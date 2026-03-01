Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Khamenei Assassination Saudi Crown Prince Mbs Donald Trump Washington Post Claim

Khamenei Assassination: खामेनींच्या हत्येचा ‘खलनायक’ सौदी अरेबिया? ट्रम्प आणि MBS यांच्यातील ‘गुप्त’ फोन कॉलने चर्चेला उधाण

Khamenei Assassination : वॉशिंग्टन पोस्टमधील एका वृत्तानुसार, सौदी अरेबियाच्या क्राउन प्रिन्सच्या आदेशावरून अमेरिकेने ही कारवाई सुरू केली. क्राउन प्रिन्सने या प्रकरणाबाबत ट्रम्प यांना अनेक फोन केले.

Updated On: Mar 01, 2026 | 10:03 AM
khamenei assassination saudi crown prince mbs donald trump washington post claim

इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनी यांच्या हत्येत सौदी क्राऊन प्रिन्स यांचाही सहभाग? वॉशिंग्टनचा अहवालात खळबळजनक दावा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • सौदीचा मास्टरप्लॅन
  • ट्रम्प यांना अनेक फोन
  • अचूक टार्गेट

Washington Post report on Khamenei assassination : इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी (Ayatollah Ali Khamenei) यांच्या हत्येनंतर आता एकामागून एक धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. अमेरिकेने केलेली ही कारवाई केवळ स्वबळावर नव्हती, तर त्यामागे सौदी अरेबियाचा मोठा मेंदू आणि प्रभाव होता, असा खळबळजनक दावा प्रसिद्ध अमेरिकन वृत्तपत्र ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ने केला आहे. या अहवालानुसार, सौदीचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान (MBS) यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना वारंवार फोन करून इराणवर हल्ला करण्यासाठी प्रवृत्त केले. या खुलाशामुळे आता मध्यपूर्वेतील सुन्नी-शिया संघर्षाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे.

MBS आणि ट्रम्प यांच्यातील ‘ती’ गुप्त चर्चा

वॉशिंग्टन पोस्टच्या अहवालात म्हटले आहे की, अमेरिकन गुप्तचर संस्था सुरुवातीला थेट खामेनींना लक्ष्य करण्याच्या बाजूने नव्हत्या. मात्र, क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी ट्रम्प यांना पटवून दिले की, “हल्ल्यासाठी हीच सर्वात योग्य वेळ आहे.” जर आता इराणला रोखले नाही, तर भविष्यात तेहरान अण्वस्त्रांनी सज्ज होऊन सौदी अरेबियाच्या तेल सुविधांना आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेला वेठीस धरेल. MBS यांनी ट्रम्प यांना विश्वास दिला की, इराणची राजवट बदलल्याशिवाय या प्रदेशात शांतता येणार नाही.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Ali Khamenei: तेहरानमध्ये सत्तेचा रक्तरंजित अध्याय! खामेनींची हत्या इराणी राजवटीचे काळे पर्व; कोण होणार इराणचा नवा ‘सुलतान’?

हत्येची वेळ आणि ‘इन्सायडर’ माहिती

दुसरा मोठा खुलासा हत्येच्या वेळी झालेल्या हालचालींशी संबंधित आहे. खामेनी जेव्हा त्यांचे अत्यंत विश्वासू सल्लागार अली शामखानी आणि IRGC प्रमुख मोहम्मद पाकपौर यांच्यासोबत एका गोपनीय बैठकीत व्यस्त होते, तेव्हाच अमेरिकेने अचूक क्षेपणास्त्र हल्ला केला. ही माहिती इतकी अचूक कशी होती, यावरूनही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सौदी अरेबियाच्या सुरक्षा दलांनी आणि गुप्तचर यंत्रणांनी अमेरिकेला ‘ग्राऊंड लेव्हल’ माहिती पुरवली असावी, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये सौदी संरक्षण मंत्री खालिद बिन सलमान यांची व्हाईट हाऊस भेट ही याच कटाचा भाग होती, असेही आता बोलले जात आहे.

credit – social media and Twitter

सौदी-इराण संघर्षाचा जुना इतिहास

सौदी अरेबिया (सुन्नी बहुल) आणि इराण (शिया बहुल) यांच्यातील वैर दशकांनुवर्षे जुने आहे. १९७९ च्या इराणी क्रांतीनंतर हे दोन्ही देश एकमेकांचे कट्टर शत्रू बनले. येमेनमधील हुथी बंडखोर असोत की लेबनॉनमधील हिजबुल्लाह, इराणने नेहमीच सौदीच्या हितसंबंधांना धक्का लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. १९८८ च्या हज दुर्घटनेत ४०० इराणी यात्रेकरूंच्या मृत्यूनंतर तर हा वाद शिगेला पोहोचला होता. सौदीला नेहमीच भीती होती की इराण आपला तेल व्यापार नष्ट करेल, म्हणूनच या ‘सर्वात योग्य संधी’चा फायदा घेत त्यांनी अमेरिकेला इराणच्या सर्वोच्च नेत्याचा काटा काढायला लावला, असा दावा अहवालात आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran-Israel War 2026: तेहरानमध्ये स्मशान शांतता! खामेनींचा मृतदेह सापडला; इस्रायली हल्ल्यात ‘हे’ मुख्य 7 सर्वोच्च अधिकारीही संपले

जगावर काय परिणाम होणार?

सौदी अरेबियाने या अहवालावर अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, जर हा दावा खरा ठरला, तर इराणचा उरलेला लष्करी गट (IRGC) आता थेट सौदी अरेबियाच्या तेल विहिरींना आणि रियाधला लक्ष्य करू शकतो. ट्रम्प यांनी आधीच जाहीर केले आहे की ते इराणमध्ये नवीन सरकार आणणार आहेत. मात्र, या प्रक्रियेत सौदीचा सहभाग उघड झाल्याने मुस्लीम जगतात मोठी दरी निर्माण होऊ शकते.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: वॉशिंग्टन पोस्टने सौदी क्राउन प्रिन्सबद्दल काय दावा केला आहे?

    Ans: अहवालानुसार, मोहम्मद बिन सलमान यांनी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना वारंवार फोन करून इराणवर आणि खामेनींवर हल्ला करण्यासाठी प्रोत्साहित केले होते.

  • Que: खामेनी यांच्या हत्येच्या वेळी त्यांच्यासोबत कोण होते?

    Ans: हत्येच्या वेळी खामेनी त्यांचे सल्लागार अली शामखानी आणि IRGC प्रमुख मोहम्मद पाकपौर यांच्यासोबत बैठक करत होते.

  • Que: सौदी अरेबियाला इराणवर हल्ला का हवा होता?

    Ans: इराण भविष्यात अण्वस्त्रांनी सज्ज होऊन सौदीच्या तेल व्यापाराला आणि सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण करेल, अशी भीती सौदीला होती.

Web Title: Khamenei assassination saudi crown prince mbs donald trump washington post claim

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 01, 2026 | 10:03 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Khamenei Death : एका रात्रीत होत्याचं नव्हतं झालं! खामेनेईंसह संपूर्ण कुटुंबाचा खात्मा? सॅटेलाईट फोटोंना उडवली खळबळ
1

Khamenei Death : एका रात्रीत होत्याचं नव्हतं झालं! खामेनेईंसह संपूर्ण कुटुंबाचा खात्मा? सॅटेलाईट फोटोंना उडवली खळबळ

Iran-Israel War 2026: तेहरानमध्ये स्मशान शांतता! खामेनींचा मृतदेह सापडला; इस्रायली हल्ल्यात ‘हे’ मुख्य 7 सर्वोच्च अधिकारीही संपले
2

Iran-Israel War 2026: तेहरानमध्ये स्मशान शांतता! खामेनींचा मृतदेह सापडला; इस्रायली हल्ल्यात ‘हे’ मुख्य 7 सर्वोच्च अधिकारीही संपले

Middle East War: इराणने एकाच वेळी केला 8 देशांवर प्रहार! US लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्रांचा पाऊस; अबू धाबी, रियाधमध्ये भीषण स्फोट
3

Middle East War: इराणने एकाच वेळी केला 8 देशांवर प्रहार! US लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्रांचा पाऊस; अबू धाबी, रियाधमध्ये भीषण स्फोट

Iran Israel War : भारताने थेट सांगितलं! इस्रायल-इराण युद्धावर भारताच्या  ‘त्या’ भूमिकेने जग हादरलं, नेमकं काय म्हटलं सरकारने?
4

Iran Israel War : भारताने थेट सांगितलं! इस्रायल-इराण युद्धावर भारताच्या  ‘त्या’ भूमिकेने जग हादरलं, नेमकं काय म्हटलं सरकारने?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Khamenei Assassination: खामेनींच्या हत्येचा ‘खलनायक’ सौदी अरेबिया? ट्रम्प आणि MBS यांच्यातील ‘गुप्त’ फोन कॉलने चर्चेला उधाण

Khamenei Assassination: खामेनींच्या हत्येचा ‘खलनायक’ सौदी अरेबिया? ट्रम्प आणि MBS यांच्यातील ‘गुप्त’ फोन कॉलने चर्चेला उधाण

Mar 01, 2026 | 10:03 AM
BO Collection : पहिल्या दिवशी 75 लाख तर, दुसऱ्या दिवशी कोटींची कमाई; The Kerala Story 2 चा सिनेमागृहात कल्ला

BO Collection : पहिल्या दिवशी 75 लाख तर, दुसऱ्या दिवशी कोटींची कमाई; The Kerala Story 2 चा सिनेमागृहात कल्ला

Mar 01, 2026 | 09:49 AM
Pradosh Vrat: प्रदोष व्रताच्या दिवशी महादेवांना करा प्रसन्न, शिवलिंगावर त्रिपुंड व पंचामृत अभिषेकासह करा ‘हे’ उपाय

Pradosh Vrat: प्रदोष व्रताच्या दिवशी महादेवांना करा प्रसन्न, शिवलिंगावर त्रिपुंड व पंचामृत अभिषेकासह करा ‘हे’ उपाय

Mar 01, 2026 | 09:30 AM
Samsung Galaxy S26 Ultra ऐवजी दुसरा पर्याय शोधताय? हे आहेत डिव्हाईसला टक्कर देणारे दमदार फ्लॅगशिप फोन, वाचा यादी

Samsung Galaxy S26 Ultra ऐवजी दुसरा पर्याय शोधताय? हे आहेत डिव्हाईसला टक्कर देणारे दमदार फ्लॅगशिप फोन, वाचा यादी

Mar 01, 2026 | 09:27 AM
मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच LPG सिलेंडरच्या दरात मोठी वाढ; तब्बल ‘इतक्या’ रुपयांनी वाढले दर…

मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच LPG सिलेंडरच्या दरात मोठी वाढ; तब्बल ‘इतक्या’ रुपयांनी वाढले दर…

Mar 01, 2026 | 09:25 AM
AUS W vs IND W : हरमनप्रीतने नाणेफेक जिंकले, भारत करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची Playing 11

AUS W vs IND W : हरमनप्रीतने नाणेफेक जिंकले, भारत करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची Playing 11

Mar 01, 2026 | 09:06 AM
zodiac sign: प्रदोष व्रत आणि रवि पुष्प योगाचा वृषभ आणि सिंह राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

zodiac sign: प्रदोष व्रत आणि रवि पुष्प योगाचा वृषभ आणि सिंह राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Mar 01, 2026 | 09:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Feb 28, 2026 | 07:59 PM
Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Feb 28, 2026 | 07:53 PM
Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Feb 28, 2026 | 07:48 PM
Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Feb 28, 2026 | 07:43 PM
Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Feb 28, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Feb 28, 2026 | 06:45 PM
Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Feb 28, 2026 | 03:27 PM