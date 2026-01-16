Zodiac Sign: रुचक राजयोगामुळे मिथुन आणि मकर राशीसह या राशीच्या लोकांना होईल अपेक्षित लाभ

आज शुक्रवार, 16 जानेवारी. आज मंगळ आणि सूर्यासह मकर राशीत संक्रमण करत असल्याने शुभ योग तयार होईल. माघ महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील त्रयोदशी नंतरची चतुर्दशी आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्र दिवसरात्र धनु राशीमध्ये बुधासोबत संक्रमण करणार आहे. गजकेसरी योगाचा या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे. नक्षत्राच्या संयोगाने ध्रुव योग देखील तयार होईल. शिव आणि रुचक राजयोगामुळे आजचा शुक्रवारचा दिवस कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदेशीर राहील जाणून घ्या
मेष राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुम्हाला नशिबाची अपेक्षित साथ मिळेल. कामाच्या ठिकाणी दीर्घकाळापासून नियोजित प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होतील. जर तुम्ही नवीन नोकरीच्या शोधात असाल तर तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढेल. सरकारी कामामध्ये अपेक्षित यश मिळेल. व्यवसायात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. घरामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील.
मंगळ ग्रह रुचक राजयोगाचा मिथुन राशीच्या लोकांना फायदा होईल. मागील गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळू शकतो. नोकरी करणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. तुम्हाला तुमच्या वरिष्ठांकडूनही पाठिंबा मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. कुटुंबाकडून तुम्हाला पूर्ण पाठिंबा आणि सहकार्य मिळेल. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील.
कन्या राशीच्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल. तुमच्या कारकिर्दीत प्रगती करण्याची संधी तुम्हाला मिळेल. तुमच्या सहकाऱ्यांकडून तुम्हाला पूर्ण सहकार्य मिळेल. एखाद्या नवीन प्रकल्पांची सुरुवात करण्यासाठी आजचा दिवस चांगला आहे. यावेळी तुम्हाला व्यवसायामध्ये अपेक्षित फायदा होईल. वडिलांकडून आणि काकांकडून पाठिंबा मिळेल. सरकारी कामात यश मिळू शकते.
धनु राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस फायदेशीर राहील. आर्थिकदृष्ट्या आजचा दिवस फायदेशीर राहील. वरिष्ठांकडून तुम्हाला सहकार्य आणि मार्गदर्शन मिळेल. शिक्षण आणि अध्यापनाशी संबंधित कामात तुम्हाला विशेषतः फायदा होऊ शकतो. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला नवीन काम मिळू शकते, ज्यामुळे तुमचा प्रभाव आणि आदर वाढेल. आर्थिक योजनांचाही फायदा होईल. व्यवसायात आर्थिक फायदा होईल. जोडीदाराकडून आणि कुटुंबाकडून पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे.
मीन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. यावेळी तुम्हाला नशिबाची अपेक्षित लाभ मिळेल. नोकरी करणाऱ्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी नवीन संधी मिळतील. नोकरी बदलण्याच्या शोधात असलेल्यांना चांगली संधी मिळेल. सरकारी कामामध्ये अपेक्षित यश मिळेल. वडिलांकडून आणि काकांकडून फायदे आणि पाठिंबा मिळेल. कोणत्याही जुन्या गुंतवणुकीतून तुम्हाला फायदा होऊ शकतो.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)