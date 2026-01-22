Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Gupt Navratri 2026 The Worship Method And Significance Of Goddess Bhuvaneshwari On The Fourth Day Of Gupt Navratri

Gupt Navratri 2026: माघ नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी केली जाते देवी भुवनेश्वरीची पूजा, जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि महत्त्व

आज गुरुवार, 22 जानेवारी रोजी माघ गुप्त नवरात्रीचा चौथा दिवस आहे. या दिवशी भुवनेश्वरी देवीची पूजा केली जाणार आहे. काय आहे या देवीचे स्वरुप, पूजा करण्याची पद्धत आणि महत्त्व जाणून घ्या

Updated On: Jan 22, 2026 | 10:33 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • गुप्त नवरात्री 2026
  • गुप्त नवरात्रीचा चौथा दिवस
  • भुवनेश्वरी देवीची पूजा करणे
 

गुरुवार, 22 जानेवारी रोजी माघ महिन्याच्या शुक्ल पक्षाचा चौथा दिवस आहे आणि याच महिन्यातील गुप्त नवरात्रीचाही हा चौथा दिवस आहे. गुप्त नवरात्रीमध्ये दहा महाविद्यांपैकी चौथी असलेल्या देवी भुवनेश्वरीची पूजा करण्याची परंपरा आहे. गुप्त नवरात्रीच्या चौथ्या दिवसाचे महत्त्व, देवी भुवनेश्वरीचे स्वरूप, तिच्या पूजनाचे फायदे आणि पूजा विधींबद्दल जाणून घेऊया.

गुप्त नवरात्रीच्या चौथ्या दिवसाचे महत्त्व

असे मानले जाते की गुप्त नवरात्रीचा चौथा दिवस आंतरिक शक्ती जागृत करण्याशी संबंधित आहे. या दिवशी, भक्त ध्यान आणि मंत्रांच्या अभ्यासाद्वारे हृदयचक्र सक्रिय करण्याचा प्रयत्न करतात. देवी भुवनेश्वरीच्या कृपेने नकारात्मकता दूर होते आणि जीवनात सकारात्मक ऊर्जा संचारते.

कोण आहे भुवनेश्वरी देवी

भुवनेश्वरी देवीचे काय आहे स्वरुप

दहा महाविद्यांमध्ये माँ भुवनेश्वरी चौथ्या स्थानावर विराजमान आहे आणि तिला विश्वाची अधिष्ठात्री देवता व आदिशक्तीचे एक दिव्य रूप मानले जाते. ते संपूर्ण विश्वाच्या निर्मितीमागील आणि संचालनामागची शक्ती आहेत, जे सर्व लोक आणि सर्व प्रकारच्या संपत्ती व सामर्थ्यावर नियंत्रण ठेवतात. त्यांची पूजा केल्याने भक्ताला मानसिक शांती, समृद्धी आणि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होते. तिचे रूप आकाशाप्रमाणे विशाल आणि दिव्य प्रकाशाने भरलेले मानले जाते. ती आपल्या हातांमध्ये चंद्र, पाश आणि अंकुश धारण करते आणि अभय व वरदानाच्या मुद्रांद्वारे आपल्या भक्तांना संरक्षण व आशीर्वाद देते.

पूजा करण्याचे फायदे

देवी भुवनेश्वरीची पूजा केल्याने मानसिक स्थिरता, आत्मविश्वास आणि निर्णयक्षमता मजबूत होते. असे मानले जाते की तिच्या पूजेमुळे धन, समृद्धी आणि सामाजिक सन्मान देखील प्राप्त होतो. साधकाला भीती, गोंधळ आणि अस्थिरतेपासून मुक्ती मिळते. हा अभ्यास जीवनात संतुलन आणि स्पष्टता आणण्यास मदत करतो असे मानले जाते. माता भुवनेश्वरीला शताक्षी आणि शाकंभरी म्हणूनही ओळखले जाते, कारण असे मानले जाते की सृष्टीच्या रक्षणादरम्यान तिने पाणी आणि औषधी वनस्पतींद्वारे सर्व सजीवांचे पालनपोषण आणि संरक्षण केले.

Zodiac Sign: माघी गणेश जयंती आणि चतुर्ग्रही योगामुळे या राशीच्या लोकांवर राहील गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद

दुर्गमासुराचा वध

मान्यतेनुसार, जेव्हा दुर्गम नावाच्या राक्षसाच्या अत्याचारांमुळे देव खूप त्रस्त झाले, तेव्हा त्यांनी हिमालयात कठोर तपश्चर्या केली. त्यांच्या तपश्चर्येने प्रसन्न होऊन देवी भुवनेश्वरी त्यांच्यासमोर प्रकट झाली. असे म्हटले जाते की, तिच्या डोळ्यांतून वाहणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहामुळे पृथ्वीवर पाणी आले आणि औषधी वनस्पतींचा विकास झाला, ज्यामुळे सर्व सजीवांना जीवन मिळाले. यानंतर देवीने दुर्गमासुराचा वध केला आणि वेदांना देवांना परत मिळवून दिले. तिला शताक्षी आणि शाकंभरी या नावांनीही ओळखले जाते.

पूजा पद्धत

चौथ्या दिवशी, सकाळी स्नान केल्यानंतर एका स्वच्छ ठिकाणी पूजावेदी तयार केली जाते. उपासक लाल किंवा पिवळ्या रंगाचे वस्त्र परिधान करतो. ते देवी भुवनेश्वरीची मूर्ती किंवा चित्र स्थापित करतात आणि दिवा लावून फुले, तांदळाचे दाणे, फळे आणि मिठाई अर्पण करतात. यानंतर, ते शांत मनाने देवीच्या मंत्राचा जप करतात, आणि पूजा करताना आपले मन एकाग्र राहील व भावना शुद्ध राहतील याची खात्री करतात.

Numberlogy: माघी गणेश जयंतीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल अमाप संपत्ती

या मंत्रांचा करा जप

मूळ नमस्कार मंत्र

ॐ ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः

हा मंत्र सामान्य साधकही जपू शकतात. तो मानसिक अशांती दूर करतो आणि जीवनात संतुलन व सकारात्मकता आणतो.

पंचाक्षर मंत्र

ॐ श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः

हा मंत्र ज्ञान, संपत्ती, प्रभाव आणि सर्वांगीण प्रगतीसाठी जपला जातो. हा मंत्र गृहस्थ आणि आध्यात्मिक साधक या दोघांसाठीही योग्य आहे.

दारिद्र्य नष्ट करणारा मंत्र

हूं हूं ह्रीं ह्रीं दारिद्रय नाशिनी भुवनेश्वरी ह्रीं ह्रीं हूं हूं फट्

हा मंत्र आर्थिक अडचणी, कर्ज आणि अडथळे दूर करण्यासाठी जपला जातो. योग्य नियम आणि पद्धतींचे पालन करून जपल्यास तो सर्वाधिक प्रभावी ठरतो, असे मानले जाते.

भुवनेश्वरी गायत्री मंत्र

ॐ नारायण्यै विद्महे भुवनेश्वर्यै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्

हा मंत्र ध्यान आणि मानसिक शुद्धीकरणासाठी अत्यंत उत्तम मानला जातो. तो बुद्धी, निर्णयक्षमता आणि आध्यात्मिक चेतना विकसित करतो.

 

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: देवी भुवनेश्वरी कोण आहेत?

    Ans: देवी भुवनेश्वरी या संपूर्ण विश्वाची अधिष्ठात्री देवी मानल्या जातात. त्या आकाशतत्त्वाचे प्रतीक असून सृष्टी, स्थिती आणि लय यांचे नियंत्रण त्यांच्या हातात आहे.

  • Que: माघ गुप्त नवरात्रिच्या चौथ्या दिवशी कोणत्या देवीची पूजा केली जाते?

    Ans: माघ गुप्त नवरात्रिच्या चौथ्या दिवशी देवी भुवनेश्वरीची पूजा केली जाते. त्या दहा महाविद्यांपैकी चौथ्या महाविद्या आहेत.

  • Que: देवी भुवनेश्वरी पूजेचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: मानसिक शांतता व स्थैर्य प्राप्त होते, भय, नकारात्मक ऊर्जा व अडथळे दूर होतात, ज्ञान, वैभव व आत्मबळ वाढते, गृहस्थ जीवनात संतुलन व सौख्य प्राप्त होते

Web Title: Gupt navratri 2026 the worship method and significance of goddess bhuvaneshwari on the fourth day of gupt navratri

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 22, 2026 | 10:33 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Zodiac Sign: माघी गणेश जयंती आणि चतुर्ग्रही योगामुळे या राशीच्या लोकांवर राहील गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद
1

Zodiac Sign: माघी गणेश जयंती आणि चतुर्ग्रही योगामुळे या राशीच्या लोकांवर राहील गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद

Numberlogy: माघी गणेश जयंतीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल अमाप संपत्ती
2

Numberlogy: माघी गणेश जयंतीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल अमाप संपत्ती

Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी
3

Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी

वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा
4

वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Gupt Navratri 2026: माघ नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी केली जाते देवी भुवनेश्वरीची पूजा, जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Gupt Navratri 2026: माघ नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी केली जाते देवी भुवनेश्वरीची पूजा, जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Jan 22, 2026 | 10:33 AM
‘आमच्यामुळे तुम्ही जिवंत आहात’ ; दावोसमध्ये ट्रम्प कडाडले; अमेरिकेच्या ‘गोल्डन डोम’वरुन कॅनडाला मोठा इशारा

‘आमच्यामुळे तुम्ही जिवंत आहात’ ; दावोसमध्ये ट्रम्प कडाडले; अमेरिकेच्या ‘गोल्डन डोम’वरुन कॅनडाला मोठा इशारा

Jan 22, 2026 | 10:22 AM
India-EU Summit 2026: युरोपची मोठी कबुली! ‘भारताशिवाय आमचा व्यापार चालूच शकत नाही’; प्रजासत्ताक दिनापूर्वी आनंदाची बातमी

India-EU Summit 2026: युरोपची मोठी कबुली! ‘भारताशिवाय आमचा व्यापार चालूच शकत नाही’; प्रजासत्ताक दिनापूर्वी आनंदाची बातमी

Jan 22, 2026 | 10:20 AM
AFG vs WI : W,W,W… मुजीब उर रहमानचे नाव इतिहासाच्या पानांवर! हॅटट्रिक घेऊन दिग्गजांच्या क्लबमध्ये झाला सामील

AFG vs WI : W,W,W… मुजीब उर रहमानचे नाव इतिहासाच्या पानांवर! हॅटट्रिक घेऊन दिग्गजांच्या क्लबमध्ये झाला सामील

Jan 22, 2026 | 10:15 AM
लग्नघटिका समीप आली! ‘मुरांबा’ फेम अभिनेता लवकरच अडकणार विवाहबंधनात, थाटात पार पडला मेहंदी सोहळा, फोटो पाहा

लग्नघटिका समीप आली! ‘मुरांबा’ फेम अभिनेता लवकरच अडकणार विवाहबंधनात, थाटात पार पडला मेहंदी सोहळा, फोटो पाहा

Jan 22, 2026 | 10:05 AM
विकतचा कशाला? घरीच बनवा मऊ, जाळीदार बेसनाचा ‘ढोकळा’, रेसिपी आहे फार सोपी

विकतचा कशाला? घरीच बनवा मऊ, जाळीदार बेसनाचा ‘ढोकळा’, रेसिपी आहे फार सोपी

Jan 22, 2026 | 10:00 AM
Russia Ukraine War: ‘तुमचाच पैसा, तुमचीच शांती!’ अमेरिकेतील रशियन निधीतून होणार युक्रेनची पुनर्बांधणी; पुतिन यांचा मोठा डाव

Russia Ukraine War: ‘तुमचाच पैसा, तुमचीच शांती!’ अमेरिकेतील रशियन निधीतून होणार युक्रेनची पुनर्बांधणी; पुतिन यांचा मोठा डाव

Jan 22, 2026 | 09:55 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM