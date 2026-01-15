Mangal Gochar 2026: मकर राशीतील मंगळामुळे तयार होणार शक्तिशाली त्रिग्रह योग, या राशीच्या लोकांना होणार लाभ

16 जानेवारी रोजी मंगळ मकर राशीमध्ये प्रवेश करणार आहे. 16 जानेवारी रोजी पहाटे 4.36 वाजता मंगळाचे हे संक्रमण होणार आहे. सूर्य आणि शुक्र आधीच मकर राशीत आहेत. अशा वेळी ज्योतिषशास्त्रात मकर राशीत सूर्य, शुक्र आणि मंगळाच्या उपस्थितीत त्रिग्रही योग तयार होणार आहे. या प्रभावाचा फायदा काही राशीच्या लोकांना होणार आहे. त्रिग्रही योगाच्या प्रभावामुळे नफा आणि प्रगतीच्या संधी निर्माण होतील. तसेच तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढेल. कोणत्या आहेत त्या भाग्यशाली राशी जाणून घ्या
मेष राशीच्या लोकांना कामासाठी ऊर्जा मिळेल. तुमच्यासाठी शुभ संधी वाट पाहत आहेत. तुम्हाला कामावर पदोन्नती मिळू शकते. व्यावसायिकांना फायदा होईल. करिअरमध्ये वाढ शक्य आहे आणि सरकारी कामात अनुकूल परिणाम मिळतील. या काळात तुम्हाला सरकारी कामामध्ये अपेक्षित यश मिळेल.
कर्क राशीच्या लोकांना भागीदारीतून फायदा होणार आहे. तुमचे प्रेम जीवन सुधारेल. त्रिग्रही योग प्रेमासाठी चांगला काळ आणेल. तुम्हाला नवीन जोडीदार मिळू शकेल. तुमच्या कारकिर्दीत आणि कुटुंबात स्थिरता निर्माण होईल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी हा काळ चांगला राहील.
या काळात कन्या राशीच्या लोकांमधील आत्मविश्वास वाढेल. त्यांच्या करिअरसाठी हा काळ चांगला असेल. तुम्हाला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला एखादी जबाबदारीची जबाबदारी मिळू शकते, म्हणून ती काळजीपूर्वक स्वीकारा. धार्मिक कार्यात तुम्हाला आवड निर्माण होईल. सामाजिक क्षेत्रात तुम्ही सहभागी होऊ शकतात.
वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी हा काळ फायदेशीर राहील. मार्केटिंग, सेल्स किंवा अध्यापन व्यवसायात गुंतलेल्या वृश्चिक राशीच्या लोकांना चांगला वेळ मिळेल. व्यवसाय फायदेशीर राहील. तुमच्या भावंडांकडून तुम्हाला पाठिंबा मिळेल. तुम्ही महत्त्वाचे निर्णय घेऊ शकाल. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील.
मकर राशीमधील मंगळाचे संक्रमण या राशीच्या लोकांसाठी अनुकूल राहणार आहे. मकर राशीच्या लोकांना या संक्रमणाचा फायदा होईल. तुमचा आत्मविश्वास वाढेल आणि नातेसंबंध मजबूत होतील. करिअरच्यादृष्टीने हा काळ चांगला राहील. व्यवसायामध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. नोकरी करणाऱ्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: मंगळ गोचर 2026 मध्ये मंगळ कोणत्या राशीत प्रवेश करणार आहे?
Ans: जेव्हा तीन ग्रह एकाच राशीत किंवा एकमेकांशी विशेष संयोगात येतात, तेव्हा त्रिग्रह योग तयार होतो. हा योग शक्तिशाली मानला जातो आणि त्याचा मोठा प्रभाव राशींवर पडतो.
Ans: या योगाचा विशेष फायदा मेष, वृषभ, सिंह, वृश्चिक आणि मकर राशींच्या लोकांना होण्याची शक्यता आहे.