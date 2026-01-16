Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Numberlogy: प्रदोष व्रताच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांच्या व्यवसायात होईल अपेक्षित वाढ

आज शुक्रवार, 16 जानेवारी. आजच्या दिवसाचा स्वामी ग्रह केतू आहे. आज शुक्रवार असल्याने सर्व मूलांकाच्या लोकांवर शुक्र ग्रहाचा प्रभाव राहील. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Updated On: Jan 16, 2026 | 08:29 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

आजचा दिवस सर्व मुलांकांच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चढ उताराचा राहील. आज प्रदोष व्रत आणि मासिक शिवरात्र देखील आहे. अंक 7 असणाऱ्याचा स्वामी ग्रह केतू आहे. अशा वेळी सर्व मूलांकाच्या लोकांवर आज केतूचा प्रभाव राहील. आज शुक्रवारचा दिवस आहे ज्याचा स्वामी ग्रह शुक्र आहे आणि शुक्राचा अंक 6 आहे. मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांना आर्थिक लाभ होऊ शकतो आणि मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांना व्यवसायात आर्थिक लाभ होऊ शकतो. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

मूलांक 1

मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता. व्यवसायामध्ये सावधगिरी बाळगावी. आर्थिक गुंतवणूक विचारपूर्वक करा. आरोग्याची काळजी घ्यावी. जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवाल.

मूलांक 2

मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्हाला आज नशिबाची पूर्ण साथ मिळेल. आर्थिक बाबतीत गुंतवणूक करणे फायदेशीर राहील. त्यामुळे आर्थिक स्थिती चांगली राहील. कुटुंबासोबत बाहेर फिरायला जाण्याची योजना आखू शकतात. जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवाल.

मूलांक 3

मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. मानसिक ताण जाणवू शकतो. आर्थिक बाबतीत लाभ होण्याची शक्यता आणि व्यवसायात अपेक्षित यश मिळेल. तुम्हाला डोक दुखण्याची समस्या जाणवू शकते. कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल.

Masik Shivratri 2026: मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी या उपायांनी महादेवांना करा प्रसन्न, तुमच्या इच्छा होतील पूर्ण

मूलांक 4

मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. अडकलेले पैसे परत मिळतील. व्यवसायात नशिबाची पूर्ण साथ मिळेल आणि आर्थिक लाभ होऊ शकतो. कामानिमित्त परदेशात जाण्याची संधी मिळेल. नोकरी बदलण्याचा विचार करत असाल तर आजचा दिवस चांगला राहील. कुटुंबातील वातावरण चांगले राहील.

मूलांक 5

मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. आर्थिक गुंतवणूक विचारपूर्वक करावी. व्यवसायात नवीन संधी मिळतील. नोकरी करणाऱ्या लोकांना सावध राहण्याची गरज आहे. सहकार्यांसोबत वाद होऊ शकतात. जोडीदारासोबत वेळ घालवाल.

मूलांक 6

मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता. व्यवसायात आर्थिक लाभ होऊ शकतो. नोकरी करणाऱ्या लोकांनी विचारपूर्वक निर्णय घ्यावे. उत्पन्नामध्ये अपेक्षित वाढ होईल. कुटुंबासोबत वेळ घालवाल.

मूलांक 7

मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्ही धार्मिक कार्यामध्ये सहभागी होऊ शकता. आर्थिक बाबतीत आजचा दिवस उत्तम राहील. व्यवसायामध्ये आजचा दिवस अनुकूल राहील. कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल. जोडीदारासोबत वेळ घालवाल.

Mangal Gochar 2026: मकर राशीतील मंगळामुळे तयार होणार शक्तिशाली त्रिग्रह योग, या राशीच्या लोकांना होणार लाभ

मूलांक 8

मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. आर्थिक बाबतीत सावध राहावे. गुंतवणूक करताना सावध रहावे. नोकरी करणाऱ्या लोकांचा आज नशिबाची पूर्ण साथ मिळेल आणि कुटुंबासोबत मिळून धार्मिक यात्रेला जाऊ शकता. जोडीदारासोबत वेळ घालवाल.

मूलांक 9

मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस उत्तम राहील. आजचा दिवस उत्साहाचा राहील. आर्थिक बाबतीत अपेक्षित वाढ होईल. वडिलांच्या मार्गदर्शनाने गुंतवणूक करणे फायदेशीर राहील. व्यवसायात उत्पन्नात वाढ होईल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

