Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Zodiac Sign: रुचक राजयोगामुळे मिथुन आणि मकर राशीसह या राशीच्या लोकांना होईल अपेक्षित लाभ

आज शुक्रवार, 16 जानेवारी. आजचा त्रयोदशी तिथी आहे म्हणजे प्रदोष व्रत आणि मासिक शिवरात्र आहे. चंद्र आणि बुध यांच्या युतीमुळे कलानिधि योग आणि गजकेसरी योग तयार होईल. शुभ योगामुळे या राशीच्या लोकांना होणार फायदा जाणून घ्या

Updated On: Jan 16, 2026 | 08:49 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:

आज शुक्रवार, 16 जानेवारी. आज मंगळ आणि सूर्यासह मकर राशीत संक्रमण करत असल्याने शुभ योग तयार होईल. माघ महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील त्रयोदशी नंतरची चतुर्दशी आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्र दिवसरात्र धनु राशीमध्ये बुधासोबत संक्रमण करणार आहे. गजकेसरी योगाचा या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे. नक्षत्राच्या संयोगाने ध्रुव योग देखील तयार होईल. शिव आणि रुचक राजयोगामुळे आजचा शुक्रवारचा दिवस कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदेशीर राहील जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुम्हाला नशिबाची अपेक्षित साथ मिळेल. कामाच्या ठिकाणी दीर्घकाळापासून नियोजित प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होतील. जर तुम्ही नवीन नोकरीच्या शोधात असाल तर तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढेल. सरकारी कामामध्ये अपेक्षित यश मिळेल. व्यवसायात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. घरामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील.

Numberlogy: प्रदोष व्रताच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांच्या व्यवसायात होईल अपेक्षित वाढ

मिथुन रास

मंगळ ग्रह रुचक राजयोगाचा मिथुन राशीच्या लोकांना फायदा होईल. मागील गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळू शकतो. नोकरी करणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. तुम्हाला तुमच्या वरिष्ठांकडूनही पाठिंबा मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. कुटुंबाकडून तुम्हाला पूर्ण पाठिंबा आणि सहकार्य मिळेल. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील.

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल. तुमच्या कारकिर्दीत प्रगती करण्याची संधी तुम्हाला मिळेल. तुमच्या सहकाऱ्यांकडून तुम्हाला पूर्ण सहकार्य मिळेल. एखाद्या नवीन प्रकल्पांची सुरुवात करण्यासाठी आजचा दिवस चांगला आहे. यावेळी तुम्हाला व्यवसायामध्ये अपेक्षित फायदा होईल. वडिलांकडून आणि काकांकडून पाठिंबा मिळेल. सरकारी कामात यश मिळू शकते.

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस फायदेशीर राहील. आर्थिकदृष्ट्या आजचा दिवस फायदेशीर राहील. वरिष्ठांकडून तुम्हाला सहकार्य आणि मार्गदर्शन मिळेल. शिक्षण आणि अध्यापनाशी संबंधित कामात तुम्हाला विशेषतः फायदा होऊ शकतो. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला नवीन काम मिळू शकते, ज्यामुळे तुमचा प्रभाव आणि आदर वाढेल. आर्थिक योजनांचाही फायदा होईल. व्यवसायात आर्थिक फायदा होईल. जोडीदाराकडून आणि कुटुंबाकडून पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे.

Masik Shivratri 2026: मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी या उपायांनी महादेवांना करा प्रसन्न, तुमच्या इच्छा होतील पूर्ण

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. यावेळी तुम्हाला नशिबाची अपेक्षित लाभ मिळेल. नोकरी करणाऱ्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी नवीन संधी मिळतील. नोकरी बदलण्याच्या शोधात असलेल्यांना चांगली संधी मिळेल. सरकारी कामामध्ये अपेक्षित यश मिळेल. वडिलांकडून आणि काकांकडून फायदे आणि पाठिंबा मिळेल. कोणत्याही जुन्या गुंतवणुकीतून तुम्हाला फायदा होऊ शकतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Web Title: Ruchak raja yoga people of this zodiac sign will benefit

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 08:49 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Basant Panchami 2026: विद्यार्थ्यांसाठी वसंत पंचमीचे महत्व आणि सरस्वती देवीचे आशीर्वाद मिळविण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय
1

Basant Panchami 2026: विद्यार्थ्यांसाठी वसंत पंचमीचे महत्व आणि सरस्वती देवीचे आशीर्वाद मिळविण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय

Jaya Ekadashi 2026: पितृंच्या आत्म्यांना शांती मिळविण्यासाठी जया एकादशीच्या दिवशी करा हे उपाय
2

Jaya Ekadashi 2026: पितृंच्या आत्म्यांना शांती मिळविण्यासाठी जया एकादशीच्या दिवशी करा हे उपाय

Mangal Gochar 2026: मंगळ करणार अभिजित नक्षत्रात प्रवेश, मेष राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ
3

Mangal Gochar 2026: मंगळ करणार अभिजित नक्षत्रात प्रवेश, मेष राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ

Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीची मूर्ती खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाचे धार्मिक नियम
4

Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीची मूर्ती खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाचे धार्मिक नियम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक

Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक

Jan 22, 2026 | 03:49 PM
नागपूर येथे विज्ञान प्रदर्शनाचे राज्यस्तरीय आयोजन! वाशिमच्या ‘या’ पठ्ठयाची झाली निवड

नागपूर येथे विज्ञान प्रदर्शनाचे राज्यस्तरीय आयोजन! वाशिमच्या ‘या’ पठ्ठयाची झाली निवड

Jan 22, 2026 | 03:49 PM
भय, भ्रम आणि रहस्यांचा थरार! ‘सालबर्डी’ मध्ये उलगडणार इतिहासाच्या गर्भात दडलेलं रहस्य

भय, भ्रम आणि रहस्यांचा थरार! ‘सालबर्डी’ मध्ये उलगडणार इतिहासाच्या गर्भात दडलेलं रहस्य

Jan 22, 2026 | 03:42 PM
Maruti, Tata, आणि Mahindra ला ‘या’ कारने आणलं टेन्शनमध्ये! तब्बल 5 लाख युनिट्सची केली विक्री

Maruti, Tata, आणि Mahindra ला ‘या’ कारने आणलं टेन्शनमध्ये! तब्बल 5 लाख युनिट्सची केली विक्री

Jan 22, 2026 | 03:40 PM
IND vs NZ : रायपूरमध्ये आणखी एकदा फलंदाजांचा हाहाकार? जाणून घ्या कशी असेल दुसऱ्या सामन्यात खेळपट्टीचा मिजाज

IND vs NZ : रायपूरमध्ये आणखी एकदा फलंदाजांचा हाहाकार? जाणून घ्या कशी असेल दुसऱ्या सामन्यात खेळपट्टीचा मिजाज

Jan 22, 2026 | 03:39 PM
नारळी बागा, शांत लाटा आणि स्वर्गसुख… हिवाळ्यात कोकणातील ‘या’ निसर्गरम्य समुद्रकिनाऱ्यांची पर्यटकांना भुरळ

नारळी बागा, शांत लाटा आणि स्वर्गसुख… हिवाळ्यात कोकणातील ‘या’ निसर्गरम्य समुद्रकिनाऱ्यांची पर्यटकांना भुरळ

Jan 22, 2026 | 03:36 PM
छोट्या पडद्यावर ‘Bigg Boss Marathi 6’चा डंका! रितेश भाऊंच्या ‘लयभारी’ स्वॅगने बहरला ग्रँड प्रीमियर

छोट्या पडद्यावर ‘Bigg Boss Marathi 6’चा डंका! रितेश भाऊंच्या ‘लयभारी’ स्वॅगने बहरला ग्रँड प्रीमियर

Jan 22, 2026 | 03:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM