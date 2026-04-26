रेबीज इंजेक्शन देण्यात ‘शताब्दी’ रुग्णालय अव्वल! वर्षभरात २३,७३६ रेबीज लसीकरण; इतर रुग्णालयांकडूनही रुग्णांची होते पाठवणी

  • Shatabdi Hospital Tops In Rabies Injection 23736 Rabies Vaccinations Per Year Patients Are Also Referred From Other Hospitals

रेबीज प्रतिबंधासाठी आवश्यक असलेल्या इम्युनोग्लोब्युलिनच्या ३ हजार ८८४ व्हायल्सचा वापर करत २ हजार १७१ रुग्णांना उपचार देण्यात आले. याशिवाय 'रॅबिप्युअर' लसीच्या ७ हजार ७३२ व्हायल्सचा वापर करण्यात आला.

Updated On: Apr 26, 2026 | 09:46 AM
मुंबई पालिका रुग्णालयांमध्ये रेबीज लस उपलब्ध नसल्याचे आरोप सातत्याने होत असताना, कांदिवली शताब्दी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालयाने प्रत्यक्ष कामगिरीतून वेगळाच आदर्श घालून दिला आहे. २०२५ वर्षभरात तब्बल २३ हजार ७३६ रुग्णांना रेबीज लसीकरण देत या रुग्णालयाने उपनगरातील आरोग्य सेवेत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या कामगिरीमुळे कांदिवली शताब्दी रुग्णालय उपनगरातील रेबीज उपचारासाठी एक विश्वासार्ह केंद्र म्हणून पुढे येत आहे. विशेष म्हणजे रेबीज इंजेक्शन देण्यात पालिका प्रमुख रुग्णालयात शताब्दी रुग्णालय अव्वल स्थानी असून केईएम रुग्णालय दुसऱ्या स्थानी तर इतर रुग्णालये त्याही खाली असल्याची माहिती मिळत आहे.(फोटो सौजन्य – istock)

रेबीज प्रतिबंधासाठी आवश्यक असलेल्या इम्युनोग्लोब्युलिनच्या ३ हजार ८८४ व्हायल्सचा वापर करत २ हजार १७१ रुग्णांना उपचार देण्यात आले. याशिवाय ‘रॅबिप्युअर’ लसीच्या ७ हजार ७३२ व्हायल्सचा वापर करण्यात आला. तर २०२६ मध्येही ही सेवा सुरू असून आतापर्यंत ६ हजार १११ रुग्णांना लसीकरण देण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, इतर काही पालिका रुग्णालयांमध्ये रेबीज लस उपलब्ध नसल्याने अनेक रुग्णांना कांदिवली शताब्दी रुग्णालयात पाठवले जाते. त्यामुळे येथे दररोज मोठ्या प्रमाणात रुग्णांची गर्दी होत असते.

रेबीजसाठी ‘शताब्दी’वर वाढता ताण

काही वेळा इतर रुग्णालयाकडून रुग्णांना थेट कांदिवली शताब्दी रुग्णालयात रेबीज लसीकरणासाठी पाठवले जाते. ‘येथे इंजेक्शन निश्चित मिळेल’ या विश्वासाने रुग्णांची संख्या वाढत असली तरी यामुळे रुग्णालय प्रशासनावर ताण निर्माण होत आहे. विशेष म्हणजे, काही रुग्णालयांमध्ये लस उपलब्ध असूनही रुग्णांना येथे पाठवण्यात आल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत.

रेबीजसारख्या जीवघेण्या आजारासाठी वेळेवर उपचार अत्यावश्यक असतात. इम्युनोग्लोब्युलिन हे धोक्याच्या पातळीवर असलेल्या रुग्णाला दिले जाते. रुग्णालयात तुटवडा असल्यास रुग्णाला दाखल करून घेत है इंजेक्शन मागवून रुग्णाला उपलब्ध करून दिले जाते. मात्र उपचाराअभावी रुग्णाला घरी पाठवत नाही. ही केवळ आकडेवारी नसून नागरिकांचा आमच्यावर असलेला विश्वास आहे, अशी माहिती – डॉ. अजय गुप्ता, वैद्यकीय अधीक्षक, शताब्दी रुग्णालय, यांनी दिली आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

 

Published On: Apr 26, 2026 | 09:46 AM

