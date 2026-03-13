जगातील सर्वात Cheapest Country, इथे भारतातील गरीब व्यक्तीही बनेल करोडपती; देशापासून किती लांब आहे ते जाणून घ्या

चारधाम यात्रा 2026 चे रजिस्ट्रेशन कुठे आणि कसं कराव? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
अशाच देशांपैकी एक म्हणजे लाओस. 2025-2026 च्या प्रवासाशी संबंधित आकडेवारीनुसार हा देश जगातील सर्वात स्वस्त पर्यटनस्थळांपैकी एक मानला जातो. दक्षिण-पूर्व आशियामध्ये वसलेला हा देश अतिशय सुंदर, शांत आणि निसर्गरम्य आहे. येथे राहण्याचा खर्च, खाणे-पिणे आणि प्रवास यावर फारच कमी पैसे खर्च होतात. त्यामुळे भारतासह जगभरातील पर्यटक कमी बजेटमध्ये परदेश प्रवासाचा आनंद घेण्यासाठी लाओसला पसंती देत आहेत.
भारतापासून लाओस किती दूर?
भारतापासून लाओसची हवाई अंतर साधारण 2,400 ते 2,700 किलोमीटर इतके आहे. जर तुम्ही नवी दिल्लीहून लाओसची राजधानी Vientiane येथे जाणार असाल, तर विमानाने पोहोचण्यासाठी साधारण 9 ते 11 तास लागू शकतात. बहुतांश फ्लाइट्स Bangkok किंवा इतर शहरांमधून कनेक्टिंग असतात. वियनतियान हे लाओसचे सर्वात मोठे आणि महत्त्वाचे शहर मानले जाते.
भारतीयांसाठी बजेट-फ्रेंडली ठिकाण
लाओसची अधिकृत चलन Lao Kip आहे. भारतीय रुपयाच्या तुलनेत ही चलन खूपच कमी मूल्याची आहे. साधारणपणे 1000 लाओ कीप हे भारतीय 4 ते 5 रुपयांच्या आसपास असतात. त्यामुळे भारतीय पर्यटकांसाठी येथे फिरणे, खाणे-पिणे आणि राहणे हे खूपच स्वस्त पडते.
याच कारणामुळे कमी बजेटमध्ये परदेशात फिरायचे असल्यास लाओस हा एक उत्तम पर्याय मानला जातो.
स्वस्तात मिळणारे अॅडव्हेंचर अनुभव
भौगोलिकदृष्ट्या Laos हा देश पूर्णपणे जमिनीने वेढलेला आहे. याला समुद्रकिनारा नाही. हा देश China, Vietnam, Cambodia, Thailand आणि Myanmar या देशांच्या सीमांनी वेढलेला आहे.
या देशाच्या पश्चिम भागातून वाहणारी Mekong River ही नदी लाओसची जीवनरेखा मानली जाते. शेती, पाणीपुरवठा आणि स्थानिक लोकांचे दैनंदिन जीवन या नदीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे.
इतिहास आणि संस्कृती
इतिहासाच्या दृष्टीने पाहिले तर लाओस हा देश 1893 ते 1953 या काळात France च्या वसाहतीखाली होता. त्यानंतर या देशाने स्वातंत्र्य मिळवले. आज येथे मोठ्या प्रमाणात लोक Buddhism धर्माचे पालन करतात.
लाओसमध्ये फिरण्यासाठी अनेक सुंदर ठिकाणे आहेत. येथे हिरवेगार डोंगर, भव्य धबधबे, प्राचीन बौद्ध मंदिरे आणि शांत निसर्ग पाहायला मिळतो. याशिवाय ट्रेकिंग, बोटिंग, झिपलाइन, बलून राईड यांसारख्या अनेक अॅडव्हेंचर अॅक्टिव्हिटीजही पर्यटकांना अनुभवता येतात. कमी खर्च, सुंदर निसर्ग आणि वेगळा सांस्कृतिक अनुभव यामुळे लाओस हा देश बजेटमध्ये परदेशात फिरण्याचा विचार करणाऱ्या प्रवाशांसाठी खरोखरच एक आकर्षक पर्यटनस्थळ ठरत आहे.