  Karoline Leavitt Prediction White House Dinner Shooting Trump Security Update 2026

VIRAL VIDEO : ‘आज रात्री गोळीबार होणार आहे’ घटना घडण्यापूर्वीच ट्रम्प यांच्या प्रेस सेक्रेटरीने कसे केले होते याचे ‘भाकीत’?

Gunshot in White House : व्हाइट हाऊस डिनरमधील गोळीबारापूर्वी कॅरोलिन लेविट यांचे "गोळीबार होईल" हे वक्तव्य व्हायरल झाले, ज्यामुळे सुरक्षा आणि त्या भीषण घटनेबद्दल नवीन चर्चा सुरू झाली.

Updated On: Apr 26, 2026 | 09:38 AM
  • धक्कादायक ‘भाकीत’
  • हाय-प्रोफाईल हल्ला
  • ट्रम्प यांची प्रतिक्रिया

Karoline Leavitt fire shots video 2026 : अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डी.सी. सध्या एका अत्यंत नाट्यमय आणि तितक्याच भीतीदायक घटनेमुळे चर्चेत आहे. निमित्त होते ‘व्हाईट हाऊस कॉरेस्पॉन्डंट्स डिनर’ (WHCD) या दिमाखदार सोहळ्याचे. मात्र, या सोहळ्याच्या झगमगाटात गोळ्यांच्या आवाजाने मिठाचा खडा टाकला. विशेष म्हणजे, या घटनेपेक्षाही जास्त चर्चा सध्या ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांच्या एका व्हायरल व्हिडिओची होत आहे, ज्यामध्ये त्यांनी या घटनेचे जणू ‘भाकीत’ वर्तवले होते.

कॅरोलिन लेविट यांच्या ‘त्या’ शब्दांनी उडाली झोप!

कार्यक्रमाच्या काही तास आधी कॅरोलिन लेविट यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला होता. यामध्ये त्या प्रेक्षकांना हा कार्यक्रम पाहण्याचे आवाहन करत होत्या. बोलता बोलता त्यांनी गमतीने म्हटले की, “राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आज आक्रमक भूमिकेत असतील आणि ‘गोळीबार’ (There will be fire shots) होईल.” लेविट यांना त्यावेळी राजकीय टीका-टिप्पणीच्या संदर्भात ‘शाब्दिक गोळीबार’ अभिप्रेत होता, पण रात्री प्रत्यक्षात गोळ्या झाडल्या गेल्याने हा एक भयावह योगायोग ठरला आहे. नेटकऱ्यांनी यावरून “त्यांना आधीच काही माहित होते का?” अशा चर्चांना उधाण दिले आहे.

२,६०० पाहुणे अन् टेबलांखाली लपलेले जीव!

या वर्षीच्या डिनरला राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प यांच्यासह पत्रकार, हॉलिवूड सेलिब्रिटी आणि उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी असे २,६०० अतिथी उपस्थित होते. कार्यक्रम रंगात आलेला असतानाच एका अज्ञात हल्लेखोराने शस्त्र घेऊन हॉलमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न केला आणि गोळीबार केला. एका क्षणात आनंदाचे वातावरण दहशतीत बदलले. उपस्थित पाहुण्यांनी जीवाच्या आकांताने टेबल आणि खुर्च्यांच्या खाली आश्रय घेतला. सुदैवाने, अमेरिकन सिक्रेट सर्व्हिसच्या जवानांनी विलक्षण चपळता दाखवत हल्लेखोराला जागेवरच झडप घालून ताब्यात घेतले.

ट्रम्प यांची ‘ट्रुथ सोशल’वरील पोस्ट

या हल्ल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नेहमीच्या शैलीत ‘ट्रुथ सोशल’वर आपली भूमिका मांडली. त्यांनी लिहिले, “सिक्रेट सर्व्हिस आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनी कमालीचे धैर्य दाखवले. हल्लेखोर आता गजाआड आहे. मला वाटले की कार्यक्रम पुढे सुरू ठेवावा, पण सुरक्षा यंत्रणांचा निर्णय अंतिम असेल. आजची संध्याकाळ आम्ही विसरू शकणार नाही.” ट्रम्प यांच्या या विधानाने त्यांच्या समर्थकांमध्ये पुन्हा एकदा सुरक्षेबाबत संतापाची लाट पसरली आहे.

सुरक्षा यंत्रणांसमोर मोठे आव्हान

व्हाईट हाऊस कॉरेस्पॉन्डंट्स डिनर हा केवळ एक स्नेहभोजनाचा कार्यक्रम नाही, तर तो अमेरिकन लोकशाही आणि पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याचा उत्सव मानला जातो. अशा हाय-प्रोफाईल कार्यक्रमात सुरक्षेचा वेढा भेदून गोळीबार होणे, ही अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणांसाठी मोठी नामुष्की मानली जात आहे. कॅरोलिन लेविट यांचा व्हिडिओ हा केवळ एक ‘योगयोग’ असल्याचे अधिकारी सांगत असले, तरी सोशल मीडियावरील तपास यंत्रणा मात्र या विधानाकडे वेगळ्या नजरेने पाहत आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: कॅरोलिन लेविट यांनी खरोखर गोळीबाराचे भाकीत केले होते का?

    Ans: लेविट यांनी 'फायर शॉट्स' हा शब्द राजकीय भाषणा संदर्भात वापरला होता, पण त्याच रात्री प्रत्यक्ष गोळीबार झाल्याने तो एक धक्कादायक योगायोग ठरला.

  • Que: या गोळीबारात कोणी जखमी झाले आहे का?

    Ans: सुरक्षा यंत्रणांच्या वेगवान कारवाईमुळे कोणालाही गंभीर दुखापत झाली नाही आणि हल्लेखोराला तत्काळ अटक करण्यात आली.

  • Que: व्हाईट हाऊस कॉरेस्पॉन्डंट्स डिनर म्हणजे काय?

    Ans: हा एक वार्षिक सोहळा आहे जिथे पत्रकार आणि राजकारणी एकत्र येतात. यात पत्रकारितेच्या विद्यार्थ्यांसाठी निधी गोळा केला जातो.

Published On: Apr 26, 2026 | 09:38 AM

Masik Shivratri 2026: मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी या गोष्टींचे करा दान, महादेवांचा राहील तुमच्यावर आशीर्वाद

पाणीटंचाईवर महापौरांचा मोठा निर्णय! छत्रपती संभाजीनगरात ९०० मिमी जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार

Pune News: … आणि सावल्या झाल्या गायब ! पुणेकरांनी अनुभवला दुर्मिळ खगोलीय चमत्कार

'व्हीआयपीं'च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी 'तिलक'; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

