॉल ऑफ लुइझियाना फूड कोर्टमध्ये वादाचे रूपांतर थेट गोळीबारात; एक जण ठार आणि पाच जण जखमी

Louisiana Shooting : गेल्या आठवड्यात, लुइझियानामध्ये एका दुःखद गोळीबारात एक ते १४ वर्षे वयोगटातील आठ मुलांचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी सांगितले की, हा गोळीबार कौटुंबिक वादातून झाला होता.

Updated On: Apr 24, 2026 | 09:44 AM
अमेरिकेतील मॉल ऑफ लुइझियाना येथे दोन गटांमध्ये झालेल्या गोळीबारात एक जण ठार आणि पाच जण जखमी झाले. ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • मॉलमध्ये रक्ताचे पाट
  • दोन भीषण घटनांनी लुइझियाना हादरले
  • पाच संशयित ताब्यात

Mall of Louisiana shooting 2026 : जगभरातील पर्यटकांचे आकर्षण असलेल्या अमेरिकेतील लुइझियाना राज्यात सध्या भीतीचे वातावरण पसरले आहे. गुरुवारी दुपारी दीडच्या सुमारास ‘मॉल ऑफ लुइझियाना’ (Mall of Louisiana) मध्ये झालेला गोळीबार हा या राज्यातील गन कल्चरचा भीषण चेहरा समोर आणणारा ठरला आहे. फूड कोर्टमध्ये लोक दुपारचे जेवण करत असताना अचानक गोळ्यांचे आवाज घुमले आणि मॉलमध्ये एकच धावपळ उडाली. या घटनेने अवघ्या अमेरिकेला हादरवून सोडले आहे.

फूड कोर्टमध्ये थरार: कर्मचाऱ्यांनी ब्रेक रूममध्ये काढली रात्र

मिळालेल्या माहितीनुसार, दुपारी १:२२ वाजता मॉलच्या फूड कोर्टमध्ये दोन गटांमध्ये क्षुल्लक कारणावरून वाद झाला. या वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले आणि पाहता पाहता दोन्ही गटांनी एकमेकांवर गोळीबार सुरू केला. कपड्यांच्या दुकानात काम करणाऱ्या डेझायर बॅटन यांनी सांगितले की, “तो अनुभव अत्यंत भयावह होता. गोळ्यांचा आवाज ऐकताच आम्ही स्वतःला एका विश्रांती कक्षात (Break Room) कोंडून घेतले. पोलीस येईपर्यंत आम्ही तिथे जीव मुठीत धरून लपून होतो.” या गोळीबारात १७ वर्षीय तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला, तर अन्य पाच जण गोळ्या लागल्याने जखमी झाले आहेत.

पोलिसांची मोठी कारवाई अन् महापौरांचा इशारा

बॅटन रूज पोलीस प्रमुख टीजे मोर्स यांनी सांगितले की, सीसीटीव्ही फुटेजच्या मदतीने पाच संशयितांना तात्काळ ताब्यात घेण्यात आले आहे. महापौर सिड एडवर्ड्स यांनी गुन्हेगारांना सज्जड दम भरताना म्हटले की, “जर तुम्ही शहरात अशा प्रकारचे कृत्य केले, तर तुम्ही कायद्याच्या कचाट्यातून सुटू शकणार नाही.” सध्या मॉल परिसरात डझनभर पोलीस गाड्या, हेलिकॉप्टर्स आणि बुलेटप्रूफ जॅकेट घातलेले सशस्त्र अधिकारी गस्त घालत आहेत.

श्रेव्हपोर्टमधील काळजाचा ठोका चुकवणारी घटना

मॉलमधील या घटनेच्या अवघ्या चार दिवस आधी, लुइझियानातील श्रेव्हपोर्ट (Shreveport) भागात मानवी क्रूरतेचा कळस पाहिला मिळाला. शमार एल्किन्स (३१) नावाच्या एका वडिलांनी कौटुंबिक वादातून स्वतःच्याच ७ मुलांची आणि एका भाच्याची (वय ३ ते ११ वर्षे) गोळ्या झाडून हत्या केली. या भीषण हत्याकांडात दोन महिलाही गंभीर जखमी झाल्या आहेत. आरोपीने पळून जाण्यासाठी कार चोरी केली होती, मात्र पोलिसांसोबत झालेल्या चकमकीत तो ठार झाला. एकाच आठवड्यात दोन मोठ्या गोळीबाराच्या घटनांमुळे लुइझियाना राज्यात आता बंदुकीच्या कायद्यावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: मॉल ऑफ लुइझियानामध्ये गोळीबार का झाला?

    Ans: पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, फूड कोर्टमध्ये दोन गटांमध्ये झालेल्या वादाचे रूपांतर गोळीबारात झाले होते, हा कोणताही दहशतवादी हल्ला नव्हता.

  • Que: श्रेव्हपोर्टमधील गोळीबारात किती मुलांचा मृत्यू झाला?

    Ans: श्रेव्हपोर्टमधील कौटुंबिक वादातून झालेल्या गोळीबारात १ ते १४ वर्षे वयोगटातील एकूण ८ निष्पाप मुलांचा मृत्यू झाला आहे.

  • Que: मॉल गोळीबार प्रकरणी किती जणांना अटक करण्यात आली आहे?

    Ans: बॅटन रूज पोलिसांनी आतापर्यंत या प्रकरणी ५ संशयितांना ताब्यात घेतले असून अन्य आरोपींचा शोध सुरू आहे.

Published On: Apr 24, 2026 | 09:44 AM

