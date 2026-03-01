Khamenei Assassination: खामेनींच्या हत्येचा ‘खलनायक’ सौदी अरेबिया? ट्रम्प आणि MBS यांच्यातील ‘गुप्त’ फोन कॉलने चर्चेला उधाण

Washington Post report on Khamenei assassination : इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी (Ayatollah Ali Khamenei) यांच्या हत्येनंतर आता एकामागून एक धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. अमेरिकेने केलेली ही कारवाई केवळ स्वबळावर नव्हती, तर त्यामागे सौदी अरेबियाचा मोठा मेंदू आणि प्रभाव होता, असा खळबळजनक दावा प्रसिद्ध अमेरिकन वृत्तपत्र ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ने केला आहे. या अहवालानुसार, सौदीचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान (MBS) यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना वारंवार फोन करून इराणवर हल्ला करण्यासाठी प्रवृत्त केले. या खुलाशामुळे आता मध्यपूर्वेतील सुन्नी-शिया संघर्षाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे.
वॉशिंग्टन पोस्टच्या अहवालात म्हटले आहे की, अमेरिकन गुप्तचर संस्था सुरुवातीला थेट खामेनींना लक्ष्य करण्याच्या बाजूने नव्हत्या. मात्र, क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी ट्रम्प यांना पटवून दिले की, “हल्ल्यासाठी हीच सर्वात योग्य वेळ आहे.” जर आता इराणला रोखले नाही, तर भविष्यात तेहरान अण्वस्त्रांनी सज्ज होऊन सौदी अरेबियाच्या तेल सुविधांना आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेला वेठीस धरेल. MBS यांनी ट्रम्प यांना विश्वास दिला की, इराणची राजवट बदलल्याशिवाय या प्रदेशात शांतता येणार नाही.
दुसरा मोठा खुलासा हत्येच्या वेळी झालेल्या हालचालींशी संबंधित आहे. खामेनी जेव्हा त्यांचे अत्यंत विश्वासू सल्लागार अली शामखानी आणि IRGC प्रमुख मोहम्मद पाकपौर यांच्यासोबत एका गोपनीय बैठकीत व्यस्त होते, तेव्हाच अमेरिकेने अचूक क्षेपणास्त्र हल्ला केला. ही माहिती इतकी अचूक कशी होती, यावरूनही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सौदी अरेबियाच्या सुरक्षा दलांनी आणि गुप्तचर यंत्रणांनी अमेरिकेला ‘ग्राऊंड लेव्हल’ माहिती पुरवली असावी, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये सौदी संरक्षण मंत्री खालिद बिन सलमान यांची व्हाईट हाऊस भेट ही याच कटाचा भाग होती, असेही आता बोलले जात आहे.
सौदी अरेबिया (सुन्नी बहुल) आणि इराण (शिया बहुल) यांच्यातील वैर दशकांनुवर्षे जुने आहे. १९७९ च्या इराणी क्रांतीनंतर हे दोन्ही देश एकमेकांचे कट्टर शत्रू बनले. येमेनमधील हुथी बंडखोर असोत की लेबनॉनमधील हिजबुल्लाह, इराणने नेहमीच सौदीच्या हितसंबंधांना धक्का लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. १९८८ च्या हज दुर्घटनेत ४०० इराणी यात्रेकरूंच्या मृत्यूनंतर तर हा वाद शिगेला पोहोचला होता. सौदीला नेहमीच भीती होती की इराण आपला तेल व्यापार नष्ट करेल, म्हणूनच या ‘सर्वात योग्य संधी’चा फायदा घेत त्यांनी अमेरिकेला इराणच्या सर्वोच्च नेत्याचा काटा काढायला लावला, असा दावा अहवालात आहे.
सौदी अरेबियाने या अहवालावर अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, जर हा दावा खरा ठरला, तर इराणचा उरलेला लष्करी गट (IRGC) आता थेट सौदी अरेबियाच्या तेल विहिरींना आणि रियाधला लक्ष्य करू शकतो. ट्रम्प यांनी आधीच जाहीर केले आहे की ते इराणमध्ये नवीन सरकार आणणार आहेत. मात्र, या प्रक्रियेत सौदीचा सहभाग उघड झाल्याने मुस्लीम जगतात मोठी दरी निर्माण होऊ शकते.
