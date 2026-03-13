Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Kritika Kamra Gaurav Kapoor Reception Is Packed With Celebrities Athletes Malaika Arora To Yuvraj Singh

Kritika Kamra-Gaurav Kapoor च्या रिसेप्शनला सेलिब्रिटी कलाकार – खेळाडूंची मेहफिल! मलायका अरोरा ते युवराज सिंह…

काल रात्री कृतिका आणि गौरव जोडप्याने मित्र आणि उद्योगातील व्यक्तींसाठी रिसेप्शनचे आयोजन केले होते. मलायका अरोरा, फरहान अख्तर आणि विद्या बालन यांच्यासह अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटींनी या रिसेप्शनला हजेरी लावली होती.

Updated On: Mar 13, 2026 | 08:23 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

टी20 विश्वचषक 2026 चा विश्वचषक संपला आता भारताचे माजी खेळाडू हे लग्नसमारंभामध्ये सहभागी होताना दिसत आहेत. सोशल मिडियावर या खेळाडूंची मोठ्या प्रमाणात चर्चा पाहायला मिळत आहे. अभिनेत्री कृतिका कामरा आणि क्रिकेट काॅमेंटेटर, होस्ट गौरव कपूर हे लग्नबंधनात अडकले आहेत. काल त्याचे रिसेप्शन पार पडले, यामध्ये अनेक बाॅलिवूडचे कलाकार त्याचबरोबर दिग्गज खेळाडू सहभागी झाले होते.  ११ मार्च रोजी कृतिका कामरा आणि गौरव कपूर यांनी त्यांच्या जवळच्या प्रियजनांच्या उपस्थितीत एका साध्या समारंभात लग्न केले.

काल रात्री या जोडप्याने मित्र आणि उद्योगातील व्यक्तींसाठी रिसेप्शनचे आयोजन केले होते. मलायका अरोरा, फरहान अख्तर आणि विद्या बालन यांच्यासह अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटींनी या रिसेप्शनला हजेरी लावली होती. काही क्रिकेट स्टार देखील उपस्थित होते. रिसेप्शनमध्ये कृतिका कामरा आणि गौरव कपूर खूप आनंदी दिसत होते. दोघांनीही त्यांचा लूक साधा ठेवला होता. कृतिकाने गाऊन आणि हिऱ्यांचे दागिने घातले होते, तर गौरव काळ्या सूटमध्ये दिसला. नवविवाहित जोडप्याने पापाराझींसाठी एकत्र पोज दिली.

काव्या मारनच्या ‘सनरायझर्स’ संघात पाकिस्तान खेळाडू सामील, ऑक्शनमध्ये उधळले २.३४ कोटी रुपये

फरहान अख्तर आणि शिबानी यांनीही गौरव आणि कृतिकाच्या रिसेप्शनला हजेरी लावली होती. दोघांनीही काळा पोशाख परिधान केला होता. फरहान अख्तरनेही गौरव कपूरच्या लग्नाला हजेरी लावली होती. कृतिका आणि गौरवच्या रिसेप्शनमध्ये अनेक अभिनेत्रीही दिसल्या. रिया चक्रवर्ती देखील उपस्थित होती. 

तथापि, विद्या बालन आणि मलायका अरोराच्या गाऊन लूकची चर्चा होती. या रिसेप्शनमध्ये केवळ बॉलिवूड सेलिब्रिटीच उपस्थित नव्हते तर क्रिकेट जगतातील स्टार्स देखील येथे पोहोचले होते. गौरव कपूर हे एक क्रीडा सादरकर्ता आहेत. ते क्रिकेटमधील व्यक्तिमत्त्वांना ओळखतात. म्हणूनच सचिन तेंडुलकर आणि त्याची पत्नी देखील या कार्यक्रमात दिसले. युवराज सिंगनेही त्याची पत्नी हेझलसह गौरव आणि कृतिकाच्या रिसेप्शनमध्ये हजेरी लावली होती. युवराजने त्यांच्या लग्नाच्या समारंभातही हजेरी लावली होती.

Web Title: Kritika kamra gaurav kapoor reception is packed with celebrities athletes malaika arora to yuvraj singh

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 13, 2026 | 08:23 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“मला घाणीत राहायला आवडत नाही”, प्रियांका चोप्राने अखेर आता सांगितलं बॉलीवूड सोडण्यामागचं खरं कारण
1

“मला घाणीत राहायला आवडत नाही”, प्रियांका चोप्राने अखेर आता सांगितलं बॉलीवूड सोडण्यामागचं खरं कारण

Sports Quota: खेळाडूंसाठी मोठी बातमी! ५ टक्के आरक्षणाकरिता ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ प्रणाली
2

Sports Quota: खेळाडूंसाठी मोठी बातमी! ५ टक्के आरक्षणाकरिता ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ प्रणाली

सूर्यकुमार यादवला कर्णधारपदावरून काढून टाकणार की नाही? आकाश चोप्राने दिले उत्तर, म्हणाला – कदाचित पुढील सहा महिन्यांत…
3

सूर्यकुमार यादवला कर्णधारपदावरून काढून टाकणार की नाही? आकाश चोप्राने दिले उत्तर, म्हणाला – कदाचित पुढील सहा महिन्यांत…

‘अनुपमा’मध्ये नवा ट्विस्ट! ‘अनुपमा’चा गोवा अध्याय सुरू; लीपनंतर मालिकेत सचिन त्यागींची एन्ट्री
4

‘अनुपमा’मध्ये नवा ट्विस्ट! ‘अनुपमा’चा गोवा अध्याय सुरू; लीपनंतर मालिकेत सचिन त्यागींची एन्ट्री

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Kritika Kamra-Gaurav Kapoor च्या रिसेप्शनला सेलिब्रिटी कलाकार – खेळाडूंची मेहफिल! मलायका अरोरा ते युवराज सिंह…

Kritika Kamra-Gaurav Kapoor च्या रिसेप्शनला सेलिब्रिटी कलाकार – खेळाडूंची मेहफिल! मलायका अरोरा ते युवराज सिंह…

Mar 13, 2026 | 08:23 AM
Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Mar 13, 2026 | 08:20 AM
दिलासादायक ! युद्धादरम्यानचं तेल संकट आता लवकरच दूर होईल; 32 देशांनी उघडले आपात्कालीन साठे

दिलासादायक ! युद्धादरम्यानचं तेल संकट आता लवकरच दूर होईल; 32 देशांनी उघडले आपात्कालीन साठे

Mar 13, 2026 | 08:20 AM
KC-135 Tanker Crash: अमेरिकेचं महाकाय विमान कोसळलं! इराण युद्धादरम्यान मोठी दुर्घटना; 6 सैनिकांचा थरारक बचाव

KC-135 Tanker Crash: अमेरिकेचं महाकाय विमान कोसळलं! इराण युद्धादरम्यान मोठी दुर्घटना; 6 सैनिकांचा थरारक बचाव

Mar 13, 2026 | 08:16 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्याचा दर वाढला की घसरला? काय आहेत आजचे दर? खरेदीपूर्वी वाचा सविस्तर

Todays Gold-Silver Price: सोन्याचा दर वाढला की घसरला? काय आहेत आजचे दर? खरेदीपूर्वी वाचा सविस्तर

Mar 13, 2026 | 08:16 AM
Breakfast Recipe: सकाळच्या घाईगडबडीमध्ये नाश्ता काय बनवावं सुचत नाही? मग १० मिनिटात बनवा Potato Bread Toast

Breakfast Recipe: सकाळच्या घाईगडबडीमध्ये नाश्ता काय बनवावं सुचत नाही? मग १० मिनिटात बनवा Potato Bread Toast

Mar 13, 2026 | 08:00 AM
नावाचा वापर करून गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी दुय्यम निबंधकाकडे तक्रार; पुरंदरच्या सहकार विभागाकडे दाद

नावाचा वापर करून गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी दुय्यम निबंधकाकडे तक्रार; पुरंदरच्या सहकार विभागाकडे दाद

Mar 13, 2026 | 07:47 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Mar 12, 2026 | 07:37 PM
Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Mar 12, 2026 | 07:30 PM
Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mar 12, 2026 | 07:22 PM
Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Mar 12, 2026 | 07:11 PM
Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Mar 12, 2026 | 07:04 PM
Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Mar 12, 2026 | 07:00 PM
Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 03:50 PM