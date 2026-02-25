Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Mumbai Railway : वांद्रे स्टेशन की कचराकुंडी? कचरा, अतिक्रमण दाखवणारा विदेशी पर्यटकाचा Video Viral

परदेशी पर्यटकांनी सोशल मीडियावर काही रेल्वे स्थानकांवरील अस्वच्छतेचे आणि रस्त्यांजवळील अतिक्रमणाचे व्हिडिओ शेअर केल्यामुळे भारतीय रेल्वे व्यवस्थेबद्दल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे.

Updated On: Feb 25, 2026 | 11:33 AM
कौस्तुभ खातू,मुंबई : आयसीसी मेन्स टी-२० वर्ल्ड कपमुळे विदेशातून मोठ्या संख्येने पर्यटक मुंबईसह विविध शहरांत दाखल झाले आहेत. मात्र, मुंबईतील काही रेल्वे स्थानकांवरील अस्वच्छता आणि रुळांजवळील अतिक्रमणाचे व्हिडिओ परदेशी पर्यटकांनी सोशल मीडियावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टीका होत असल्याची शेअर केल्याने भारतीय रेल्वे व्यवस्थेची चर्चा सुरू झाली आहे. वांद्रे रेल्वे स्थानकाच्या रुळांजवळ मोठ्या प्रमाणात उभारलेली झोपडपट्टी, प्लॅटफॉर्मवरील, कचऱ्याचे ढीग आणि रुळांजवळ साचलेली घाण याची दृश्ये काही पर्यटकांनी मोबाईलमध्ये चित्रित केली आहेत. ही रील्स सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून मुंबईच्या सार्वजनिक व्यवस्थेवर टीका होत आहे.

109 वर्षांआधी आज्जाने इंग्रजांना दिलं होत 35 हजारांच कर्ज, आता करोडोंहून अधिक झाली किंमत… नातवाने पाठवली रीतसर नोटीस

मेल-एक्सप्रेस गाड्यांतील प्रश्न केले उपस्थित

परदेशी पर्यटकांनी केवळ स्थानकांवरील कचरा आणि अतिक्रमणच नव्हे, तर धावत्या मेल एक्सप्रेस गाड्यांतील परिस्थितीवरही लक्ष वेधले आहे. काही विदेशी पर्यटकांनी रेल्वे गाड्यांतील प्रचंड गर्दी, अस्वच्छता आणि डब्यांच्या मूलभूत देखभालीवर टीका केली आहे. काही व्हिडिओमध्ये मेल-एक्सप्रेस गाड्यांच्या डब्यांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी उभे असल्याचे दिसते. तसेच काही ठिकाणी शौचालयांची अस्वच्छता, डब्यामध्ये साचलेला कचरा आणि इतर मूलभूत सुविधांच्या देखभालीवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Joonas Rantala (@joonazrantala)

मुंबईतील स्थानकांवरील अस्वच्छतेबाबत चिंता

रेल्वे स्थानकांवरील अस्वच्छता आणि अतिक्रमणाचे दृश्य दाखवणाऱ्या विदेशी पर्यटकांच्या रील्स सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाल्या आहेत. या व्हिडिओंना हजारो लाईक्स मिळाले असून, अनेकांनी त्यावर प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत. काही सोशल मीडिया वापरकत्यांनी मुंबईतील रेल्वे स्थानकांवरील अस्वच्छतेबाबत चिंता व्यक्त केली, तर काहींनी प्रशासनाने तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. काही भारतीय वापरकत्यांनी रेल्वेवरील प्रचंड प्रवासी ताण आणि शहरातील वाढती लोकसंख्या यामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणीचाही उल्लेख केला आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Joonas Rantala (@joonazrantala)

‘जुनस राथाला’ या परदेशी पर्यटकाने सदर व्हिडिओ प्रसारित केला असून, यात त्याने ‘मी सध्या एका भारतीय रेल्वे स्थानकावर माझ्या ट्रेनची वाट पाहत आहे. मात्र, आजूबाजूचा परिसर पाहून धक्का बसतो आहे. सर्वत्र कचऱ्याचे ढीग दिसत आहेत. हे रेल्वे स्टेशन आहे की कचराकुंडी, असा प्रश्न पडतो. आणि हे देशातील सर्वात श्रीमंत शहरांपैकी एक असलेल्या मुंबईतील स्थानक आहे, ही गोष्ट अधिकच धक्कादायक असल्याचे म्हटले आहे. वांद्रे स्थानक परिसरातील अतिक्रमण 66 आणि स्वच्छतेचा प्रश्न अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे. मात्र, परदेशी पर्यटकांच्या रील्समुळे हा विषय आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आला आहे. या व्हायरल व्हिडिओमुळे रेल्वे प्रशासनाने स्थानक परिसरातील स्वच्छता आणि अतिक्रमण हटविण्याबाबत तातडीने पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा आहे, अशी माहिती रहिवासी, वांद्रे गणेश गायकवाड यांनी दिली.

याला म्हणतात रॉयल डिलिव्हरी! पाठीवर ब्लिंकिंटची बॅग अन् घोड्यावर बसून ताऊ करू लागले डिलिव्हरी; मजेदार Video Viral

Published On: Feb 25, 2026 | 11:33 AM

