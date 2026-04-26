३६,००० किलोमीटर उंचीवरून रशियाच्या इलेक्ट्रो-एलने टिपली पृथ्वी! अंतराळातून दिसतोय भारत हिरवागार

इलेक्ट्रो-एल पृथ्वीच्या विषुववृत्तापासून सुमारे ३६,००० किलोमीटर उंचीवर एका निश्चित बिंदूवर स्थिर असतो आणि ग्रहाच्या परिवलनाच्या (रोटेशन) अगदी समान गतीने फिरतो. जणू तो एका पहारेकऱ्याप्रमाणे आपली भूमिका बजावत असतो. तो कधीही हलत नाही. (फोटो सौजन्य – X)
रोस्कोस्मॉसने प्रसिद्ध केलेले हे छायाचित्र मल्टीस्पेक्ट्रल स्कॅनिंग डिव्हाइस वापरून घेण्यात आले आहे. हा एक असा कॅमेरा आहे जो एकाच वेळी अनेक प्रकारचे प्रकाश पाहू शकतो. त्याच्या दृष्टिक्षेपात हिंद महासागरासोबतच युरेशिया, आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया आणि अंटार्क्टिका यांचा समावेश आहे. इलेक्ट्रो-एल हा उपग्रह जगाला तुमच्या डोळ्यांप्रमाणे पाहत नाही. तो १० स्पेक्ट्रल बँड्समध्ये प्रतिमा टिपतो, जे वेगवेगळ्या तरंगलांबीवरील प्रकाशाचे चॅनल्स आहेत.
रशियाच्या ‘इलेक्ट्रो-एल’ उपग्रहाने टिपलेले पृथ्वीचे संपूर्ण बिंब दृश्य, ज्यामध्ये भारतीय उपखंड मध्यभागी दिसत असून, त्याच्या खाली श्रीलंका स्पष्टपणे नजरेस पडते आणि या सर्वाभोवती हिंदी महासागराचे गडद, निळे पाणी पसरलेले आहे.
पॅसिफिक महासागर आणि आग्नेय आशियावर केंद्रित असलेल्या या दृश्यात, ‘इलेक्ट्रो-एल’ उपग्रहाने फिलिपाइन्स द्वीपसमूहाचा गडद हिरवा रंग आणि ऑस्ट्रेलियाचा गंज-लाल रंगाचा अंतर्भाग तसेच खुल्या महासागरावरील विशाल वादळी प्रणाली टिपल्या आहेत.