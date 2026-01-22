Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Basant Panchami 2026 Rules For Purchasing An Idol Of Goddess Saraswati

Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीची मूर्ती खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाचे धार्मिक नियम

वसंत पंचमीला देवी सरस्वतीच्या पूजेचे विशेष महत्त्व आहे. वसंत पंचमीच्या दिवशी देवी सरस्वतीची पूजा करण्यासाठी देवी सरस्वतीची मूर्ती खरेदी करताना मूर्ती कशी असावी, याबद्दल काही नियम सांगण्यात आले आहेत ते जाणून घ्या

Updated On: Jan 22, 2026 | 10:58 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • वसंत पंचमी कधी आहे
  • सरस्वती देवीची मूर्ती खरेदी
  • सरस्वती देवीची मूर्ती खरेदी करण्याचे महत्त्व
 

माघ महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील पंचमी तिथीला देशभरात वसंत पंचमीचा पवित्र सण भक्ती आणि उत्साहाने साजरा केला जातो. विद्या, बुद्धी, कला आणि ज्ञानाची देवी सरस्वतीच्या पूजेला वसंत पंचमीला विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी विद्यार्थी, शिक्षक, कलाकार आणि पालक सरस्वती देवीची पूजा करतात आणि जीवनात ज्ञान आणि यशासाठी प्रार्थना करतात. उत्सवापूर्वीच बाजारपेठांमध्ये सरस्वती देवीच्या मूर्ती आणि चित्रांची खरेदी सुरू होते. मात्र मूर्ती किंवा चित्राची खरेदी करताना काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे, अन्यथा पूजेचे पूर्ण शुभ फळ मिळत नाही, अशी श्रद्धा आहे. सरस्वतीची मूर्ती किंवा चित्र खरेदी करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात जाणून घ्या

यंदा 23 जानेवारी रोजी राज्यभरात देवी सरस्वतीची पूजा केली जाणार आहे. त्यापूर्वी लोक बाजारातून मूर्ती खरेदी करतात आणि घरी आणतात. पण मूर्ती खरेदी करताना काही गोष्टी लक्षात ठेवणे खूप महत्वाचे आहे, अन्यथा त्याचा जीवनावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

सौम्य मुद्रेच्या मूर्ती खरेदी करा

ज्योतिषशास्त्रानुसार, देवी सरस्वतीची मूर्ती खरेदी करताना सर्वप्रथम तिच्या आसनाकडे लक्ष दिले पाहिजे. कधीही उभ्या स्थितीत सरस्वतीची मूर्ती खरेदी करू नये. धार्मिक श्रद्धेनुसार, उभ्या असलेल्या मूर्तीमुळे जीवनात अस्थिरता, मानसिक ताण आणि अडथळे येऊ शकतात. त्याऐवजी, घरात बसलेली, शांत आणि सौम्य अशी सरस्वतीची मूर्ती स्थापित करणे शुभ मानले जाते.

Gupt Navratri 2026: माघ नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी केली जाते देवी भुवनेश्वरीची पूजा, जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि महत्त्व

कमळाच्या फुलावर बसलेली देवी सरस्वतीची मूर्ती

देवी सरस्वतीची मूर्ती सर्वोत्तम मानली जाते ज्यामध्ये कमळाचे फूल आणि हंस दोन्ही तिच्यासोबत असतात. कमळाचे फूल ज्ञान आणि पवित्रतेचे प्रतीक आहे, तर हंस विवेक आणि सत्य आणि असत्य यांच्यातील फरक दर्शवितो. कमळाच्या फुलावर बसलेली देवी सरस्वतीची मूर्ती विशेषतः शुभ मानली जाते. अशी मूर्ती घरात सकारात्मक ऊर्जा आणि एकाग्रता वाढवते.

पांढऱ्या रंगांची मूर्ती विकत घ्या

आजकाल बाजारात वेगवेगळ्या रंगांच्या मूर्ती उपलब्ध आहेत, परंतु ज्योतिषांच्या मते, केवळ फॅशनसाठी कोणत्याही रंगाच्या मूर्ती खरेदी करणे योग्य नाही. देवी सरस्वतीचा आवडता रंग पांढरा आहे, जो पवित्रता, शांती आणि ज्ञानाचे प्रतीक आहे. म्हणून, पूजेसाठी नेहमी पांढरी मूर्ती किंवा चित्र निवडावे.

या दिशेला मूर्तीची करा स्थापना

मूर्तीची स्थापना ज्या दिशेला होते त्याचेही विशेष महत्त्व आहे. सरस्वती देवीची मूर्ती उत्तर किंवा ईशान्य दिशेला ठेवावी. ही दिशा ज्ञान आणि सकारात्मक उर्जेशी संबंधित मानली जाते. याव्यतिरिक्त, मूर्तीचा चेहरा शांत, सौम्य आणि करुणामय असावा. अशी मूर्ती घरात ज्ञान, शहाणपण आणि मूल्ये वाढवते.

Zodiac Sign: माघी गणेश जयंती आणि चतुर्ग्रही योगामुळे या राशीच्या लोकांवर राहील गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद

या दिशेला ठेवणे असते शुभ

या सर्व गोष्टी लक्षात ठेवून, जर देवी सरस्वतीची मूर्ती खरेदी करून विधीनुसार पूजा केली तर वसंत पंचमीचा सण ज्ञान, यश आणि जीवनात सकारात्मक बदल घेऊन येतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

फोटो सौजन्य- pinterest

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: वसंत पंचमीमध्ये सरस्वती देवीची मूर्ती खरेदी करणे शुभ आहे का

    Ans: होय. वसंत पंचमीच्या आधी किंवा त्या दिवशी मूर्ती खरेदी करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. यामुळे ज्ञान, यश आणि सकारात्मक ऊर्जा वाढते.

  • Que: सरस्वती देवीची मूर्ती खरेदी करताना कोणता आकार योग्य असतो?

    Ans: खूप मोठी किंवा खूप लहान मूर्ती टाळावी मध्यम आकाराची, सुबक व संतुलित मूर्ती घरासाठी योग्य मानली जाते

  • Que: मूर्तीमध्ये वीणा व हंस असणे आवश्यक आहे का?

    Ans: होय. वीणा ज्ञान व संगीताचे प्रतीक आहे, हंस विवेक व शुद्धतेचे प्रतीक मानले जाते ही चिन्हे असलेली मूर्ती अधिक फलदायी मानली जाते.

Web Title: Basant panchami 2026 rules for purchasing an idol of goddess saraswati

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 22, 2026 | 10:58 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Gupt Navratri 2026: माघ नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी केली जाते देवी भुवनेश्वरीची पूजा, जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि महत्त्व
1

Gupt Navratri 2026: माघ नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी केली जाते देवी भुवनेश्वरीची पूजा, जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Zodiac Sign: माघी गणेश जयंती आणि चतुर्ग्रही योगामुळे या राशीच्या लोकांवर राहील गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद
2

Zodiac Sign: माघी गणेश जयंती आणि चतुर्ग्रही योगामुळे या राशीच्या लोकांवर राहील गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद

Numberlogy: माघी गणेश जयंतीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल अमाप संपत्ती
3

Numberlogy: माघी गणेश जयंतीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल अमाप संपत्ती

Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी
4

Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीची मूर्ती खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाचे धार्मिक नियम

Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीची मूर्ती खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाचे धार्मिक नियम

Jan 22, 2026 | 10:58 AM
तुम्ही कधीही न पाहिलेल्या भूमिकांमध्ये झळकणार आदिनाथ कोठारे, ‘या’ बिग बजेट प्रोजोक्ट्समधून येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला

तुम्ही कधीही न पाहिलेल्या भूमिकांमध्ये झळकणार आदिनाथ कोठारे, ‘या’ बिग बजेट प्रोजोक्ट्समधून येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला

Jan 22, 2026 | 10:56 AM
जा सनम जिले अपनी जिंदगी! रंगेहाथ पकडताच नवऱ्याने बायकोचं प्रियकराशीच लावून दिलं लग्न, पदरी दोन मुलं अन् 9 वर्षांचा संसार मोडला

जा सनम जिले अपनी जिंदगी! रंगेहाथ पकडताच नवऱ्याने बायकोचं प्रियकराशीच लावून दिलं लग्न, पदरी दोन मुलं अन् 9 वर्षांचा संसार मोडला

Jan 22, 2026 | 10:54 AM
दासबोधातून नीतिमत्तेची शिकवण देणारे समर्थ रामदास स्वामी यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 22 जानेवारी इतिहास

दासबोधातून नीतिमत्तेची शिकवण देणारे समर्थ रामदास स्वामी यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 22 जानेवारी इतिहास

Jan 22, 2026 | 10:47 AM
SIDBI Equity Infusion News: एमएसएमई क्षेत्राला मोठा दिलासा; सिडबीला 5 हजार कोटींचा इक्विटी सपोर्ट मंजूर

SIDBI Equity Infusion News: एमएसएमई क्षेत्राला मोठा दिलासा; सिडबीला 5 हजार कोटींचा इक्विटी सपोर्ट मंजूर

Jan 22, 2026 | 10:45 AM
‘धूळ शांत झाल्यावर सत्य समोर येईल…’, थरूर यांच्या ट्विटला उत्तर देताना काय म्हणाले कोच गौतम गंभीर?

‘धूळ शांत झाल्यावर सत्य समोर येईल…’, थरूर यांच्या ट्विटला उत्तर देताना काय म्हणाले कोच गौतम गंभीर?

Jan 22, 2026 | 10:44 AM
Hyderabad Crime: प्लेटवर हात धुतल्याचा राग अनावर; हैदराबादमध्ये 28 वर्षीय तरुणाला बेदम मारहाण करत संपवलं

Hyderabad Crime: प्लेटवर हात धुतल्याचा राग अनावर; हैदराबादमध्ये 28 वर्षीय तरुणाला बेदम मारहाण करत संपवलं

Jan 22, 2026 | 10:42 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM