लिव्हर कँसरनंतर आता दीपिका कक्कर Stomach Cyst ने त्रस्त, नेमका काय आहे हा आजार? वेळीच जाणून घ्या

दिपिका कक्कर हिचा पती अभिनेता शोएब इब्राहिम याने अलिकडेच एक व्लाॅग शेअर केला आणि त्यात त्याने दिपिकाला झालेल्या नव्या आजाराची माहिती दिली. दिपिकाच्या पोटात सिस्ट झाला आहे. त्यांनी सांगितले की अलिकडेच दीपिकाला पोटात तीव्र वेदना होऊ लागल्या ज्यामुळे तिला तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले. तिला पुन्हा कर्करोग झाला का काय असे त्यांना वाटले पण असं न घडता यावेळी तिच्या पोटात सिस्ट असल्याचे आढळून आले. सीटी स्कॅनमध्ये तिच्या पोटात १३ मिमी सिस्ट असल्याचे दिसून आले. यावर तातडीने उपचार घेतले जाणार आहेत ज्यासाठी तिला रुग्णालयातच रहावे लागणार आहे.
स्टमक सिस्ट म्हणजे नेमकं काय?
स्टमक सिस्ट ज्याला पोटातील गळू असे म्हटले जाते हे पोटाच्या अंतर्गत अवयवांमध्ये किंवा पोटाच्या त्वचेखालील भागात तयार झालेली द्रवाने भरलेली बंद थैली आहे. हा आजार औषधे किंवा सर्जरीकरुन मिटवला जाऊ शकतो. सामान्य परिस्थितीत हा आजार स्वतःहून ठीक होतो पण सिस्ट फार मोठा असेल तर त्यामुळे पोटात वेदना, सूज आणि दाब यांसारख्या समस्या जाणवू शकतात. याचा आकार जर फार मोठा असेस तर डाॅक्टर ऑपरेशनचा पर्याय निवडतात. जर तुम्हाला वारंवार तीव्र ओटीपोटात वेदना किंवा सूज येत असेल, तर तुमचे डॉक्टर निदानासाठी अल्ट्रासाऊंड किंवा सीटी स्कॅनची शिफारस करू शकतात, ज्यात अशा सिस्ट्स आढळून येतात.
पोटात सिस्ट का तयार होते?
पोटातील गाठींची कारणे सामान्यतः समजत नाहीत. वैद्यकीय तज्ञांचा असा विश्वास आहे की गर्भधारणेदरम्यान हार्मोनल समस्यांमुळे गर्भाशयातील गाठी येऊ शकतात. बहुतेक प्रकरणांमध्ये, हे सिस्ट हानिकारक नसतात, परंतु जर ते मोठे असतील आणि इतर भागांवर दबाव आणत असतील तर शस्त्रक्रिया आवश्यक होते. जन्मजात दोषांमुळे, जन्मापासूनच पोटाच्या रचनेत बदल होऊ शकतात, ज्यामुळे सिस्ट देखील विकसित होऊ शकतात. याव्यतिरिक्त, जळजळ, संसर्ग किंवा जठराची सूज यासारख्या दीर्घकालीन पोटाच्या समस्यांमुळे देखील सिस्ट तयार होऊ शकतात.
पोटातील सिस्ट किती धोकादायक ठरु शकतो?
पोटात सिस्ट होणे सामान्यतः सौम्य असते परंतु जर त्याचे निदान आणि उपचार वेळेवर केले नाहीत तर आरोग्याच्या समस्या उद्भवू शकतात. यामुळे पोटदुखी, सूज येणे, मळमळ, उलट्या आणि पचनाच्या समस्या जाणवू लागतात. सिस्ट पोटात वाढत चालल्याने त्याच्या पोटाच्या कार्यावर परिणाम होऊ लागतो. यामुळे अन्न पचनाच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होतो. काही प्रकरणांमध्ये, सिस्ट फुटू शकते, ज्यामुळे गंभीर पोटाचा संसर्ग होऊ शकतो, जो एक वैद्यकीय आणीबाणी आहे. याव्यतिरिक्त, जर सिस्ट रक्तवाहिन्यांवर दाबली तर त्यामुळे रक्तस्त्राव होऊ शकतो किंवा ओटीपोटात जडपणा जाणवू शकतो. क्वचित प्रसंगी, पोटातील सिस्ट कर्करोगात देखील बदलू शकतात, विशेषतः जर सिस्ट असामान्य पेशींनी बनलेले असेल.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.