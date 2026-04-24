ढोलताशांच्या आवाजात अचानक पसरली शांतता! बिदाई दरम्यानच कॅमेरामॅनला कारने फरफटतं नेलं; भीषण अपघातचा Video Viral

Accident Viral Video : ढोल ताशांच्या गजरात अचानक मृत्यूचा तांडव...! बिदाई दरम्यान कॅमेरामॅनवर काळाचा घाला, कारच्या धडकेच हवेतच उडालं शरीर अन् अपघाताचा थरारक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होतोय.

Updated On: Apr 24, 2026 | 09:28 AM
(फोटो सौजन्य: X)

  • लग्नाच्या बिदाईदरम्यान घडलेला अपघात सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.
  • वेगवान कारने कॅमेरामॅनला जोरदार धडक दिल्याने गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.
  • जखमीला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून पोलिस तपास सुरू आहे.
लग्न म्हटलं की सर्वत्र आनंदाच वातावरण असतं. ढोलताशांच्या आवाजात डान्स, उत्साह आणि आनंददायी चेहरे आपल्या डोळ्यासमोर येतात. पण हाच आनंद जर क्षणात दु:खात बदलताना आपण कधी पाहिलंय का? नसेल तर ते आता तुम्हाला या दृष्यात पाहता येणार आहे. सोशल मिडियावर एका लग्नातील बिदाई दरम्यानचे दृष्य शेअर करण्यात आले आहे. यात सर्वजण रस्त्यावर वधूला निरोप देण्यासाठी जमतात. कॅमेरामॅन हे दृष्य आपल्या कॅमेरात टिपत असतो आणि यावेळीच मागून येणारी वेगवान कार त्याला ओढतंच पुढे घेऊन जाते. हा अपघात इतका भीषण असतो की, वऱ्हाड्यांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण होते आणि सर्वत्र गोंधळ माजतो. चला या घटनेविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

काय आहे प्रकरण?

सोशल मिडियावर व्हायरल झालेली ही घटना हरियाणातील असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मुलीची वरात निघाली. कुटुंबियांनी आणि नातेवाईकांनी तिचा निरोप घेतला. सर्व काही मजेत आणि हास्यविनोदात सुरळीत चालले होते, पण नियतीच्या मनात काहीतरी वेगळेच होते. हे सर्व दृष्य आपल्या कॅमेरात कैद करणाऱ्या कॅमेरामॅनवरच काळाचा घाला पडतो. रस्त्याच्या कडेला उभे राहून तो बिदाईचे दृष्य आपल्या कॅमेरात कैद करु पाहतो आणि तितक्यातच एक वेगवान चारचाकी त्याला जोरदार धडक देते. धडक इतकी जोरदार होती की, कॅमेरामॅन फुटबाॅलप्रमाणे हवेत फेकला गेला. हे दृष्य पाहणे फारच धक्कादायक होते. उपस्थित लोक देखील हे दृष्य पाहून घाबरले आणि लग्नाच्या बिदाईत गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. लोकांच्या किंकाळ्या ऐकू येऊ लागल्या.

माहितीनुसार जखमीला रुग्णालयात दाखल केले असून पोलिस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. घटनेचा व्हिडिओ @Deadlykalesh नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये घटनेची माहिती देण्यात आली असून अनेक यूजर्सने यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका यूजरने म्हटले की, “कॅमेरामन रस्त्याच्या मधोमध होते आणि दुसरे म्हणजे, गाडी वेगमर्यादेपेक्षा अधिक वेगाने धावत होती”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “चालक आणि कॅमेरामन-दोघांनाही वाटले की, हा रस्ता त्यांच्या बापाचा आहे. अतिशय भीषण अपघात” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “आता कोणीही असे म्हणणार नाही की, कॅमेरामन कधीच मरत नाही”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Apr 24, 2026 | 09:28 AM

