जानेवारी–मार्चमध्ये या राशीच्या लोकांसाठी राहील खास, दृष्टि राजयोगाच्या प्रभावामुळे करिअर, पैसा आणि सन्मानात होईल वाढ

जानेवारीमध्ये गुरु आणि शनिच्या शुभ दृष्टीमुळे लाभ दृष्टी राजयोग तयार होणार आहे. या काळात काही राशीच्या लोकांच्या करिअर आणि संपत्तीमध्ये वाढ होऊ शकते. दृष्टि राजयोगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

Updated On: Dec 31, 2025 | 10:31 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • लाभ दृष्टी राजयोग म्हणजे काय
  • जानेवारी–मार्चचा महिना खास
  • करिअर, पैसा आणि सन्मानात होणार वाढ
 

नवीन वर्षाची सुरुवात होताच काही राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे. करिअरमध्ये वाढ, आर्थिक समस्या कमी होणे, कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहणे. नवीन वर्षामध्ये असाच एक खास काळ सुरू होत आहे ज्यामुळे ग्रहांच्या स्थितीमुळे काही राशीच्या लोकांचे नशीब बदलू शकते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, जानेवारीच्या सुरुवातीला गुरु आणि शनिच्या शुभ प्रभावामुळे एक राजयोग निर्माण होत आहे ज्याला लाभ दृष्टी राजयोग असे म्हटले जाते. हा योग खूप शुभ मानला जातो. या काळात खूप प्रयत्न केले जातात. यावेळी काही समस्या येऊ शकतात. जीवनामध्ये नवीन संधी येऊ शकतात.

या काळात ऊर्जा, संधी प्रदान करते. उलट, ते आदर, नातेसंबंध, मानसिक शांती आणि समाजातील स्थान देखील मजबूत करते. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापासून ते मार्चपर्यंत हा आठवडा खूप मजबूत राहणार आहे. या काळात तुमच्या जीवनात सकारात्मक बदल होताना दिसून येईल. दृष्टि राजयोगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

लाभ दृष्टी राजयोग म्हणजे काय

ज्यावेळी कुंडलीत लाभाचा भाव बलवान असतो किंवा जेव्हा गुरु, शनि किंवा इतर कोणताही शुभ ग्रह, भाग्याचा स्वामी, भावावर दृष्टी टाकतो तेव्हा लाभ दृष्टी राजयोग तयार होतो. हा काळ शुभ मानला जातो जेव्हा ग्रहांच्या शक्ती एखाद्या व्यक्तीला योग्य दिशेने ढकलतात.

Astro Tips: नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी तुळशीच्या रोपासह या ठिकाणी लावा दिवा, देवी लक्ष्मी होईल प्रसन्न

या योगाचा कोणत्या क्षेत्रातील लोकांना फायदा होतो

करिअरमध्ये अचानक वाढ

पैशांचा ओघ आणि बचतीत वाढ

समाजात वाढलेली ओळख आणि आदर

प्रलंबित सरकारी काम पूर्ण करणे

परदेश प्रवास किंवा परदेशातून फायदा

नवीन व्यवसाय संधी आणि मोठे करार

कधी तयार होत आहे हा योग

जानेवारीच्या सुरुवातीला गुरु ग्रहाचा शुभ प्रभाव लाभ राजयोगाला सक्रिय करत आहे आणि शनिची स्थितीदेखील सहाय्यक असेल. परिणामी, हा राजयोग पूर्णपणे प्रभावी होईल. या राजयोगाचा कालावधी जानेवारी महिन्याचा पहिला आठवडा ते मार्च महिन्याचा अखेर काळात ग्रहांची स्थिती सतत सकारात्मक असेल, ज्यामुळे अनेक राशींच्या जीवनात नवीन संधी निर्माण होतील.

दृष्टी राजयोगाचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

मेष रास

मेष राशीसाठी हा काळ गेम चेंजर ठरू शकतो. या काळात करिअरमध्ये पदोन्नती किंवा नवीन नोकरीची शक्यता. व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना नवीन प्रकल्प किंवा मोठा करार होण्याची शक्यता आहे. तुमचे अडकलेले पैसे परत मिळू शकतात. या काळात तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढू शकतो.

Zodiac Sign: त्रिपुष्कर योग आणि बुधादित्य योगामुळे कन्या राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांसाठी हा राजयोग प्रतिष्ठा आणि आदर वाढवू शकतो. सरकारी बाबींमध्ये सहज यश मिळू शकते. या काळात जुना वाद सोडवला जाऊ शकतो. गुंतवणुकीतून चांगले उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे. कुटुंबात आनंद आणि पाठिंबा वाढेल. या काळामध्ये तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढलेला राहील. तुमच्यामध्ये काही सकारात्मक परिणाम होताना दिसून येतील.

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांसाठी हा काळ चांगला राहील. या काळात उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत वाढतील. परदेश प्रवास, अभ्यास किंवा व्यवसायासाठी हा काळ उत्तम राहणार आहे. करिअरमध्ये स्थिरता आणि नवीन संधी मिळण्याची संधी शक्यता आहे. या काळात तुम्ही महत्त्वाचे निर्णय घेऊ शकतात.

या काळात काय करावे

लाभ दृष्टी राजयोग नवीन संधी घेऊन येणारा असणार आहे. मात्र खूप मेहनत घ्यावी लागेल. या काळात सावधगिरी बाळगावी लागेल, अविचारी गुंतवणूक टाळा आणि तुमची ऊर्जा योग्य दिशेने वळवा.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: दृष्टि राजयोग म्हणजे काय?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार जेव्हा शुभ ग्रहांची एकमेकांवर अनुकूल दृष्टी पडते, तेव्हा दृष्टि राजयोग तयार होतो. या योगामुळे करिअर, आर्थिक स्थिती आणि सामाजिक प्रतिष्ठेत वाढ होते.

  • Que: जानेवारी–मार्च 2026 हा काळ का खास मानला जातो?

    Ans: या कालावधीत काही प्रमुख ग्रह अनुकूल स्थानात येऊन एकमेकांवर शुभ दृष्टी टाकतील. त्यामुळे दृष्टि राजयोग सक्रिय होऊन सकारात्मक परिणाम दिसून येतात.

  • Que: दृष्टि राजयोग अधिक फलदायी करण्यासाठी कोणते उपाय करावेत?

    Ans: गुरुवार आणि रविवारच्या दिवशी दान, सकारात्मक कर्म, देवपूजा आणि आत्मविश्वासाने केलेले प्रयत्न या योगाचे फळ वाढवतात.

Published On: Dec 31, 2025 | 10:31 AM

