Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Mercury Transit People Of This Zodiac Sign Will Benefit From January 17th

Mercury Transit: 17 जानेवारीपासून या राशीच्या लोकांचे बदलणार नशीब, मिळेल धन-कीर्ती-यशाची साथ

शनिवार, 17 जानेवारील रोजी बुध ग्रह मकर राशीत प्रवेश करणार आहे. मेष, वृषभ आणि मकर राशीच्या लोकांसाठी हा काळ अत्यंत फायदेशीर राहील. बुधाच्या संक्रमणाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होईल जाणून घ्या

Updated On: Jan 16, 2026 | 09:23 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • बुध ग्रहांचे संक्रमण कधी होणार
  • 17 जानेवारीपासून या राशीचे बदलणार नशीब
  • या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
 

नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला पहिले संक्रमण होणार आहे. नवीन ऊर्जा आणि संधी आल्या आहेत. मकर राशीत होणारे संक्रमण हे विशेष महत्त्वाचे आहे. जेव्हा बुध, जो बुद्धिमत्ता, वाणी, व्यवसाय आणि निर्णय घेण्याच्या शक्तीचा कारक आहे, त्याची राशी बदलतो तेव्हा त्याचा परिणाम सर्व राशींवर दिसून येतो. प्रत्येक व्यक्तीसाठी याचा प्रभाव वेगवेगळा असतो. हा काळ काही राशींच्या लोकांसाठी खूप फायदेशीर राहणार आहे. बुध ग्रहांचे संक्रमण ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे मानले जाते. याचा परिणाम आपल्या कामावर, आर्थिक परिस्थितीवर आणि कौटुंबिक जीवनावर देखील परिणाम करते. बुध संक्रमणाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

बुध ग्रहांचे संक्रमण कधी होणार आहे

शनिवार, 17 जानेवारी रोजी सकाळी 10.27 वाजता बुध धनु राशीतून संक्रमण करून मकर राशीत प्रवेश करणार आहे. हे संक्रमण 3 फेब्रुवारीपर्यंत सुरू राहणार आहे. त्यानंतर शनि कुंभ राशीत प्रवेश करेल. या काळात, ग्रहांची स्थिती काही राशींसाठी यश आणि समृद्धी आणेल तर काही राशीच्या लोकांना सावधगिरी बाळगावी लागेल.

कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

बुधाचे मकर राशीतील संक्रमण तीन राशींसाठी विशेष फायदेशीर राहणार आहे. या काळात काही राशींच्या लोकांना त्यांच्या करिअर, शिक्षण, आर्थिक आणि कौटुंबिक जीवनात सकारात्मक परिणाम अनुभवायला मिळतील.

Zodiac Sign: रुचक राजयोगामुळे मिथुन आणि मकर राशीसह या राशीच्या लोकांना होईल अपेक्षित लाभ

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी हे संक्रमण दहाव्या घरात होणार आहे. हे संक्रमण करिअर, प्रतिष्ठा आणि पितृत्वाशी संबंधित आहे. हे संक्रमण तुम्हाला करिअरमध्ये प्रगती आणि कामाच्या ठिकाणी आदर वाढवेल. या काळात वडिलांशी असलेले तुमचे संबंध अधिक दृढ होतील. या काळात नवीन गोष्टी शिकण्याची आवड वाढेल आणि व्यवसायातील निर्णय यशस्वी होतील.

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी हे संक्रमण नवव्या घऱात होणार आहे. याचा संबध नशीब आणि उच्च शिक्षण यांच्याशी संबंधित आहे. या काळात नशीब तुम्हाला नशिबाची साथ मिळेल. कुटुंबाचा पाठिंबा मिळेल. आरोग्य उत्तम राहील आणि तुम्हाला शुभ परिणाम मिळतील. तुमची जीवनशैली अधिक स्थिर होईल आणि तुमच्या कौटुंबिक नात्यांमध्ये सुसंवाद वाढेल.

Numberlogy: प्रदोष व्रताच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांच्या व्यवसायात होईल अपेक्षित वाढ

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांसाठी बुध ग्रहांचे हे संक्रमण पहिल्या घरात होणार आहे. याचा संबंध शरीर, आरोग्य आणि व्यक्तिमत्व यांच्याशी संबंधित आहे. या संक्रमणाचा आर्थिक लाभ होऊ शकतो. सामाजिक आदर वाढेल आणि नातेसंबंध मजबूत होतील. या काळात तुम्ही तुमच्या कार्यक्षेत्रात सक्रिय असाल आणि नवीन संधी मिळतील.

बुध ग्रहाचे हे संक्रमण तिन्ही राशींसाठी नवीन संधी आणि जीवनात सकारात्मक बदल आणेल. हा काळ करिअर, आरोग्य, आर्थिक आणि कौटुंबिक जीवनासाठी विशेषतः अनुकूल असेल. या राशीच्या लोकांनी या काळात विचारपूर्वक निर्णय घ्यावेत आणि नवीन योजना सुरू कराव्यात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: 17 जानेवारीपासून बुध गोचराचा प्रभाव का महत्त्वाचा आहे?

    Ans: या दिवशी बुधाची स्थिती अनुकूल होत असल्याने काही राशींना धन, कीर्ती आणि यश मिळण्याच्या संधी वाढतात.

  • Que: बुध गोचर काळात कोणती काळजी घ्यावी?

    Ans: बुध गोचर काळात कोणती काळजी घ्यावी?

  • Que: बुध ग्रहांचे संक्रमण कोणत्या राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर आहे

    Ans: बुध ग्रहांचे संक्रमण मेष, वृषभ आणि मकर राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर आहे

Web Title: Mercury transit people of this zodiac sign will benefit from january 17th

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 09:23 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Astro Tips: 20 जानेवारीला ग्रहांचे होणार डबल गोचर, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी
1

Astro Tips: 20 जानेवारीला ग्रहांचे होणार डबल गोचर, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

Magh Month: माघ महिन्यात अवश्य करा ‘ही’ कामे, वर्षभर लाभेल सुख समृद्धी
2

Magh Month: माघ महिन्यात अवश्य करा ‘ही’ कामे, वर्षभर लाभेल सुख समृद्धी

Astro Tips: 18 वर्षांनंतर राहू मंगळाची होणार युती, या राशीच्या लोकांच्या अडचणीत होणार वाढ
3

Astro Tips: 18 वर्षांनंतर राहू मंगळाची होणार युती, या राशीच्या लोकांच्या अडचणीत होणार वाढ

Palmistry: बुध ग्रहाच्या करंगळीत दडलेली आहेत अनेक रहस्ये, जाणून घ्या काय सांगते हस्तरेखाशास्त्र
4

Palmistry: बुध ग्रहाच्या करंगळीत दडलेली आहेत अनेक रहस्ये, जाणून घ्या काय सांगते हस्तरेखाशास्त्र

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

Jan 20, 2026 | 09:26 PM
PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

Jan 20, 2026 | 09:20 PM
पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

Jan 20, 2026 | 09:15 PM
तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

Jan 20, 2026 | 09:11 PM
Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Jan 20, 2026 | 09:01 PM
“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

Jan 20, 2026 | 08:31 PM
Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Jan 20, 2026 | 08:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM