Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Mauni Amavasya 2026 People Of These Zodiac Signs Should Be Careful On Mauni Amavasya

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध, नकारात्मक शक्तींचा प्रभाव वाढण्याची शक्यता

पौष अमावस्या काही राशींच्या लोकांसाठी आव्हानात्मक राहणार आहे. त्यामुळे मौनी अमावस्येच्या दिवशी काही राशीच्या लोकांनी सावध राहण्याची गरज आहे. कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहावे जाणून घ्या

Updated On: Jan 15, 2026 | 10:54 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • मौनी अमावस्या कधी आहे
  • अमावस्येच्या दिवशी या राशीच्या लोकांनी सावध राहावे
  • नकारात्मक शक्तींचा प्रभाव
 

हिंदू पंचांगानुसार, अमावस्या दर महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या शेवटच्या दिवशी येते. असे मानले जाते की या दिवशी नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय असते. काही लोक या दिवशी तंत्र आणि मंत्रांचा जप करतात. या दिवशी धन, समृद्धी आणि आनंद मिळविण्यासाठी देवी लक्ष्मीची पूजा देखील केली जाते.

माघ महिन्याची सुरुवात होणार आहे. यावेळी पौष महिन्याची अमावस्या रविवार, 18 जानेवारी रोजी आहे. या अमावस्येला मौनी अमावस्या असे म्हटले जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, अमावस्येचा दिवस काही राशीच्या लोकांसाठी आव्हानात्मक ठरू शकतो. अमावस्येच्या दिवशी कोणत्या राशीच्या लोकांना नकारात्मक प्रभाव जाणवेल आणि या राशीच्या लोकांना राहावे लागेल सावध जाणून घ्या

या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

वृषभ रास

अमावस्येच्या दिवशी वडिलोपार्जित मालमत्ता किंवा स्थावर मालमत्तेशी संबंधित बाबींमध्ये त्यांनी सावधगिरी बाळगली पाहिजे. मालमत्तेच्या वादांमुळे मानसिक ताण वाढू शकतो, ज्याचा तुमच्या आरोग्यावरही परिणाम होऊ शकतो. नोकरी करणाऱ्या लोकांचे कामाच्या ठिकाणी एखाद्याशी वाद किंवा मतभेद होण्याची शक्यता असते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधू शकता. या दिवशी कोणत्याही प्रकारच्या वादापासून अंतर राखणे चांगले राहील.

Makar Sankranti: मकरसंक्रांतीनंतरचा दिवस किक्रांत अशुभ का आहे, जाणून घ्या यामागील कारण

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांचा हा काळ सामान्य राहील. मालमत्तेशी संबंधित बाबी अडचणी तयार होतील. कोणत्याही कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी काळजीपूर्वक वाचा आणि गरज पडल्यास कायदेशीर सल्ला घ्या. कोणीतरी तुम्हाला फसवण्याचा प्रयत्न करू शकते. या दिवशी निर्णय घेताना गोंधळ होऊ शकतो. इतरांशी भविष्याशी संबंधित योजना शेअर करण्याचे टाळा.

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ सामान्य राहील. प्रतिष्ठेची आणि आदराची काळजी घ्यावी. दुसऱ्याच्या चुकीसाठी तुम्हाला दोषी ठरवले जाऊ शकते. नोकरी करणाऱ्या लोकांनी सहकाऱ्यांवर आंधळेपणाने विश्वास ठेवू नका. गैरसमजामुळे तुमची प्रतिमा खराब होऊ शकते. कामाच्या ठिकाणी सावधानता बाळगा. तुमच्या कमकुवतपणा इतरांसमोर उघड करू नका.

Zodiac Sign: वाशी योगामुळे मेष आणि मिथुन राशीसह या राशीच्या लोकांच्या उत्पन्नात होईल वाढ

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ अनुकूल राहील. वैवाहिक जीवनाच्या बाबतीत थोडी संवेदनशील असू शकते. नातेसंबंधामध्ये तणाव जाणवू शकतात. तुमच्या जोडीदाराच्या भावना दुखावतील असे शब्द किंवा वर्तन टाळा. बोलण्यात संयम राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. नकारात्मक विचारांमध्ये गुंतण्याऐवजी स्वतःला काही सकारात्मक आणि सर्जनशील कामात व्यस्त ठेवा.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मौनी अमावस्या म्हणजे काय?

    Ans: मौनी अमावस्या ही माघ महिन्यातील अत्यंत पवित्र अमावस्या असून या दिवशी मौन, स्नान, दान आणि आत्मचिंतनाला विशेष महत्त्व दिले जाते.

  • Que: मौनी अमावस्येला नकारात्मक शक्तींचा प्रभाव का वाढतो

    Ans: अमावस्येला चंद्र पूर्णपणे क्षीण असल्याने मन, विचार आणि भावना अधिक संवेदनशील होतात. त्यामुळे नकारात्मकता लवकर परिणाम करू शकते.

  • Que: मौनी अमावस्येला कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहावे

    Ans: मौनी अमावस्येला वृषभ, सिंह, तूळ आणि मीन राशीच्या लोकांनी सावध राहावे

Web Title: Mauni amavasya 2026 people of these zodiac signs should be careful on mauni amavasya

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 09:34 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Astro Tips: लोखंडी अंगठी घालण्याचे काय आहेत नियम, जाणून घ्या अंगठी घालण्याची पद्धत
1

Astro Tips: लोखंडी अंगठी घालण्याचे काय आहेत नियम, जाणून घ्या अंगठी घालण्याची पद्धत

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येच्या दिवशी राशीनुसार करा उपाय, पितृदोषापासून मिळेल आराम
2

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येच्या दिवशी राशीनुसार करा उपाय, पितृदोषापासून मिळेल आराम

Garuda Purana: या लोकांच्या घरचे अन्न चुकूनही खाऊ नका, नाहीतर व्हाल पापाचे भागीदार
3

Garuda Purana: या लोकांच्या घरचे अन्न चुकूनही खाऊ नका, नाहीतर व्हाल पापाचे भागीदार

Panchak 2026: पंचक दोष टाळायचा असेल तर 20 जानेवारीपूर्वी पूर्ण करून घ्या तुमची महत्त्वाची कामे
4

Panchak 2026: पंचक दोष टाळायचा असेल तर 20 जानेवारीपूर्वी पूर्ण करून घ्या तुमची महत्त्वाची कामे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
BMC Muncipal Election Result 2026: वरळीत ठाकरेंचा ‘मशाल’ पॅटर्न! ७ पैकी ६ जागा जिंकून आदित्य ठाकरेंनी बालेकिल्ला राखला

BMC Muncipal Election Result 2026: वरळीत ठाकरेंचा ‘मशाल’ पॅटर्न! ७ पैकी ६ जागा जिंकून आदित्य ठाकरेंनी बालेकिल्ला राखला

Jan 17, 2026 | 06:16 PM
जिल्हा परिषद अन् पंचायत समिती निवडणुका बॅलेट पेपरवर घ्या; काँग्रेसचं निवडणूक आयुक्तांसह मुख्यमंत्र्यांना पत्र

जिल्हा परिषद अन् पंचायत समिती निवडणुका बॅलेट पेपरवर घ्या; काँग्रेसचं निवडणूक आयुक्तांसह मुख्यमंत्र्यांना पत्र

Jan 17, 2026 | 06:10 PM
काय खरं, काय खोटं? धनुष-मृणाल ठाकूरच्या लग्नाच्या चर्चांना पूर्णविराम; सत्य आलं समोर

काय खरं, काय खोटं? धनुष-मृणाल ठाकूरच्या लग्नाच्या चर्चांना पूर्णविराम; सत्य आलं समोर

Jan 17, 2026 | 06:08 PM
Maharashtra Politics: जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीसाठी इच्छुकांची फिल्डिंग; राजकीय हालचालींना वेग

Maharashtra Politics: जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीसाठी इच्छुकांची फिल्डिंग; राजकीय हालचालींना वेग

Jan 17, 2026 | 06:08 PM
Devendra Fadnavis: “मुंबईचा महापौर कोण?” देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं

Devendra Fadnavis: “मुंबईचा महापौर कोण?” देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं

Jan 17, 2026 | 06:04 PM
Washim News: कलागुणांना प्रदर्शित करण्याची संधी! प्रत्येक शाळेत सांस्कृतिक कार्यक्रम आवश्यक

Washim News: कलागुणांना प्रदर्शित करण्याची संधी! प्रत्येक शाळेत सांस्कृतिक कार्यक्रम आवश्यक

Jan 17, 2026 | 06:03 PM
‘केसांचा सर्वात मोठा शत्रू कोण?’ Aniruddhacharya महाराज यांनी उघड केले रहस्य, 3 पदार्थ ठरतील वरदान

‘केसांचा सर्वात मोठा शत्रू कोण?’ Aniruddhacharya महाराज यांनी उघड केले रहस्य, 3 पदार्थ ठरतील वरदान

Jan 17, 2026 | 05:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM
पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

Jan 17, 2026 | 03:19 PM
Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Jan 16, 2026 | 07:01 PM
Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Jan 16, 2026 | 06:56 PM
Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Jan 16, 2026 | 06:39 PM
Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Jan 16, 2026 | 06:34 PM
Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Jan 16, 2026 | 06:29 PM