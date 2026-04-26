VIRAL VIDEO : ‘आज रात्री गोळीबार होणार आहे’ घटना घडण्यापूर्वीच ट्रम्प यांच्या प्रेस सेक्रेटरीने कसे केले होते याचे ‘भाकीत’?

Karoline Leavitt fire shots video 2026 : अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डी.सी. सध्या एका अत्यंत नाट्यमय आणि तितक्याच भीतीदायक घटनेमुळे चर्चेत आहे. निमित्त होते ‘व्हाईट हाऊस कॉरेस्पॉन्डंट्स डिनर’ (WHCD) या दिमाखदार सोहळ्याचे. मात्र, या सोहळ्याच्या झगमगाटात गोळ्यांच्या आवाजाने मिठाचा खडा टाकला. विशेष म्हणजे, या घटनेपेक्षाही जास्त चर्चा सध्या ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांच्या एका व्हायरल व्हिडिओची होत आहे, ज्यामध्ये त्यांनी या घटनेचे जणू ‘भाकीत’ वर्तवले होते.
कार्यक्रमाच्या काही तास आधी कॅरोलिन लेविट यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला होता. यामध्ये त्या प्रेक्षकांना हा कार्यक्रम पाहण्याचे आवाहन करत होत्या. बोलता बोलता त्यांनी गमतीने म्हटले की, “राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आज आक्रमक भूमिकेत असतील आणि ‘गोळीबार’ (There will be fire shots) होईल.” लेविट यांना त्यावेळी राजकीय टीका-टिप्पणीच्या संदर्भात ‘शाब्दिक गोळीबार’ अभिप्रेत होता, पण रात्री प्रत्यक्षात गोळ्या झाडल्या गेल्याने हा एक भयावह योगायोग ठरला आहे. नेटकऱ्यांनी यावरून “त्यांना आधीच काही माहित होते का?” अशा चर्चांना उधाण दिले आहे.
या वर्षीच्या डिनरला राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प यांच्यासह पत्रकार, हॉलिवूड सेलिब्रिटी आणि उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी असे २,६०० अतिथी उपस्थित होते. कार्यक्रम रंगात आलेला असतानाच एका अज्ञात हल्लेखोराने शस्त्र घेऊन हॉलमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न केला आणि गोळीबार केला. एका क्षणात आनंदाचे वातावरण दहशतीत बदलले. उपस्थित पाहुण्यांनी जीवाच्या आकांताने टेबल आणि खुर्च्यांच्या खाली आश्रय घेतला. सुदैवाने, अमेरिकन सिक्रेट सर्व्हिसच्या जवानांनी विलक्षण चपळता दाखवत हल्लेखोराला जागेवरच झडप घालून ताब्यात घेतले.
🚨 JUST NOW: Karoline Leavitt calls on everyone to watch tonight because Donald Trump will bring the heat and there will be “shots fired” LET’S FREAKING GO 🔥 pic.twitter.com/GMkccJ7qvw — MAGA Voice (@MAGAVoice) April 25, 2026
credit – social media and Twitter
या हल्ल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नेहमीच्या शैलीत ‘ट्रुथ सोशल’वर आपली भूमिका मांडली. त्यांनी लिहिले, “सिक्रेट सर्व्हिस आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनी कमालीचे धैर्य दाखवले. हल्लेखोर आता गजाआड आहे. मला वाटले की कार्यक्रम पुढे सुरू ठेवावा, पण सुरक्षा यंत्रणांचा निर्णय अंतिम असेल. आजची संध्याकाळ आम्ही विसरू शकणार नाही.” ट्रम्प यांच्या या विधानाने त्यांच्या समर्थकांमध्ये पुन्हा एकदा सुरक्षेबाबत संतापाची लाट पसरली आहे.
व्हाईट हाऊस कॉरेस्पॉन्डंट्स डिनर हा केवळ एक स्नेहभोजनाचा कार्यक्रम नाही, तर तो अमेरिकन लोकशाही आणि पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याचा उत्सव मानला जातो. अशा हाय-प्रोफाईल कार्यक्रमात सुरक्षेचा वेढा भेदून गोळीबार होणे, ही अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणांसाठी मोठी नामुष्की मानली जात आहे. कॅरोलिन लेविट यांचा व्हिडिओ हा केवळ एक ‘योगयोग’ असल्याचे अधिकारी सांगत असले, तरी सोशल मीडियावरील तपास यंत्रणा मात्र या विधानाकडे वेगळ्या नजरेने पाहत आहेत.
Ans: लेविट यांनी 'फायर शॉट्स' हा शब्द राजकीय भाषणा संदर्भात वापरला होता, पण त्याच रात्री प्रत्यक्ष गोळीबार झाल्याने तो एक धक्कादायक योगायोग ठरला.
Ans: सुरक्षा यंत्रणांच्या वेगवान कारवाईमुळे कोणालाही गंभीर दुखापत झाली नाही आणि हल्लेखोराला तत्काळ अटक करण्यात आली.
Ans: हा एक वार्षिक सोहळा आहे जिथे पत्रकार आणि राजकारणी एकत्र येतात. यात पत्रकारितेच्या विद्यार्थ्यांसाठी निधी गोळा केला जातो.