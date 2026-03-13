Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Stock Market Today: गुंतवणूकदारांनो…एनटीपीसी आणि अ‍ॅक्सिस बँकसह या स्टॉक्सवर ठेवा लक्ष, मालामाल होण्याची हीच आहे खरी संधी

Share Market Update: चंदन टपारिया यांनी आजच्या व्यवहारात खरेदी करण्यासाठी गुंतवणूकदारांना तीन स्टॉकची शिफारस केली. टपारिया यांनी एनटीपीसी , हिंडाल्को इंडस्ट्रीज आणि कमिन्स इंडियाचे शेअर्स खरेदी करण्याची शिफारस केली.

Updated On: Mar 13, 2026 | 08:50 AM
  • गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंड देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकाची कमकुवत सुरुवात दर्शवितात
  • गुरुवारी भारतीय शेअर बाजार पुन्हा कोसळला
  • अमेरिका-इराण युद्धाचा भारतीय शेअर बाजारावर परिणाम
India Share Market Update:  अमेरिका-इराण युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किंंमतीत सतत वाढ होत आहे. याचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. आज, १३ मार्च रोजी शुक्रवारी भारतीय शेअर बाजारातील बेंचमार्क निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, सपाट किंवा नकारात्मक पातळीवर उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंड देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकाची कमकुवत सुरुवात दर्शवितात. गिफ्ट निफ्टी २३,५६० च्या आसपास व्यवहार करत होता, जो निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील बंदपेक्षा जवळजवळ १६८ अंकांनी कमी होता.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याचा दर वाढला की घसरला? काय आहेत आजचे दर? खरेदीपूर्वी वाचा सविस्तर

गुरुवारी, भारतीय शेअर बाजार पुन्हा कोसळला, बेंचमार्क निफ्टी ५० २३,७०० च्या खाली बंद झाला. सेन्सेक्स ८२९.२९ अंकांनी म्हणजेच १.०८% ने घसरून ७६,०३४.४२ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० २२७.७० अंकांनी म्हणजेच ०.९५% ने घसरून २३,६३९.१५ वर बंद झाला. गुरुवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ६३४.८० अंकांनी किंवा १.१४% ने घसरून ५५,१००.९५ वर बंद झाला.

चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया, आनंद राठी येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपलक्कल यांनी आजच्या व्यवहारात खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी गुंतवणूकदारांना पाच स्टॉकची शिफारस केली आहे. शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी शिफारस केलेल्या या शेअर्समध्ये एनटीपीसी, कोल इंडिया, सेल, अ‍ॅक्सिस बँक, टाटा मोटर्स पीव्ही, टीडी पॉवर सिस्टम्स आणि भेल यांचा समावेश आहे. रेलिगेअर ब्रोकिंग येथील संशोधन विभागाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजित मिश्रा यांनी आजच्या व्यवहारात खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी तीन स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. अजित मिश्रा यांनी शिफारस केलेल्या स्टॉक्समध्ये ल्युपिन, एनटीपीसी, आयटीसी यांचा समावेश आहे.

सुरक्षित कामाच्या संस्कृतीसाठी ‘हेन्केल’चा पुढाकार! कुरकुंभ MIDC मध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह उत्साहात साजरा

आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार टाटा स्टील, मॅक्स फायनान्शियल सर्व्हिसेस, जेके लक्ष्मी सिमेंट, बायोकॉन, इंडियन ओव्हरसीज बँक, नेक्टर लाईफसायन्सेस, गांधार तेल शुद्धीकरण कारखाना (भारत), अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेड, बालाजी अमाईन्स, मनोरमा इंडस्ट्रीज या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया यांनी आजच्या व्यवहारात खरेदी करण्यासाठी पाच शेअर्सची शिफारस केली आहे. सुमीत बगडिया यांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये एचएफसीएल, कमिन्स इंडिया, अजंता फार्मा, पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन आणि किर्लोस्कर ऑइल इंजिन्स यांचा समावेश आहे.

प्रभुदास लिल्लाधर येथील तांत्रिक संशोधन उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आजच्या व्यवहारात खरेदी करण्यासाठी भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना तीन स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. यामध्ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नाल्को आणि एबीबी इंडिया यांचा समावेश आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Published On: Mar 13, 2026 | 08:50 AM

