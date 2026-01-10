Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Idol Making Rules Which Wood Is Inauspicious To Use For Making Idols Of Gods And Goddesses

Idol Making Rules: देवी देवतांच्या मूर्त्या बनवताना ‘ही’ लाकूड मानली जातात अशुभ

मूर्ती बनवण्यासाठी लाकडाची निवड खूप महत्त्वाची मानली जाते. बाभूळ, कडुलिंब, आंबा, पलाश, शमी यासारख्या लाकडांचा वापर मूर्ती बनवण्यासाठी केला जात नाही. सागवान आणि चंदन हे लाकूड मूर्ती बनवण्यासाठी शुभ मानले जाते.

Updated On: Jan 10, 2026 | 09:10 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • मूर्ती बनवताना कोणते लाकूड वापरत नाही
  • शास्त्रामधील लाकडाचा उल्लेख
  • कोणते आहेत शुभ लाकूड
 

हिंदू धर्मामध्ये पूजा आणि श्रद्धा यांचे एकमेकांशी खोलवर नाते आहे. देवतांची पूजा करणे हा फक्त एक विधी नसून त्यामागे भावना, नियम आणि श्रद्धा असते. मंदिरांमध्ये ठेवलेल्या देवाच्या मूर्तींपासून ते घरात स्थापित केलेल्या मूर्तींपर्यंत, प्रत्येक गोष्टीशी काही खास श्रद्धा आणि नियम जोडलेले असतात. देवाची मूर्ती फक्त सुंदर आणि आकर्षक असावी, परंतु सत्य हे आहे की मूर्ती बनवताना अनेक धार्मिक नियम पाळले जातात. शास्त्रानुसार मूर्ती कोणत्या धातू किंवा दगडापासून बनवावी आणि कोणते साहित्य टाळावे हे सांगण्यात आलेले आहे. लाकडी मूर्तींच्या बाबतीत नियम विशेषतः कडक आहेत. प्रत्येक झाडाचे लाकूड मूर्ती बनवण्यासाठी योग्य असते असे नाही. काही लाकूड अशुभ तर काही शुभ मानले जाते. लाकडापासून बनवलेल्या मूर्तीची पूजा केल्याने इच्छित परिणाम मिळत नाहीत. देवाच्या मूर्ती बनवण्यासाठी कोणत्या झाडांचे लाकूड वापरले जात नाही, यामागील कारणे काय आहेत आणि मूर्ती बनवण्यासाठी कोणते लाकूड शुभ मानले जाते ते जाणून घेऊया

या झाडांच्या लाकडापासून मूर्ती बनवत नाही

धार्मिक श्रद्धेनुसार, देवतांच्या मूर्ती बनवण्यासाठी विशिष्ट प्रकारच्या लाकडाचा वापर करणे निषिद्ध मानले जाते. कारण ही लाकडे अशुभ, कमकुवत किंवा नकारात्मक उर्जेशी संबंधित मानली जातात. दूध देणाऱ्या झाडांच्या लाकडापासून, कमकुवत फांद्या असलेल्या झाडांपासून, स्मशानाजवळ वाढणारी झाडे, पूर्णपणे सुकलेली झाडे आणि ज्या झाडांखाली मुंगी किंवा सापाचे घरटे आहे अशा झाडांपासून मूर्ती बनवू नयेत असे मानले जाते. असे म्हटले जाते की या लाकडापासून बनवलेल्या मूर्तींची पूजा करणे व्यर्थ ठरू शकते.

Kalashtami 2026: कालाष्टमीच्या दिवशी ‘हे’ उपाय केल्यास नकारात्मक शक्तींचा प्रभाव होतो कमी

बाभूळ लाकूड

बाभळीचे लाकूड खूप कठीण आणि मजबूत असते, तरीही ते देवांच्या मूर्ती बनवण्यासाठी वापरले जात नाही. धार्मिक मान्यतेनुसार, बाभळीला अशुद्ध आणि राक्षसी झाड मानले जाते. या कारणास्तव, त्याचे लाकूड धार्मिक विधी किंवा मूर्ती बनवण्यासाठी वापरले जात नाही. असे मानले जाते की त्यापासून बनवलेल्या मूर्ती सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करत नाहीत.

कडुलिंबाचे लाकूड

कडुलिंबाचे झाड त्याच्या औषधी गुणधर्मांसाठी ओळखले जाते आणि ते पवित्रदेखील मानले जाते. घराजवळ कडुलिंबाचे झाड असणे शुभ मानले जाते, परंतु त्याचे लाकूड मूर्ती बनवण्यासाठी योग्य मानले जात नाही. कडुलिंबाचे लाकूड कठीण असते, परंतु ते मूर्ती बनवण्यासाठी अयोग्य असते.

पलाशच्या झाडाचे लाकूड

पलाश किंवा ढाक वृक्ष धार्मिक समारंभांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. त्याची पाने आणि लाकूड हवन, यज्ञ आणि पूजा साहित्यात वापरले जाते. तरीदेखील पलाशच्या लाकडापासून मूर्ती बनवल्या जात नाहीत. याचे कारण असे की, लाकूड फार टिकाऊ नसते आणि ते लवकर खराब होते.

आंब्याचे लाकूड

हिंदू धर्मात आंब्याचे झाड पवित्र मानले जाते. त्याची पाने पूजा, हवन आणि शुभ समारंभात वापरली जातात. यज्ञातही आंब्याच्या लाकडाचा वापर केला जातो, परंतु मूर्ती बनवण्यासाठी ते निषिद्ध मानले जाते. धार्मिक श्रद्धेनुसार, आंब्याचे लाकूड मूर्तीला स्थिरता देत नाही.

Zodiac Sign: अमला योग मेष आणि मिथुन राशीसह या राशीच्या लोकांवर शनि देवाचा राहील आशीर्वाद

शमी आणि बेलचे झाड

शमी आणि बैल दोन्ही झाडे धार्मिकदृष्ट्या खूप महत्त्वाची मानली जातात. शमीची पाने विजय आणि शुभतेचे प्रतीक आहेत, तर बैलची पाने भगवान शिवाला अर्पण केली जातात. या दोन्ही झाडांची पूजा केली जाते आणि त्यांची पाने अर्पण केली जातात, परंतु त्यांच्या लाकडाचा वापर मूर्ती बनवण्यासाठी केला जात नाही. असे मानले जाते की या झाडांचे लाकूड पूजेसाठी इतर कारणांसाठी योग्य आहे, परंतु मूर्ती बनवण्यासाठी नाही.

मूर्ती बनवण्यासाठी कोणत्या झाडांचा वापर केला जातो

देवतेच्या मूर्ती बनवण्यासाठी काही लाकडांना शुभ मानले जाते. यामध्ये सागवान, चंदन आणि पांढऱ्या ओक वृक्षाचे लाकूड यांचा समावेश आहे. सागवान लाकूड मजबूत आणि दीर्घकाळ टिकणारे असते, म्हणून त्यापासून बनवलेल्या मूर्ती टिकाऊ मानल्या जातात. चंदन हे अत्यंत पवित्र मानले जाते आणि विशेषतः भगवान विष्णू आणि भगवान कृष्ण यांच्या मूर्तींसाठी ते योग्य आहे. पांढऱ्या ओक लाकडाला धार्मिक दृष्टिकोनातून देखील शुभ मानले जाते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: देवी-देवतांच्या मूर्त्या बनवताना सर्व प्रकारची लाकूड वापरता येते का?

    Ans: देवी-देवतांच्या मूर्त्या बनवताना सर्व प्रकारची लाकूड वापरता येते का?

  • Que: नाही. शास्त्रांनुसार प्रत्येक झाडाची लाकूड मूर्ती निर्मितीसाठी योग्य नसते. काही लाकूड अशुभ मानली जातात आणि त्यांचा वापर टाळावा असे सांगितले जाते.

    Ans: कोणत्या झाडांची लाकूड मूर्ती बनवताना अशुभ मानली जातात?

  • Que: मूर्ती बनवण्यासाठी कोणती लाकूड शुभ मानली जातात?

    Ans: शास्त्रांनुसार चंदन, कडुलिंब (निंब), वड, पिंपळ, बेल (बिल्व) आणि उंबर यांसारख्या पवित्र झाडांची लाकूड मूर्ती निर्मितीसाठी शुभ मानली जातात.

Web Title: Idol making rules which wood is inauspicious to use for making idols of gods and goddesses

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 09:10 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Garuda Purana: या लोकांच्या घरचे अन्न चुकूनही खाऊ नका, नाहीतर व्हाल पापाचे भागीदार
1

Garuda Purana: या लोकांच्या घरचे अन्न चुकूनही खाऊ नका, नाहीतर व्हाल पापाचे भागीदार

Panchak 2026: पंचक दोष टाळायचा असेल तर 20 जानेवारीपूर्वी पूर्ण करून घ्या तुमची महत्त्वाची कामे
2

Panchak 2026: पंचक दोष टाळायचा असेल तर 20 जानेवारीपूर्वी पूर्ण करून घ्या तुमची महत्त्वाची कामे

Navpancham Rajyog 2026 : नवपंचम योगामुळे या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब, यश आणि संपत्तीत वाढ
3

Navpancham Rajyog 2026 : नवपंचम योगामुळे या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब, यश आणि संपत्तीत वाढ

Zodiac Sign: चतुर्दशी तिथीला तयार होत आहे वर्षातील पहिला चतुर्ग्रही योग, वृषभ आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब
4

Zodiac Sign: चतुर्दशी तिथीला तयार होत आहे वर्षातील पहिला चतुर्ग्रही योग, वृषभ आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Belgaum crime: विधवा मुलीच्या पैशांवर डोळा? प्रेमसंबंधाच्या संशयातून अभियंत्यावर जीवघेणा हल्ला

Belgaum crime: विधवा मुलीच्या पैशांवर डोळा? प्रेमसंबंधाच्या संशयातून अभियंत्यावर जीवघेणा हल्ला

Jan 17, 2026 | 11:28 AM
BMC Election Result 2026: फूट आणि फटका, तरीही ठाकरेंचा झुंजार लढा; मुंबईतील ६५ जागांचा खरा अर्थ काय?

BMC Election Result 2026: फूट आणि फटका, तरीही ठाकरेंचा झुंजार लढा; मुंबईतील ६५ जागांचा खरा अर्थ काय?

Jan 17, 2026 | 11:19 AM
Vande Bharat: देशात 2047 पर्यंत येणार 4500 वंदे भारत ट्रेन, Advanced Version 4.0 पुढच्या वर्षात पूर्ण, तपशील एका क्लिकवर

Vande Bharat: देशात 2047 पर्यंत येणार 4500 वंदे भारत ट्रेन, Advanced Version 4.0 पुढच्या वर्षात पूर्ण, तपशील एका क्लिकवर

Jan 17, 2026 | 11:15 AM
अरेरे…आणखी एकदा लाज घालवली, ऑस्ट्रेलियात रिझवाननंतर बाबर आझम बेइज्जत! स्टिव्ह स्मिथच्या या कृत्यावर आला राग

अरेरे…आणखी एकदा लाज घालवली, ऑस्ट्रेलियात रिझवाननंतर बाबर आझम बेइज्जत! स्टिव्ह स्मिथच्या या कृत्यावर आला राग

Jan 17, 2026 | 11:04 AM
iQOO Z11 Turbo: डिझाईन पाहताच प्रेमात पडाल! तगड्या फीचर्ससह iQOO च्या नव्या स्मार्चफोनची एंट्री, किंमत जाणून घ्या

iQOO Z11 Turbo: डिझाईन पाहताच प्रेमात पडाल! तगड्या फीचर्ससह iQOO च्या नव्या स्मार्चफोनची एंट्री, किंमत जाणून घ्या

Jan 17, 2026 | 10:55 AM
सिद्धू मूसेवालानंतर आता B Praak? गायक बी-प्राकला लॉरेन्स बिश्नोई गँग कडून धमकी; १० कोटीं द्या नाहीतर

सिद्धू मूसेवालानंतर आता B Praak? गायक बी-प्राकला लॉरेन्स बिश्नोई गँग कडून धमकी; १० कोटीं द्या नाहीतर

Jan 17, 2026 | 10:52 AM
सफरचंद कधी खावे? चुकीच्या वेळी सफरचंद खाल्ल्यास फायदे होण्याऐवजी होईल शरीराचे गंभीर नुकसान

सफरचंद कधी खावे? चुकीच्या वेळी सफरचंद खाल्ल्यास फायदे होण्याऐवजी होईल शरीराचे गंभीर नुकसान

Jan 17, 2026 | 10:52 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Jan 16, 2026 | 07:01 PM
Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Jan 16, 2026 | 06:56 PM
Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Jan 16, 2026 | 06:39 PM
Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Jan 16, 2026 | 06:34 PM
Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Jan 16, 2026 | 06:29 PM
Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Jan 16, 2026 | 06:24 PM
Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Jan 16, 2026 | 03:17 PM