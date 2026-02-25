Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Politics »
  • Anti Corruption Bureau Acb Takes Action In Minister Narhari Jirwals Dindori Constituency In Nashik

Maharashtra Politics : नरहरी झिरवळ यांच्याभोवती फास आणखी आवळला; आता थेट मतदारसंघात ACBची मोठी कारवाई

अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या नाशिकच्या दिंडोरी मतदारसंघामध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) कारवाई केली आहे.यामुळे फक्त नाशिकमध्ये नाही तर संपूर्ण राजकीय वर्तुळामध्ये खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Feb 25, 2026 | 11:37 AM
Anti-Corruption Bureau ACB takes action in Minister Narhari Jirwal's Dindori constituency in Nashik

मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या नाशिकच्या दिंडोरी मतदारसंघामध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) कारवाई केली (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या अडचणींमध्ये वाढ
  • दिंडोरी मतदारसंघात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची (ACB) कारवाई
  • रासेगावच्या विद्यमान सरपंच मंदा विठ्ठल बेडकुळेलाच घेताना रंगेहात पकडले
Maharashtra Politics : नाशिक: राष्ट्रवादीचे नेते आणि अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ (Narhari Zirwal) यांच्या अडचणींमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. नरहरी झिरवाळ यांच्या मंत्रालयातील दालनातील एका लिपिकाला लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. यामुळे झिरवाळ यांच्या राजीनाम्याची मागणी वाढली. मात्र त्यानंतर आता पुन्हा झिरवाळ यांच्या मतदारसंघ दिंडोरी येथे देखील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. (Maharashtra Politics)

मंत्री नरहरी झिरवाळ हे मागील काही दिवसांपासून चर्चेमध्ये आले आहेत. मंत्रालयातील त्यांच्या दालनामधील कारवाईनंतर विरोधकांनी राजीनाम्याची देखील मागणी केली. मात्र यानंतर आता त्यांच्या दिंडोरी मतदारसंघातील रासेगाव येथे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) केली आहे. रासेगावच्या विद्यमान सरपंच मंदा विठ्ठल बेडकुळे आणि त्यांचे पती विठ्ठल बेडकुळे यांना १५ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ अटक करण्यात आली आहे. यामुळे फक्त नाशिकमध्ये नाही तर संपूर्ण राजकीय वर्तुळामध्ये खळबळ उडाली आहे.

हे देखील वाचा : भाजप कार्यकारणीत मोठा ट्वीस्ट; सुप्रिया सुळे यांचे भावी व्याही अरूण लखानी यांची वर्णी

रासेगाव ग्रामपंचायतीमध्ये वाद निर्माण झाला होता. या पंचायतीच्या उपसरपंचावर अविश्वास ठराव आणण्याची प्रक्रिया सुरू होती. हा अविश्वास ठराव नामंजूर करण्यासाठी आणि त्या प्रक्रियेत संबंधित सदस्याला मदत करण्याच्या बदल्यात सरपंच मंदा बेडकुळे आणि त्यांचे पती विठ्ठल बेडकुळे यांनी ५० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. तक्रारदाराने या मागणीबाबत नाशिकच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार नोंदवली. एसीबीने तातडीने या तक्रारीची शहानिशा केली असता लाचेची मागणी झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर झालेल्या तडजोडीत ही रक्कम २५ हजार रुपये देण्याचे ठरले.

मीडिया रिपोर्टनुसार, ठरवण्यात आलेल्या २५ हजार रुपयांपैकी १५ हजार रुपयांचा पहिला हप्ता स्वीकारण्याचे ठरले होते. नाशिक एसीबीच्या पथकाने दिंडोरी परिसरात सापळा रचला. ठरल्याप्रमाणे जेव्हा विठ्ठल बेडकुळे आणि सरपंच मंदा बेडकुळे यांनी १५ हजार रुपयांची रक्कम स्वीकारली. त्याचवेळी दबा धरून बसलेल्या एसीबीच्या पथकाने त्यांना रंगेहाथ पकडले.

हे देखील वाचा : अजित पवारांच्या विमान अपघातानंतर DGCA ची मोठी कारवाई; घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय

मतदारसंघातील या लाचखोरीच्या प्रकरणामुळे मंत्री नरहरी झिरवाळ हे पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात अडकले. काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी पक्षाच्या कोअर कमिटीची बैठक बोलावली होती. यावेळी नरहरी झिरवाळ उपस्थित असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे सुनेत्रा पवार यांनी बैठकीमध्ये या घटनेवर झिरवाळ यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागितले असणार आहे. मात्र यानंतर आता पुन्हा एक प्रकरण समोर आले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असताना मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या अडचणींमध्ये वाढ होत आहे.

Web Title: Anti corruption bureau acb takes action in minister narhari jirwals dindori constituency in nashik

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 25, 2026 | 11:37 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर
1

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

Political News : “चीनला उत्तर देण्याची वेळा आली तेव्हा..; राहुल गांधींचे पंतप्रधान मोदींवर जोरदार टीकास्त्र
2

Political News : “चीनला उत्तर देण्याची वेळा आली तेव्हा..; राहुल गांधींचे पंतप्रधान मोदींवर जोरदार टीकास्त्र

सभापतीपदासाठी जोरदार लॉबिंग; राष्ट्रवादीकडे स्पष्ट बहुमत; आमदार राजेश विटेकर घेणार अंतिम निर्णय
3

सभापतीपदासाठी जोरदार लॉबिंग; राष्ट्रवादीकडे स्पष्ट बहुमत; आमदार राजेश विटेकर घेणार अंतिम निर्णय

Hingoli News : लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन! हिंगोली जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे कामकाज ठप्प
4

Hingoli News : लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन! हिंगोली जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे कामकाज ठप्प

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारत सरकारचा मोठा निर्णय! ‘या’ 5 ओटीटी अ‍ॅप्सवर घातली बंदी, अश्लील कंटेंट दाखवल्याने केली कारवाई

भारत सरकारचा मोठा निर्णय! ‘या’ 5 ओटीटी अ‍ॅप्सवर घातली बंदी, अश्लील कंटेंट दाखवल्याने केली कारवाई

Feb 25, 2026 | 11:37 AM
Maharashtra Politics : नरहरी झिरवळ यांच्याभोवती फास आणखी आवळला; आता थेट मतदारसंघात ACBची मोठी कारवाई

Maharashtra Politics : नरहरी झिरवळ यांच्याभोवती फास आणखी आवळला; आता थेट मतदारसंघात ACBची मोठी कारवाई

Feb 25, 2026 | 11:37 AM
घाबरू नका! India सेमीफायनलला न पोचल्यास ICC देणार पैसे Return; बिनधास्त खरेदी करा कोलकता – अहमदाबादच्या मॅचची तिकिट्स

घाबरू नका! India सेमीफायनलला न पोचल्यास ICC देणार पैसे Return; बिनधास्त खरेदी करा कोलकता – अहमदाबादच्या मॅचची तिकिट्स

Feb 25, 2026 | 11:37 AM
Mumbai Railway : वांद्रे स्टेशन की कचराकुंडी? कचरा, अतिक्रमण दाखवणारा विदेशी पर्यटकाचा Video Viral

Mumbai Railway : वांद्रे स्टेशन की कचराकुंडी? कचरा, अतिक्रमण दाखवणारा विदेशी पर्यटकाचा Video Viral

Feb 25, 2026 | 11:33 AM
Madhyapradesh Crime: दहावीचा पेपर लिहीत असतांना पोटात वेदना, अल्पवयीन विद्यार्थिनीने बाथरूममध्ये दिला बाळाला जन्म

Madhyapradesh Crime: दहावीचा पेपर लिहीत असतांना पोटात वेदना, अल्पवयीन विद्यार्थिनीने बाथरूममध्ये दिला बाळाला जन्म

Feb 25, 2026 | 11:28 AM
Turkey F-16 Crash: काळजाचा ठोका चुकवणारा अपघात! उड्डाणानंतर काही मिनिटांतच तुर्कीचे F-16 फायटर जेट कोसळले; पहा भयानक VIDEO

Turkey F-16 Crash: काळजाचा ठोका चुकवणारा अपघात! उड्डाणानंतर काही मिनिटांतच तुर्कीचे F-16 फायटर जेट कोसळले; पहा भयानक VIDEO

Feb 25, 2026 | 11:20 AM
होळी खेळायला जाण्यापूर्वी चेहऱ्यावर लावा ‘या’ गोष्टी, हानिकारक रंगाच्या साईड इफेक्टपासून राहाल दूर

होळी खेळायला जाण्यापूर्वी चेहऱ्यावर लावा ‘या’ गोष्टी, हानिकारक रंगाच्या साईड इफेक्टपासून राहाल दूर

Feb 25, 2026 | 11:01 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM
Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Feb 24, 2026 | 07:43 PM
शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

Feb 24, 2026 | 03:27 PM