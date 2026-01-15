Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध, नकारात्मक शक्तींचा प्रभाव वाढण्याची शक्यता

हिंदू पंचांगानुसार, अमावस्या दर महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या शेवटच्या दिवशी येते. असे मानले जाते की या दिवशी नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय असते. काही लोक या दिवशी तंत्र आणि मंत्रांचा जप करतात. या दिवशी धन, समृद्धी आणि आनंद मिळविण्यासाठी देवी लक्ष्मीची पूजा देखील केली जाते.
माघ महिन्याची सुरुवात होणार आहे. यावेळी पौष महिन्याची अमावस्या रविवार, 18 जानेवारी रोजी आहे. या अमावस्येला मौनी अमावस्या असे म्हटले जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, अमावस्येचा दिवस काही राशीच्या लोकांसाठी आव्हानात्मक ठरू शकतो. अमावस्येच्या दिवशी कोणत्या राशीच्या लोकांना नकारात्मक प्रभाव जाणवेल आणि या राशीच्या लोकांना राहावे लागेल सावध जाणून घ्या
अमावस्येच्या दिवशी वडिलोपार्जित मालमत्ता किंवा स्थावर मालमत्तेशी संबंधित बाबींमध्ये त्यांनी सावधगिरी बाळगली पाहिजे. मालमत्तेच्या वादांमुळे मानसिक ताण वाढू शकतो, ज्याचा तुमच्या आरोग्यावरही परिणाम होऊ शकतो. नोकरी करणाऱ्या लोकांचे कामाच्या ठिकाणी एखाद्याशी वाद किंवा मतभेद होण्याची शक्यता असते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधू शकता. या दिवशी कोणत्याही प्रकारच्या वादापासून अंतर राखणे चांगले राहील.
सिंह राशीच्या लोकांचा हा काळ सामान्य राहील. मालमत्तेशी संबंधित बाबी अडचणी तयार होतील. कोणत्याही कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी काळजीपूर्वक वाचा आणि गरज पडल्यास कायदेशीर सल्ला घ्या. कोणीतरी तुम्हाला फसवण्याचा प्रयत्न करू शकते. या दिवशी निर्णय घेताना गोंधळ होऊ शकतो. इतरांशी भविष्याशी संबंधित योजना शेअर करण्याचे टाळा.
तूळ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ सामान्य राहील. प्रतिष्ठेची आणि आदराची काळजी घ्यावी. दुसऱ्याच्या चुकीसाठी तुम्हाला दोषी ठरवले जाऊ शकते. नोकरी करणाऱ्या लोकांनी सहकाऱ्यांवर आंधळेपणाने विश्वास ठेवू नका. गैरसमजामुळे तुमची प्रतिमा खराब होऊ शकते. कामाच्या ठिकाणी सावधानता बाळगा. तुमच्या कमकुवतपणा इतरांसमोर उघड करू नका.
मीन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ अनुकूल राहील. वैवाहिक जीवनाच्या बाबतीत थोडी संवेदनशील असू शकते. नातेसंबंधामध्ये तणाव जाणवू शकतात. तुमच्या जोडीदाराच्या भावना दुखावतील असे शब्द किंवा वर्तन टाळा. बोलण्यात संयम राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. नकारात्मक विचारांमध्ये गुंतण्याऐवजी स्वतःला काही सकारात्मक आणि सर्जनशील कामात व्यस्त ठेवा.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: मौनी अमावस्या ही माघ महिन्यातील अत्यंत पवित्र अमावस्या असून या दिवशी मौन, स्नान, दान आणि आत्मचिंतनाला विशेष महत्त्व दिले जाते.
Ans: अमावस्येला चंद्र पूर्णपणे क्षीण असल्याने मन, विचार आणि भावना अधिक संवेदनशील होतात. त्यामुळे नकारात्मकता लवकर परिणाम करू शकते.
Ans: मौनी अमावस्येला वृषभ, सिंह, तूळ आणि मीन राशीच्या लोकांनी सावध राहावे