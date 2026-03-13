Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

13 Mar 2026 09:35 AM (IST)
जुन्नर (पुणे): जुन्नर शहरात बुधवारी सकाळी एका तरुणीवर झालेल्या अंगावर शहारे आणणाऱ्या हल्ल्याच्या प्रकरणाला आता अनपेक्षित वळण मिळाले आहे. तरुणीवर जीवघेणा हल्ला करणारा मुख्य आरोपी महेश डामसे याने गुरुवारी सकाळी आत्महत्या केल्याचे उघडकीस आले आहे. एकतर्फी प्रेमातून त्याने आधी तरुणीचे आयुष्य संपवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यानंतर स्वतःचेही जीवन संपवले.
लग्नासाठी दिलेल्या नकाराचा राग मनात धरून महेशने बुधवारी सकाळी सरकारी रुग्णालयाच्या मागे तरुणीवर कोयत्याने भीषण हल्ला केला होता. या हल्ल्यात तरुणी गंभीर जखमी झाली असून तिच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत. या घटनेमुळे संपूर्ण जुन्नर तालुक्यात दहशतीचे आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
13 Mar 2026 09:30 AM (IST)
मुंबई: महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि सामाजिक वर्तुळात अत्यंत महत्त्वाचे ठरलेले 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६' (Maharashtra Freedom of Religion Act 2026) आज, १३ मार्च रोजी विधानसभेत मांडले जाणार आहे. बळजबरीने, फसवणुकीने किंवा आमिष दाखवून केले जाणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी राज्य सरकारने हे कडक पाऊल उचलले आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या विधेयकाच्या मसुद्याला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली होती.
13 Mar 2026 09:25 AM (IST)
मुंबई: महाराष्ट्रात आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलनाचे संकेत दिल्यानंतर, आता धनगर समाजानेही आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी कंबर कसली आहे. धनगर समाजाचा 'एसटी' (ST) प्रवर्गात समावेश करावा, या मागणीसाठी येत्या १६ मार्चपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषणाचा इशारा देण्यात आला आहे. या इशाऱ्यामुळे राज्य सरकारची धावपळ उडाली असून प्रशासकीय स्तरावर तातडीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
13 Mar 2026 09:20 AM (IST)
लाखांदूर (भंडारा): ज्या घरात लग्नाचे सनई-चौघडे वाजणार होते आणि पाहुण्यांच्या मांदियाळीने उत्साह ओसंडून वाहत होता, त्याच घरात आता शोककळा पसरली आहे. लाखांदूर तालुक्यातील परसोडी पावळदवना येथील २७ वर्षीय तरुण राजेश अविनाश भेंडारकर याने लग्नाच्या अवघ्या चार दिवस आधी टोकाचे पाऊल उचलत आपली जीवनयात्रा संपवली. राजेशने शुक्रवारी पहाटे ४ वाजेच्या सुमारास राहत्या घराजवळील आंब्याच्या झाडाला गळफास लावून आत्महत्या केली.
राजेशचा विवाह १६ मार्च रोजी एरंडी येथील वैष्णवी दोनोडे हिच्याशी होणार होता. विशेष म्हणजे, लग्नाच्या खरेदीसाठी नवरी मुलगी स्वतः ११ मार्च रोजी राजेशच्या घरी आली होती. घरात लग्नाची लगबग सुरू असतानाच राजेशने अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे कुटुंब सुन्न झाले असून संपूर्ण गावावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
13 Mar 2026 09:15 AM (IST)
पुणे: मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे उद्भवलेल्या गॅस टंचाईचा मोठा फटका आता पुण्याच्या अन्न पुरवठा साखळीला बसू लागला आहे. पुण्यातील एका मोठ्या 'पोळी निर्मिती केंद्रा'चा गॅस साठा संपत आल्याने हे केंद्र बंद होण्याच्या स्थितीत आहे. दररोज २५ हजार पोळ्यांची निर्मिती करणाऱ्या या केंद्रातून इन्फोसिस, विप्रो यांसारख्या आयटी कंपन्यांसह शहरातील विविध रुग्णालयांना पोळ्यांचा पुरवठा केला जातो. सध्या या केंद्राकडे केवळ आजचा दिवस पुरेल इतकाच गॅस शिल्लक असल्याने उद्यापासून पुरवठा खंडित होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
या संकटामुळे केवळ कंपन्यांची अन्नाची सोयच थांबणार नाही, तर तेथे काम करणाऱ्या ६० ते ७० महिलांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. "परिस्थिती कोव्हिड काळापेक्षाही बिकट झाली आहे," असे मत या केंद्राच्या विक्रेत्याने व्यक्त केले आहे. सध्या ४ ते ५ रुपयांना मिळणाऱ्या एका पोळीची किंमत गॅस टंचाई आणि वाढत्या दरांमुळे आगामी काळात वाढण्याची दाट शक्यता आहे.
13 Mar 2026 09:10 AM (IST)
The Hundred Auction 2026 : द हंड्रेड ऑक्शन २०२६ मध्ये सर्वांनाच आश्चर्य वाटले जेव्हा सनरायझर्स लीड्स संघाने पाकिस्तानी फिरकी गोलंदाज अबरार अहमदला विकत घेतले. काव्या मारनच्या संघाने त्याच्यासाठी ₹२.३४ कोटी (२३.४ दशलक्ष रुपये) दिले. या निर्णयामुळे भारतीय चाहते संतप्त झाले आहेत. त्यांनी सनरायझर्स लीड्सच्या मालकीण काव्या मारनला ट्रोल करण्यास सुरुवात केली आहे. ते सनरायझर्स हैदराबादवर बहिष्कार टाकण्याची धमकी देखील देत आहेत.
13 Mar 2026 09:05 AM (IST)
India Share Market Update: अमेरिका-इराण युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किंंमतीत सतत वाढ होत आहे. याचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. आज, १३ मार्च रोजी शुक्रवारी भारतीय शेअर बाजारातील बेंचमार्क निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, सपाट किंवा नकारात्मक पातळीवर उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंड देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकाची कमकुवत सुरुवात दर्शवितात. गिफ्ट निफ्टी २३,५६० च्या आसपास व्यवहार करत होता, जो निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील बंदपेक्षा जवळजवळ १६८ अंकांनी कमी होता.
13 Mar 2026 09:00 AM (IST)
टी20 विश्वचषक 2026 चा विश्वचषक संपला आता भारताचे माजी खेळाडू हे लग्नसमारंभामध्ये सहभागी होताना दिसत आहेत. सोशल मिडियावर या खेळाडूंची मोठ्या प्रमाणात चर्चा पाहायला मिळत आहे. अभिनेत्री कृतिका कामरा आणि क्रिकेट काॅमेंटेटर, होस्ट गौरव कपूर हे लग्नबंधनात अडकले आहेत. काल त्याचे रिसेप्शन पार पडले, यामध्ये अनेक बाॅलिवूडचे कलाकार त्याचबरोबर दिग्गज खेळाडू सहभागी झाले होते. ११ मार्च रोजी कृतिका कामरा आणि गौरव कपूर यांनी त्यांच्या जवळच्या प्रियजनांच्या उपस्थितीत एका साध्या समारंभात लग्न केले.
13 Mar 2026 08:57 AM (IST)
पुणे: मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक स्तरावर एलएनजी (LNG) पुरवठ्यात अडथळे येत असताना, केंद्र सरकारने देशांतर्गत गॅस पुरवठ्याबाबत मोठे पाऊल उचलले आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने (MoPNG) घरगुती वापराला १००% प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, 'महाराष्ट्र नॅशनल गॅस लिमिटेड'ने (MNGL) पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील ८ लाख घरगुती ग्राहकांना अखंडित पुरवठ्याबाबत आश्वस्त केले आहे.
नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेशी संबंधित शेतकऱ्यांसाठी आजचा दिवस खूप मोठा असणार आहे. कारण आज या योजनेशी संबंधित शेतकऱ्यांना २२ व्या हप्त्याचा लाभ मिळणार आहे. लाखो पात्र शेतकऱ्यांना २२ व्या हप्त्याचा फायदा होईल. तर, जर तुम्हीही या योजनेशी जोडले असाल, तर तुमच्यासाठीही हा एक मोठा दिवस असणार आहे. पीएम किसान योजनेचा २२ वा हप्ता गुवाहाटी येथून जारी केला जाईल. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज आसाममधील गुवाहाटी येथून २२ वा हप्ता जारी करतील. आतापर्यंत एकूण २१ हप्ते जारी केले गेले आहेत.