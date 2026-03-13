‘Dhurandhar 2’चा रिलीजपूर्वीच धमाका! ₹3100 च्या तिकिटांची झपाट्याने विक्री; ‘पुष्पा 2’चा रेकॉर्ड ब्रेक

बॉलीवूड अभिनेता रणवीर सिंग सध्या त्याच्या आगामी ‘धुरंधर २’ चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. रणवीर सिंगच्या चित्रपटाबद्दल एकामागून एक अपडेट्स समोर येत आहेत. ‘धुरंधर’ या चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला आणि त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. ट्रेलर रिलीज झाल्यानंतर निर्मात्यांनी ‘धुरंधर २’ साठी ॲडव्हान्स बुकिंग घेण्यास सुरुवात केली आहे. चित्रपटाची ॲडव्हान्स बुकिंग जबरदस्त हिट ठरली आहे. आता, एक नवीन अपडेट समोर आला आहे.’धुरंधर’या चित्रपटाने रिलीज होण्यापूर्वीच हिट चित्रपटांचे रेकॉर्ड ब्रेक केले आहेत.
‘धुरंधर २’ ने ‘पुष्पा २’ चा मोडला रेकॉर्ड
रणवीर सिंगचा ‘धुरंधर २’ हा चित्रपट पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या चित्रपटाच्या ॲडव्हान्स बुकिंगच्या अहवालांमुळे हे घडले आहे. बॉलीवूड हंगामाच्या अहवालानुसार, बोरिवली येथील स्काय सिटी मॉलमधील आयनॉक्स मेगाप्लेक्समधील इन्सिग्निया क्लासमधील तिकिटे सर्वात महाग आहेत. रात्री १०:१५ आणि रात्री ११:१५ च्या शोसाठी रिक्लाइनर सीट्स ₹२,९०० मध्ये उपलब्ध आहेत, तर प्राइम रिक्लाइनर सीट्सची किंमत ₹३,१०० आहे. तरीही, रात्री १०:१५ च्या शोसाठी प्राइम रिक्लाइनर सीट्सची तिकीट विकल्या गेल्या आहेत. ₹३,१०० च्या तिकिटाच्या किंमतीसह, ‘धुरंधर २’ आता भारतातील नियमित चित्रपटासाठी सर्वात महागड्या तिकिटाचा विक्रम आहे.
यापूर्वी, हा विक्रम ‘पुष्पा २’ च्या नावावर होता, जिथे मुंबईतील मेसन पीव्हीआर येथे प्रीमियम तिकीट ₹३,००० मध्ये विकले गेले. त्याच थिएटरमध्ये, ‘भूल भुलैया ३’ आणि सिंघम अगेनची तिकिटे २,७०० रुपयांपर्यंत पोहोचली. यावेळी, ‘धुरंधर २’ साठी, थिएटरने पहिल्यांदाच “सुपर ब्लॉकबस्टर प्लस” दर सुरू केले आहेत, म्हणजेच तिकिटे नियमित भाड्यांपेक्षा थोडी महाग आहेत. तरीही, १८ मार्च रोजी पेड प्रिव्ह्यू शोसाठी ॲडव्हान्स बुकिंग जोरदार सुरू आहे. सॅकनिल्कच्या अहवालानुसार, ४००,००० हून अधिक तिकिटे आधीच बुक झाली आहेत. आणि रिलीजच्या फक्त एक आठवडा आधी, चित्रपटाने आधीच २० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त ॲडव्हान्स रक्कम जमा केली आहे.
हा चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित?
प्रसिद्ध दिग्दर्शक आदित्य धर दिग्दर्शित या चित्रपटात रणवीर सिंगसोबत अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, आर माधवन आणि संजय दत्त यांच्याही प्रमुख भूमिका पाहायला मिळणार आहेत. रणवीर सिंगची भूमिका असलेला हा चित्रपट १९ मार्च रोजी प्रदर्शित होणार आहे. तसेच प्रेक्षक हा चित्रपट पाहण्यासाठी जास्त उत्सुक आहेत.