Madhyapradesh Crime: दहावीचा पेपर लिहीत असतांना पोटात वेदना, अल्पवयीन विद्यार्थिनीने बाथरूममध्ये दिला बाळाला जन्म

एका खासगी परीक्षा केंद्रावर ही विद्यार्थिनी पेपर देण्यासाठी आली होती. परीक्षा सुरु असतानाच तिच्या पोटात अचानक तीव्र कळा सुरु झाल्या. ती तातडीने स्वच्छतागृहात गेली, तिथे तिने एका बाळाला जन्म दिला. परीक्षा केंद्र संचालकांना या प्रकारची माहिती मिळताच त्यांनी तात्काळ १०८ रुग्णवाहिकेला पाचारण केले. रुग्णवाहिका पोहोचताच विद्यार्थिनी आणि नवजात बाळाला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विद्याथीनी आणि नवजात बाळ या दोघांचीही प्रकृती स्थिर आहे. ते डॉक्टरांच्या देखरेखेखाली आहेत.
धक्कदायक माहिती समोर?
या प्रकरणाची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी पीडित मुलीची विचारपूस केली. यावेळी तिने धक्कादायक माहिती दिली. तिने म्हंटले की गेल्या दोन वर्षांपासून बेटमा येथील जीवन ज्योती कॉलनीतील ‘कान्हा’ नावाचा तरुण तिच्या संपर्कात होता. लग्नाचे आमिष दाखवून आणि धाक दाखवून तो तिच्यावर वारंवार शारीरिक अत्याचार करत होता. या छळातून तिला गर्भधारणा झाली होती असे तिने सांगितले.
कठोर कारवाईचे आश्वासन
पीडित मुलीने दिलेल्या जबाबानुसार पोलिसांनी संशयित आरोपीविरुद्ध गुन्हा नोंदवला असून त्याचा शोध सुरु केला आहे. या घटनेने संताप व्यक्त केला जात असून आरोपीला लवकरच अटक करून कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासन पोलिसांनी दिले आहे.
