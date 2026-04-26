Raigad News: गॅस सिलेंडर टंचाईने कर्जतकर हैराण! ग्रामीण नियमामुळे २५-४५ दिवसांची गॅसची प्रतीक्षा, उपोषणाचा इशारा

आखाती देशातील युद्धामुळे देशात घरगुती गॅस सिलेंडरचा तुटवडा निर्माण झाला असून कर्जत तालुक्यात परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे. ग्रामीण नियम लागू केल्यामुळे गॅस मिळण्यासाठी २५ ते ४५ दिवस वाट पाहावी लागत आहे.

Updated On: Apr 26, 2026 | 10:06 AM
  • कर्जत तालुक्यात ग्रामीण वर्गीकरणामुळे गॅस बुकिंगसाठी २५ ते ४५ दिवसांचा कालावधी लागू करण्यात आला आहे.
  • शहरी भागातील ग्राहकांनाही ग्रामीण नियम लागू केल्याने विशेषतः महिलांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
  • या निर्णयाच्या विरोधात पोलीस मित्र संघटनेकडून उपोषणाचा इशारा देण्यात आला आहे.
कर्जत: आखाती देशातील युद्धामुळे घरगुती गॅस सिलेंडरचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. हा तुटवडा दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून घरगुती गॅस सिलेंडर यांच्या वितरणाबाबत आराखडा तयार केला आहे. भारत गॅसकडून संपूर्ण कर्जत तालुका ग्रामीण म्हणून नोंदणीकृत असल्याने किमान २५ ते ४५ दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. दरम्यान हा कालावधी कमी करावा या मागणीसाठी कर्जत येथे पोलीस मित्र संघटना उपोषण करणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

भारत गॅस प्राधिकरणकडून ग्रामीण अशी नोंद; महिलांसमोर मोठा पेच

आखाती देशातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात घरगुती वापराच्या सिलेंडरबाबत सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार कर्जत तालुक्यातील गॅस सिलेंडर नोंदणीसाठी तीन टप्पे निश्चित करण्यात आले आहे. कर्जत तालुक्याला भारत गॅस प्राधिकरणकडून ग्रामीण अशी नोंद आहे. त्यामुळे ज्यांच्याकडे एक गॅस सिलेंडर आहेत, असे ग्राहक हे आपला घरगुती गॅस सिलेंडर दर २५ दिवसांनी बँक करू शकतात. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

ज्या ग्राहकांकडे दोन गॅस टाक्या आहेत, अशा ग्राहकांना दर ३५ दिवसांनी आपल्या नवीन गॅस सिलेंडरसाठी नोंदणी करता येऊ शकते. तर उज्वला गॅस सिलेंडर नोंदणी असलेल्या ग्राहकांना ४५ दिवसांनी नवीन सिलेंडरची नोंदणी करू शकतात. त्यामुळे कर्जत तालुक्यात कर्जत येथील दोन आणि नेरळ येथील एक अशा तिन्ही गॅस एजन्सीकडून नियमाचे काटेकोरपणे पालन केले जात आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांना केला पत्रव्यवहार

या संदर्भात आपण आणि आपल्या पुरवठा विभागाच्या अधिका-यांनी जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांना व भारत पेट्रोलीयम कार्पोरेशन लिमिटेड, गॅस कंपनीला पत्रव्यावहार करण्यात आला आहे. भारत पेट्रोलियम आणि सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात कर्जत येथे पोलीस मित्र संघटना उपोषण करणार आहे. कर्जत येथील लोकमान्य टिळक चौकात उपोषण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून पोलिस मित्र संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष रमेश कदम हे उपोषण करणार आहेत.

कर्जत शहरी भागाला ग्रामीणचा नियम लागू

मात्र नगरपरिषद दर्जा असलेल्या कर्जत शहर भागासाठी गॅस बुकींगसाठी २५ दिवसांचा करण्यात यावा. भारत पॅट्रोलीयम कार्पोरेशन लिमिटेड गॅस कंपनी कर्जत शहरी भागासाठी ४५ दिवस वेळ देणं अन्यायकारक आहे. कर्जत तालुक्यातील भारत पेट्रोलीयम कार्पोरेशन लिमिटेड, गॅस कंपनी कर्जत शहरी भागात राहणाऱ्या महिला ग्राहकांना ग्रामीण भागाचा नियम लादुन ४५ दिवसानंतर गॅस बुकींग करत आहे. त्यामुळे त्यांना २५ दिवस गॅस पुरेसा होत नाही व त्यांच्यावर कंपनी अन्याय करत आहे.

