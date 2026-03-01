Iran-Israel War 2026: तेहरानमध्ये स्मशान शांतता! खामेनींचा मृतदेह सापडला; इस्रायली हल्ल्यात ‘हे’ मुख्य 7 सर्वोच्च अधिकारीही संपले

List of Iranian generals killed by Israel 2026: मध्यपूर्वेतील युद्धाने आता अशा वळणावर प्रवेश केला आहे, (Iran-Israel War 2026) जिथून इराणचा परतीचा मार्ग बंद झाला आहे. गेल्या काही तासांत झालेल्या इस्रायली हवाई दलाच्या भीषण हल्ल्यांनी इराणच्या लष्करी आणि राजकीय नेतृत्वाची धूळधाण उडवली आहे. सर्वात मोठी बातमी म्हणजे, ३५ वर्षांहून अधिक काळ इराणवर राज्य करणारे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी ( Ayatollah Ali Khamenei) यांचा या हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे. इराणी माध्यमांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला असून, संपूर्ण देश हादरला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी सर्वप्रथम हा दावा केला होता, ज्यावर आता अधिकृत मोहोर उमटली आहे.
इस्रायली लष्कराने (IDF) तेहरानमधील ज्या लष्करी तळांना लक्ष्य केले, तिथे इराणच्या संरक्षण व्यवस्थेचा ‘मेंदू’ मानले जाणारे ७ वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या एकाच हल्ल्यात इराणचे संपूर्ण लष्करी नियोजन कोलमडले आहे. मारल्या गेलेल्या अधिकाऱ्यांची यादी खालीलप्रमाणे आहे:
१. अझीझ नासिरजादेह: इराणचे विद्यमान संरक्षण मंत्री.
२. मोहम्मद पाकपौर: IRGC चे शक्तिशाली कमांडर-इन-चीफ.
३. अली शामखानी: खामेनींचे सर्वात विश्वासू सल्लागार आणि धोरणकर्ते.
४. मोहम्मद शिराजी: सर्वोच्च नेत्याच्या लष्करी ब्युरोचे मुख्य रणनीतिकार.
५. सालेह असादी: इराणच्या गुप्तचर यंत्रणेचे मुख्य सूत्रधार.
६. हुसेन जबल अमेलियन: SPND चे अध्यक्ष.
७. रेझा मुझफ्फरी-निया: अणु कार्यक्रमाचे मुख्य रणनीतिकार.
इस्रायली लष्कराने सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटले आहे की, “आमच्या लढाऊ विमानांनी अचूक लष्करी लक्ष्यांवर प्रहार केला. या सात गुन्हेगारांच्या मृत्यूनंतर आता जग अधिक चांगले आणि शांत होईल.”
🔴ELIMINATED:
IAF fighter jets precisely struck military targets across Iran, eliminating 7 senior officials of the Iranian Defense Leadership:
Ali Shamkhani, Mohammad Pakpour, Saleh Asadi, Mohammad Shirazi, Aziz Nasirzadeh, Hossein Jabal Amelian, Reza Mozaffari-Nia#isreal pic.twitter.com/kCUrwMD8rt
इस्रायली मीडिया आउटलेट ‘विनीत’ (Ynet) नुसार, सीबीएस गुप्तचर सूत्रांनी असा दावा केला आहे की या हल्ल्यात केवळ हे ७ नव्हे, तर सुमारे ४० वरिष्ठ इराणी अधिकारी मारले गेले असावेत. तेहरानमधील अनेक सरकारी इमारती आणि लष्करी छावण्या आता ढिगाऱ्यात रूपांतरित झाल्या आहेत. खामेनींच्या मृत्यूनंतर आता इराणचा नवा सर्वोच्च नेता कोण असेल? मोज्तबा खामेनी की एखादी लष्करी समिती? यावरून आता अंतर्गत संघर्ष सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अमेरिकेच्या पाठिंब्याने केलेल्या या कारवाईमुळे इराणमधील ‘इस्लामिक रिपब्लिक’ राजवट कोसळण्याच्या मार्गावर आहे. ट्रम्प प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, इराणने अण्वस्त्रे मिळवू नयेत आणि त्यांची दहशतवादी कृत्ये थांबावीत, हेच या युद्धाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. दुसरीकडे, इराणमधील रिव्होल्यूशनरी गार्ड्स आता बदला घेण्यासाठी शेवटचा प्रयत्न करू शकतात, ज्यामुळे संपूर्ण मध्यपूर्व आगीच्या विळख्यात सापडण्याची भीती आहे.
Ans: होय, सुरुवातीला अमेरिकेने दावा केल्यानंतर आता इराणी माध्यमांनीही सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या मृत्यूची अधिकृत पुष्टी केली आहे.
Ans: या हल्ल्यात संरक्षण मंत्री अझीझ नासिरजादेह, IRGC कमांडर मोहम्मद पाकपौर आणि अणु रणनीतिकार रेझा मुझफ्फरी-निया यांच्यासह ७ उच्चपदस्थ अधिकारी मारले गेले.
Ans: इस्रायली लष्कराने म्हटले आहे की, हे अधिकारी जागतिक शांततेसाठी धोका होते आणि त्यांच्या मृत्यूनंतर जग अधिक सुरक्षित होईल.