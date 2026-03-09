Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
सावधान! पॅन कार्ड डाउनलोडच्या नावाखाली होतोय मोठा फ्रॉड; केंद्र सरकारचा नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

आजच्या डिजिटल युगात सायबर फसवणुकीच्या घटनांमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. अलीकडेच सरकारने एका नवीन ऑनलाइन स्कॅमबाबत नागरिकांना कडक इशारा दिला आहे. हा स्कॅम 'e-PAN' कार्ड डाउनलोड करण्याच्या नावाखाली केला जात आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 07:52 PM
  • काय आहे हा e-PAN स्कॅम?
  • हा स्कॅम कसा काम करतो?
  • सरकारचा सल्ला आणि खबरदारी
काय आहे हा e-PAN स्कॅम?

अनेक नागरिकांना सध्या असे ईमेल मिळत आहेत, ज्यात त्यांचे ‘e-PAN’ कार्ड तयार असल्याचे सांगून ते डाउनलोड करण्यासाठी एका लिंकवर क्लिक करण्यास सांगितले जाते. हे ईमेल दिसायला अगदी अधिकृत सरकारी ईमेलसारखे वाटतात. मात्र, ‘PIB Fact Check’ ने स्पष्ट केले आहे की, हे ईमेल पूर्णपणे बनावट असून त्याचा उद्देश तुमची वैयक्तिक आणि आर्थिक माहिती चोरणे हा आहे.

हा स्कॅम कसा काम करतो?

१. सायबर गुन्हेगार लोकांना बनावट ईमेल पाठवतात, जे सरकारी पोर्टलसारखेच दिसतात. २. ईमेलमध्ये दिलेल्या लिंकवर क्लिक करताच, युजर एका बनावट वेबसाईटवर पोहोचतो. ३. ही वेबसाईट हुबेहूब सरकारी वेबसाईटसारखी डिझाइन केलेली असते. तिथे तुम्हाला तुमचा पॅन नंबर, आधार नंबर किंवा बँकेची माहिती भरण्यास सांगितले जाते. ४. एकदा का तुम्ही ही माहिती भरली की, सायबर चोरट्यांकडे तुमचा सर्व डेटा पोहोचतो, ज्याचा वापर करून ते तुमचे बँक खाते रिकामे करू शकतात.

सरकारचा सल्ला आणि खबरदारी

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, पॅन कार्डशी संबंधित कोणत्याही सेवा केवळ अधिकृत वेबसाईटद्वारेच दिल्या जातात. सरकार कधीही अशा प्रकारे ईमेलद्वारे वैयक्तिक माहिती मागत नाही. जर तुम्हाला असा कोणताही संशयास्पद ईमेल किंवा मेसेज आला, तर त्यावर चुकूनही क्लिक करू नका.

सायबर फ्रॉडपासून वाचण्यासाठी महत्त्वाच्या टिप्स:

लिंकवर क्लिक करू नका: कोणत्याही अनोळखी ईमेलमधील लिंकवर क्लिक करणे टाळा.

गोपनीयता पाळा: पॅन कार्ड, आधार किंवा बँकेचा तपशील कधीही ईमेलवर शेअर करू नका.

अधिकृत पोर्टलचा वापर: पॅन कार्ड डाउनलोड करण्यासाठी केवळ ‘NSDL’ किंवा ‘UTIITSL’ च्या अधिकृत वेबसाईटलाच भेट द्या.

तक्रार नोंदवा: अशा प्रकारची फसवणूक झाल्यास किंवा संशयास्पद मेसेज आल्यास तात्काळ ‘cybercrime.gov.in’ वर तक्रार करा.

ईमेल डिलीट करा: असा कोणताही मेसेज किंवा ईमेल आल्यास तो त्वरित डिलीट करणे हाच सर्वात सुरक्षित मार्ग आहे.

तुमची एक छोटीशी चूक तुम्हाला आर्थिक संकटात टाकू शकते. त्यामुळे सतर्क राहा आणि आपली वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवा!

Published On: Mar 09, 2026 | 07:52 PM

सावधान! पॅन कार्ड डाउनलोडच्या नावाखाली होतोय मोठा फ्रॉड; केंद्र सरकारचा नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

