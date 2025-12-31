Astro Tips: नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी तुळशीच्या रोपासह या ठिकाणी लावा दिवा, देवी लक्ष्मी होईल प्रसन्न

हिंदू धर्मामध्ये दिवा लावण्याला ज्योतिषशास्त्रात आणि आध्यात्मिक विशेष महत्त्व आहे. दिवा केवळ अंधार दूर करत नाही तर जीवनात प्रकाशाचे आगमन देखील दर्शवितो. शास्त्रांमध्ये, दिवा ज्ञान, चेतना आणि देवाच्या उपस्थितीचे प्रतीक मानला जातो. नवीन वर्षामध्ये तुळशीच्या रोपासह पाच ठिकाणी दिवे लावण्याचे विशेष महत्त्व आहे. नवीन वर्षाचा पहिल्या दिवशी गुरुवार असल्याने जो विश्वाचे नियंत्रक भगवान विष्णू आणि देवांचे गुरु बृहस्पति यांना समर्पित आहे. वास्तुशास्त्रानुसार, नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी तुळशीसह या ठिकाणी दिवे लावल्याने धनाची देवी लक्ष्मी तसेच भगवान विष्णू यांचे आशीर्वाद कायम आपल्यावर राहतात. त्यासोबतच वास्तुदोष आणि पूर्वजदोषांसह विविध प्रकारच्या दोषांपासूनही सुटका होते. नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी कोणत्या ठिकाणी दिवा लावावा, जाणून घ्या
वास्तुशास्त्रानुसार, नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी सकाळी आणि संध्याकाळी ईशान्य दिशेला दिवा लावावा. देवांचे देवता भगवान महादेव हे या दिशेचे अधिपती आहेत आणि ही दिशा सुख, समृद्धी, ज्ञान आणि सकारात्मकतेची मानली जाते. या दिशेला दिवा लावल्याने सर्व दोष दूर होतात आणि घरात सुख, शांती आणि समृद्धी येते. ईशान्य कोपऱ्यात आणि पूर्व दिशेला दिवा लावावा. या दिशेला दिवा लावल्याने जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात अपेक्षित यश मिळेल.
वास्तुशास्त्रानुसार नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी तुळशीच्या झाडाजवळ दिवा लावावा. जर घरी तुळस उपलब्ध नसेल तर मंदिरात जाऊन तुळशीचे रोप असेल तिथे दिवा लावावा. तुळशीजवळ दिवा लावल्याने सर्व सुखे मिळतात आणि वास्तुदोषही दूर होतात.
वास्तुनुसार नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी तुमच्या घराच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ चार मुखी पिठाचा दिवा लावा. तुमच्या घराच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ दिवा लावल्याने सकारात्मक उर्जेचे स्वागत होते आणि देवी लक्ष्मीचेही स्वागत होते. मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ दिवा लावायला विसरु नका.
नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी सकाळी आणि संध्याकाळी तुमच्या घरातील देव्हाऱ्याजवळ गंगाजल शिंपडा आणि तुपाचा दिवा लावा. असे केल्याने वर्षाच्या पहिल्या दिवशी देवी-देवतांचे आशीर्वाद मिळतात आणि तुमच्या पूर्वजांनाही प्रसन्न करतात. देव्हाऱ्याजवळ दिवा लावल्याने सकारात्मक ऊर्जा येते आणि पैशाशी संबंधित समस्या देखील दूर होतात.
नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी सकाळी आणि संध्याकाळी जवळच्या शिव मंदिरात जाऊन दिवा लावावा. असे केल्याने तुमच्या जीवनातील अंधार दूर होतो आणि तुमच्या कुंडलीत गुरु ग्रहाचे स्थान मजबूत होते. तुमच्या आजूबाजूला सकारात्मक ऊर्जा राहते, जी सर्व समस्यांना दूर ठेवते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: तुळस माता विष्णूंची प्रिय मानली जाते. नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी तुळशीजवळ दिवा लावल्याने सकारात्मक ऊर्जा वाढते आणि देवी लक्ष्मीची कृपा प्राप्त होते.
Ans: तुपाचा दिवा अत्यंत शुभ मानला जातो. तूप उपलब्ध नसेल तर तीळ तेलाचा दिवा देखील लावू शकता.
Ans: पहाटे सूर्योदयापूर्वी किंवा संध्याकाळी सूर्यास्तानंतर दिवा लावणे विशेष फलदायी मानले जाते.