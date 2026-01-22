Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीची मूर्ती खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाचे धार्मिक नियम

माघ महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील पंचमी तिथीला देशभरात वसंत पंचमीचा पवित्र सण भक्ती आणि उत्साहाने साजरा केला जातो. विद्या, बुद्धी, कला आणि ज्ञानाची देवी सरस्वतीच्या पूजेला वसंत पंचमीला विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी विद्यार्थी, शिक्षक, कलाकार आणि पालक सरस्वती देवीची पूजा करतात आणि जीवनात ज्ञान आणि यशासाठी प्रार्थना करतात. उत्सवापूर्वीच बाजारपेठांमध्ये सरस्वती देवीच्या मूर्ती आणि चित्रांची खरेदी सुरू होते. मात्र मूर्ती किंवा चित्राची खरेदी करताना काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे, अन्यथा पूजेचे पूर्ण शुभ फळ मिळत नाही, अशी श्रद्धा आहे. सरस्वतीची मूर्ती किंवा चित्र खरेदी करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात जाणून घ्या
यंदा 23 जानेवारी रोजी राज्यभरात देवी सरस्वतीची पूजा केली जाणार आहे. त्यापूर्वी लोक बाजारातून मूर्ती खरेदी करतात आणि घरी आणतात. पण मूर्ती खरेदी करताना काही गोष्टी लक्षात ठेवणे खूप महत्वाचे आहे, अन्यथा त्याचा जीवनावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, देवी सरस्वतीची मूर्ती खरेदी करताना सर्वप्रथम तिच्या आसनाकडे लक्ष दिले पाहिजे. कधीही उभ्या स्थितीत सरस्वतीची मूर्ती खरेदी करू नये. धार्मिक श्रद्धेनुसार, उभ्या असलेल्या मूर्तीमुळे जीवनात अस्थिरता, मानसिक ताण आणि अडथळे येऊ शकतात. त्याऐवजी, घरात बसलेली, शांत आणि सौम्य अशी सरस्वतीची मूर्ती स्थापित करणे शुभ मानले जाते.
देवी सरस्वतीची मूर्ती सर्वोत्तम मानली जाते ज्यामध्ये कमळाचे फूल आणि हंस दोन्ही तिच्यासोबत असतात. कमळाचे फूल ज्ञान आणि पवित्रतेचे प्रतीक आहे, तर हंस विवेक आणि सत्य आणि असत्य यांच्यातील फरक दर्शवितो. कमळाच्या फुलावर बसलेली देवी सरस्वतीची मूर्ती विशेषतः शुभ मानली जाते. अशी मूर्ती घरात सकारात्मक ऊर्जा आणि एकाग्रता वाढवते.
आजकाल बाजारात वेगवेगळ्या रंगांच्या मूर्ती उपलब्ध आहेत, परंतु ज्योतिषांच्या मते, केवळ फॅशनसाठी कोणत्याही रंगाच्या मूर्ती खरेदी करणे योग्य नाही. देवी सरस्वतीचा आवडता रंग पांढरा आहे, जो पवित्रता, शांती आणि ज्ञानाचे प्रतीक आहे. म्हणून, पूजेसाठी नेहमी पांढरी मूर्ती किंवा चित्र निवडावे.
मूर्तीची स्थापना ज्या दिशेला होते त्याचेही विशेष महत्त्व आहे. सरस्वती देवीची मूर्ती उत्तर किंवा ईशान्य दिशेला ठेवावी. ही दिशा ज्ञान आणि सकारात्मक उर्जेशी संबंधित मानली जाते. याव्यतिरिक्त, मूर्तीचा चेहरा शांत, सौम्य आणि करुणामय असावा. अशी मूर्ती घरात ज्ञान, शहाणपण आणि मूल्ये वाढवते.
या सर्व गोष्टी लक्षात ठेवून, जर देवी सरस्वतीची मूर्ती खरेदी करून विधीनुसार पूजा केली तर वसंत पंचमीचा सण ज्ञान, यश आणि जीवनात सकारात्मक बदल घेऊन येतो.
Ans: होय. वसंत पंचमीच्या आधी किंवा त्या दिवशी मूर्ती खरेदी करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. यामुळे ज्ञान, यश आणि सकारात्मक ऊर्जा वाढते.
Ans: खूप मोठी किंवा खूप लहान मूर्ती टाळावी मध्यम आकाराची, सुबक व संतुलित मूर्ती घरासाठी योग्य मानली जाते
Ans: होय. वीणा ज्ञान व संगीताचे प्रतीक आहे, हंस विवेक व शुद्धतेचे प्रतीक मानले जाते ही चिन्हे असलेली मूर्ती अधिक फलदायी मानली जाते.