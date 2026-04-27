Maharashtra Breaking News Updates Today: राजकारण, अर्थव्यवस्थेसह आणि देश-विदेशातील महत्त्वाच्या घडामोडी एका क्लिकवर

Gold Rate Today: भारतात 27 एप्रिल रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,403 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,119 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,552 रुपये आहे. भारतात 27 एप्रिल रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,030 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,520 रुपये आहे. भारतात 27 एप्रिल रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 259.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,59,900 रुपये आहे.
Tata IPL 2026 DC Vs RCB Live Updates: आज दिल्लीच्या अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियमवर संध्याकाळी 7.30 वाजता दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर यांच्यात सामना होणार आहे. दिल्ली कॅपिटल्ससाठी आजचा सामना हा अत्यंत महत्वाचा असणार आहे. पॉईंट्स टेबलमध्ये आघाडी घेण्यासाठी दिल्लीला आजचा सामना जिंकावाच लागेल. तर (IPL 2026) आजच्या सामन्याच्या पीच रिपोर्ट बाबत जाणून घेऊयात.
मुंबई : सॅमसंग इंडियाने देशभरातील ग्राहकांसाठी आपले स्मार्ट होम अप्लायन्सेस अधिक सुलभरित्या उपलब्ध करण्यासाठी सॅमसंग फायनान्स+ अंतर्गत नवीन योजना लाँच केल्या आहेत. ग्राहक आता सॅमसंगचे अप्लायन्सेस जसे रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशिन्स, एसी आणि मायक्रोवेव्ह खरेदी करण्यासाठी सुलभ फायनान्स पर्यायांचा लाभ घेऊ शकतात. ही सेवा देशभरातील ८००० हून अधिक स्टोअर्समध्ये उपलब्ध आहे.
मुंबई, दि. २७ : मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या आदेशाच्या अनुषंगाने शासनाने नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालाच्या आधारे विद्यार्थ्यांची बाजू न्याय्य ठरवत संबंधित महाविद्यालयास विद्यार्थ्यांकडून वसूल केलेले शुल्क सहा टक्के व्याजासह परत करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले आहेत. विद्यार्थी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत पुणे येथील आय,एल,एस, विधि महाविद्यालय येथे विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आलेल्या बेकायदेशीर शुल्क वसुलीप्रकरणी राज्य शासनाने ही भूमिका घेतली आहे.
वजन कमी करणं असो किंवा वाढवणं असो अनेकांनासाठी हे खूप कठीण होऊन जातं. काहींच्या शारीरिक रचना अशा असतात की वजन कमी होता होतं. मध्यम बांधा असणं हे अनेकांचं स्वप्नं असतं पण वजन कमी करणं वाटतं तितकं सोपं राहत नाही. याला अपवाद सेलिब्रिटी देखील नाहीत. वाढत जाणारं वजन हे फक्त शारीरिक व्याधीच नाही तर तुमचा आत्मविश्वास देखील कमी करतो. याच काहीशा परिस्थितीतून एक मराठमोळी अभिनेत्री जात होती. या अभिनेत्रीने एक नाही दोन नाही तर तब्बल 68 किलो वजन कमी केलं आहे, कोण आहे ही अभिनेत्री हे जाणून घेऊयात.
Narendra Modi News Marathi: पश्चिम बंगालमधील निवडणूक प्रचाराचा कालावधी सोमवारी सायंकाळी ५ वाजता संपला. या काळात सर्व राजकीय पक्षांनी अथक परिश्रम घेतले आणि लोकांना आपापल्या पक्षांना मतदान करण्याचे आवाहन केले. याच दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बंगाली भाषेत एक ऑडिओ संदेश प्रसिद्ध केला, ज्यात त्यांनी म्हटले आहे की हा निवडणूक प्रचार नसून एक तीर्थयात्रा आहे. लोकांचे प्रेम हीच त्यांची सर्वात मोठी संपत्ती आहे.
शासकीय नोकरीच्या अपेक्षेने महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात मुलांच्या लग्नाची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे..त्यामुळे लग्न लावून देण्याच्या बहाण्याने आर्थिक फसवणुकीच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे..अशातचं कोल्हापुरात पुन्हा एकदा असाच एक धक्कादायक प्रकार समोर आलायं..अनाथ आश्रमातील मुलींशी लग्न लावून देतो, असं सांगून इच्छुकांकडून पैसे उकळल्याचा प्रकार कोल्हापुरात उघडकीस आलायं..महाड इथल्या तरुणाने काही दिवसांपूर्वी फेसबूकवर लग्नासंदर्भात एक जाहिरात पाहिली होती..त्यावरून त्याने संपर्क साधला असता, त्याचं पूनम पाटील नावाच्या महिलेशी त्याचं बोलणं झालं..संबंधित महिलेने अनाथ मुलीशी लग्न लावून देण्याचं आमिष दाखवलं..या प्रक्रियेसाठी अनाथ आश्रमाच्या प्रवेश शुल्काच्या नावाखाली सुरुवातीला 6,500 रुपये आणि लग्नाची तारीख ठरल्यानंतर 7,000 रुपये असे ऑनलाइन पद्धतीने पैसे उकळले.. महिला अनाथ आश्रमातील मुलीशी 25 एप्रिल रोजी विवाह लावू, असं त्या महिलेने सांगितले होतं.
सामाजिक क्रांतीचे प्रणेते महात्मा ज्योतिबा फुले आणि स्त्रीशिक्षणाच्या जनक सावित्रीबाई फुले यांच्या कार्याचा ऐतिहासिक वारसा जपणारा पुण्यातील भिडे वाडा चित्ररथ सोलापुरात दाखल झाला. या प्रेरणादायी उपक्रमामुळे शहरात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते. सुपर मार्केट येथील जुनी मिल मैदाना समोरील महात्मा फुले यांच्या अर्धपुतळा परिसरात या चित्ररथाचे झाले असून नागरिकांना ऐतिहासिक वारशाचे दर्शन घडले. या चित्ररथातून फुले दांपत्यांनी सुरू केलेल्या देशातील पहिल्या मुलींच्या शाळेचा गौरवशाली इतिहास उलगडण्यात आला. हा उपक्रम मंत्री छगन भुजबळ यांच्या मार्गदर्शना खाली यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात येत आहे.
सरकारी अभियोक्ता किरण बेंडभर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी अशोक खरात याला आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर करण्यात आले. सध्या तो पोलीस कोठडीत असून, संबंधित गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे. यासोबतच इतर गुन्ह्यांचाही तपास पोलिसांकडून सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे तसेच, या प्रकरणात पोलिस कस्टडीचा हक्क राखीव ठेवण्यात आला असून, आरोपीवर महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यांतर्गत वर्गीकरण करण्यात आले आहे. उद्या त्याला पुन्हा पोलीस कोठडीसाठी न्यायालयात हजर करण्यात येणार असल्याचेही अभियोक्त्यांनी स्पष्ट केले.
अकोला जिल्ह्यात कडाक्याच्या उन्हात २६ एप्रिल रोजी ४५ अंश सेल्सिअस तापमानात, १४९ परीक्षा केंद्रांवर २२ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांची चौथी व सातवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा पार पडली दुपारी २ ते ३.३० या सत्रात उष्णतेशी झुंज देत विद्यार्थ्यांची सत्वपरीक्षा झाली, ज्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पिण्याच्या पाण्याची व आरोग्य केंद्रांची विशेष खबरदारी घेतली आहे अस जरी प्रशासनाने म्हटलं असलं तरीही बऱ्याच केंद्रांवर परस्थिती ही वेगळीच असल्याने पालकवर्गत नाराजीचा सूर दिसूनआला विदर्थ्यांना दुसर्यामजल्यावर टिनपत्र्याच्या खोलीत या कठीण परिस्थितीत ही परीक्षा द्यावी लागली.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाला पूर्णतः ‘ऍक्सेस कंट्रोल’ बनवणाऱ्या महत्त्वाच्या ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाचे ९९ टक्के काम पूर्ण झाले असून, १ मे रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे घाटातील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणावर कमी होऊन प्रवास अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि सिग्नल-फ्री होणार असल्याने अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी आज प्रत्यक्ष स्थळी भेट देऊन मिसिंग लिंक प्रकल्पाची पाहणी केली. “मी स्वतः येथे येऊन कामाची गुणवत्ता तपासली असून काम समाधानकारक झाले आहे. उर्वरित किरकोळ कामे पुढील काही दिवसांत पूर्ण होतील. वेळेत आणि उच्च दर्जाने काम पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत,” असे त्यांनी सांगितले.
सोलापूर पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी विविध विषयांवर भाष्य करत शासनाच्या भूमिका स्पष्ट केल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मिळालेल्या यशानंतर जनतेचे आभार मानण्यासाठी तसेच निवडून आलेल्या सदस्यांचा सत्कार करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस हे 28 एप्रिल रोजी सोलापुरात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या पार्श्वभूमीवर भाजप कार्यकर्त्यांची बैठक घेऊन तयारी सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी हरीभाई देवकरण प्रशाला च्या मैदानाची पाहणी केली. कर्मचारी आंदोलनाबाबत बोलताना सरकार सर्वांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्नशील असून आंदोलनामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, सोलापूर जिल्ह्यातील मनोहर भोसले उर्फ ‘मनोहर मामा’ अटकेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील भोंदू बाबांवर कठोर कारवाईची भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतल्याचे गोरे यांनी स्पष्ट केले. अशा व्यक्तींना साथ देणाऱ्यांवरही कारवाई होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. .
मालवण शहरातील देऊळवाडा येथे चालत्या दुचाकीने मागच्या बाजूने अचानक पेट घेतल्याने खळबळ उडाली. दुचाकीने पेट घेतल्याचा प्रकार दुचाकीच्या मागून येणाऱ्या दुचाकीस्वाराच्या लक्षात आला. त्याने वेळीच दुचाकी चालकास सांगून दुचाकी थांबवली. स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने आग विझविण्याचा प्रयत्न केला अथक परिश्रमांनतर आग आटोक्यात आली मात्र, दुचाकी जळाल्याने मोठे नुकसान झाले, सुदैवाने दुचाकी चालकास कोणतीही दुखापत झाली नाही.
मनमाड इंदोर रेल्वे मार्गाचा पहिला टप्पा असलेल्या बोरविहीर- नरडाणा मार्गाच्या भरावासाठी दोन लाख ब्रास गौण खनिजाची खुलेआम चोरी होत असल्याचा आरोप माजी आमदार अनिल गोटे यांनी केला आहे. मात्र ही चोरी होत असताना जिल्ह्यातील महसूल विभागासह पोलीस प्रशासन पूर्णतः दुर्लक्ष करीत असल्याचा देखील आरोप देखील माजी आमदार अनिल गोटे यांनी केला आहे येत्या आठ दिवसाच्या आत जिल्हाधिकाऱ्यांनी रेल्वे मार्गाच्या नुकसान भरपाईचा तसेच गौण खनिजाच्या रॉयल्टी चोरीचा प्रश्न निकाली न काढल्यास दिल्लीत संबंधित खात्याच्या सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधल्याशिवाय राहणार नाही तसेच सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत आपण दाद मागणार असल्याचे अनिल गोटे यांनी सांगितले आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गावरील झाराप ते पत्रादेवी बायपासवर मळगाव सुतारवाडी सर्कल येथे मोठा अपघात घडला. मळगाव सुतारवाडी सर्कलवर रस्ता ओलांडणाऱ्या एका दुचाकीस्वाराला वाचविण्याच्या प्रयत्नात पर्यटकांची कार थेट रस्त्यालगतच्या काजू विक्रीच्या स्टॉलमध्ये घुसली. या अपघातात कारमधील तीन युवक किरकोळ जखमी झाले आहेत.
वाहतुकीचे नियम मोडणारे वाहनचालक यांच्यावर नेरळ पोलिसांनी दंडात्मक कारवाई सुरू केली आहे.प्रामुख्याने विना हेल्मेट प्रवास करणाऱ्या दुचाकी चालक यांच्यावर या केसेस केल्या जात असून रायगड जिल्ह्यात हेल्मेट विना वाहतूक करणारे दुचाकी चालक यांच्यावर कारवाई सुरू आहे.
नेरळ वाहतूक पोलिसांची वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांवर धडक कारवाई सुरू केली आहे.रायगड पोलीस निरीक्षक आचल दलाल यांनी जिल्ह्यात अपघातमुक्त दुचाकी प्रवास संकल्पना घेऊन हेल्मेट वापरत नसलेल्या दुचाकी चालक यांच्यावर कारवाई करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येत आहे. नेरळ पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी सहायक पोलिस निरीक्षक राहुल वरोटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाहतूक पोलिसांकडून कारवाई सुरू केली आहे.मोटार सायकल वर तीन सीट घेऊन जाणे, दुचाकीस्वार हेल्मेट न वापरणे,गाडी चालवण्याचे परवाना नसणे आदी कारणाने मोटर सायकल चालवणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येत आहे.
वसईतील धुमाळ नगर परिसरात भंगाराने भरलेल्या ट्रकखाली एका पादचाऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना शुक्रवारी रात्री घडली. या घटनेनंतर परिसरात काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले असून संतप्त स्थानिकांनी प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली.मिळालेल्या माहितीनुसार, बिंदर रामनारायण प्रजापती (वय ५५) असे मृत व्यक्तीचे नाव असून, रात्री सुमारे ९ वाजण्याच्या सुमारास धुमाळ नगर येथील वजन काट्यासमोर हा अपघात झाला. बिंदर प्रजापती हे रस्त्याने पायी जात असताना भंगाराने भरलेला ट्रक वजन काट्याकडे जात होता. यावेळी ट्रक चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने ट्रक थेट प्रजापती यांच्या अंगावरून गेला. ट्रकचे चाक दोन्ही पायांवरून गेल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.घटनेनंतर परिसरातील नागरिक मोठ्या. त्यामुळे वातावरण आणखी तापले आणि काही काळ गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली.या वेळी संतप्त नागरिक आणि पोलिस प्रशासन यांच्यात शाब्दिक चकमक झाल्याची माहिती समोर आली आहे. परिसरातील वजन काट्यामुळे नेहमीच मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत असून, यापूर्वीही येथे अपघाताच्या घटना घडल्याचा दावा स्थानिकांनी केला. मात्र, याकडे पोलीस आणि प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.
कर्जत तालुक्यात सध्या रेल्वेच्या कारशेड चे काम जोरदार सुरू आहे. भिवपुरी रोड ते कर्जत या दरम्यान प्रस्तावित असलेल्या रेल्वे कारशेडसाठी सुरू असलेल्या माती भरावाच्या कामामुळे उल्हास नदीकाठच्या गावांना महापुराचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. प्रशासनाने पावसाळ्यापर्यंत हे काम बंद ठेवण्याचे स्पष्ट आदेश दिलेले असतानाही, रेल्वे ठेकेदाराने कायद्याला धाब्यावर बसवत रात्रीच्या वेळी मातीचा भराव पुन्हा कामाला सुरुवात केली आहे. ठेकेदाराच्या या मनमानी कारभाराविरुद्ध वावे आणि बेंडसे येथील ग्रामस्थांनी आक्रमक पवित्रा घेत हे काम बंद पाडले आहे. हा परिसर उल्हास नदीच्या तीरावर असल्याने पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर महापुराचा धोका निर्माण झाला आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून, पावसाळ्याचा कालावधी संपेपर्यंत भरावाचे काम बंद ठेवावे, असे स्पष्ट आदेश तहसीलदारांनी रेल्वे प्रशासनाला दिले होते.
कुडाळ तालुक्यातील नेरूर परिसरातील नदीपात्रात पुन्हा वाळू उपसा सुरू झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. कुडाळ महसूल कार्यालयापासून हाकेच्या अंतरावर नेरूर नदीपात्रात वाळूची चोरी राजरोसपणे सुरू आहे. वाळू उपशामुळे नदीची पातळी दिवसेंदिवस खोल होत चालली आहे. भविष्यात भीषण संकट ओढवण्याची शक्यता आहे.
राज्यासह देशभरात गोवंश रक्षणाचे वारे वाहत असतानाच, आज अहिल्यानगरमध्ये 'गोमाता सन्मान अभियाना'तंर्गत जोरदार शक्तीप्रदर्शन करण्यात आले. गोमातेला 'राष्ट्रमाता' म्हणून घोषित करावे आणि गोहत्या पूर्णपणे थांबवावी, या मागणीसाठी आमदार संग्राम जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली २१,००० नागरिकांच्या स्वाक्षऱ्यांचे निवेदन तहसीलदार यांना देण्यात आले.सावेडी येथील जॉगिंग ट्रॅकपासून या अभियानाला सुरुवात झाली. यावेळी मोठ्या संख्येने गोरक्षक, गोशाळा चालक आणि नागरिक या पदयात्रेत सहभागी झाले होते. हातात फलक आणि गोवंश रक्षणाच्या घोषणा देत ही पदयात्रा शहराच्या प्रमुख मार्गावरून काढण्यात आली. लोकांमध्ये गोमातेच्या महत्त्वाबाबत जनजागृती करणे आणि प्रशासनाचे लक्ष वेधणे हा या पदयात्रेचा मुख्य उद्देश होता.
मीरा-भाईंदर शहरात मराठी सक्तीच्या मुद्द्यावरून रंगलेल्या वादात गुणरत्न सदावर्ते यांच्या सभेला विरोध करणाऱ्या मनसे कार्यकर्त्यांचे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी कौतुक केले आहे. दादर येथील निवासस्थानी सचिन पोफळे व त्यांच्या सहकाऱ्यांना बोलावून घेत राज ठाकरे यांनी त्यांच्या भूमिकेचे अभिनंदन करत शाबासकीची थाप दिली. यावेळी युवराज अमित ठाकरे देखील उपस्थित होते.
छत्रपती शिवाजी महाराज आणि समर्थ रामदास स्वामी यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा यांच्या विरोधात अहिल्यानगरमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. या वक्तव्याचा निषेध करत अहिल्यानगर शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने आज पोलीस उपायुक्त यांना निवेदन देण्यात आले. शास्त्री यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांना महाराष्ट्र बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.अहिल्यानगर शहर जिल्हाध्यक्ष दीप चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन देण्यात आले. या निवेदनावर बोलताना दीप चव्हाण म्हणाले की, "छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान कोणताही शिवप्रेमी सहन करणार नाही. प्रशासनाने या निवेदनाची दखल घेऊन संबंधित व्यक्तीवर कडक कायदेशीर कारवाई करावी, अन्यथा काँग्रेस पक्षाच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा कांग्रसकडून देण्यात आला आहे.
कल्याण रामदास वाडी परिसरात गणेश मंदिरातील दानपेटीवर अज्ञात चोरट्याने डल्ला मारल्याचे समोर आले आहे . ही घटना पहाटेच्या सुमारास घडली असून हा चोरटा सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद झाला आहे . हा सीसीटीव्ही सोशल मीडियावर वायरल झाला.
मुंबईतील केईएम रुग्णालयाचे नाव बदलण्यास उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने विरोध केला आहे. मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी नाव बदलण्याची मागणी केली आहे. त्याविरोधात आज ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून आंदोलन करण्यात आले.
मालवण चिवला बीच येथे रात्री अभूतपूर्व घटना पाहायला मिळाली. अचानक तारली मासा लाखोंच्या संख्येने किनारपट्टीच्या दिशेने यायला लागले. अचानक किनाऱ्यावर माशांचं किनाऱ्यावर येणं पाहून सर्वच थक्क झाले होते. मत्स्य खवय्यांना याची बातमी लागताच मोठ्या संख्येने चिवला बीच येथे मासे जमा करण्यासाठी खवय्यानी गर्दी केली. अचानक घडलेल्या या घटनेने अनेकांची मात्र करमणूक झाली होती. पहाटे किनाऱ्यावर फिरायला गेलेल्या अनेकांनी हा अनुभव घेतला.
विठ्ठलवाडी उल्हासनगर दरम्यान धक्कादायक प्रकार
प्रवाशावर चाकू हल्ला करीत लुटीच्या प्रयत्न व्हिडिओ झाला होता व्हायरल
प्रवाशी नितेश कुमार शहा हे किरकोळ जखमी
आरोपी जोगिंदर सिंग लबानाला आरपीएफ आणि जीआरपी पोलिसांनी केली अटक
उल्हासनगर मधील सराईत गुन्हेगार आहे जोगिंदर सिंग लबाना
‘शिवाजी कोण होता?’ या पुस्तकावरून बुलढाण्यात वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. पुस्तकाचे शीर्षक बदलावे, अन्यथा त्यावर बंदी आणावी, अशी मागणी शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख ओमसिंग राजपूत यांनी केली आहे.
वाशिममधील मालेगाव शहरात भर रस्त्यात पती पत्नीची धारधार शस्त्राने वार करून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मालेगावच्या पोस्ट ऑफिस समोरील परिसरात घडलेल्या या घटनेने शहर हादरले आहे. पुष्पा विठ्ठल वाघ, असे मृतक महिलेचे नाव आहे.
यवतमाळ जिल्ह्याचे तापमान 46 अंशावर पोहचले आहे. तापमानाची ही लाट ३० एप्रिलपर्यंत कायम राहिल, असा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला आहे. हे तापमान दशकातील काही उच्चांकी तापमानाच्या नोंदीमध्ये नोंद करण्यात आले आहे.
१ मे रोजी होणाऱ्या वॉटर होल सेन्सस (वन्यप्राणी पाणवठा) गणनेसाठी वाशीम-अकोला जिल्ह्याच्या सीमेवरील काटेपूर्णा अभयारण्य सज्ज झाले आहे.
मराठी सक्तीला विरोध करणारे वकील गुणरत्न सदावर्तेच मनसेकडून निषेध, बॅनरवर सदा रडते असा उल्लेख करत केला निषेध
मराठी चित्रपटसृष्टीत नायिका म्हणून एक काळ गाजवलेल्या अभिनेत्री निशिगंधा वाड या बऱ्याच काळानंतर पुन्हा एकदा रुपेरी पडद्यावर कमबॅक करत आहे. ब्रेव्ह व्हील प्रॉडक्शन्स प्रस्तुत ‘तुला पाहता’ या आगामी मराठी चित्रपटात त्या प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहेत. ब्रेव्ह व्हील प्रॉडक्शन्सच्या मयुरा प्रधान यांनी “तुला पाहता” या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. चित्रपटाची कथा, पटकथा, संवाद आणि दिग्दर्शन ही मयुरा प्रधान यांचंच आहे.
मुंबईतील मरीन ड्राइव्ह परिसरातून एक भीषण अपघाताची बातमी समोर आली आहे. सिग्नल क्रॉस करत असलेल्या एका पादचाऱ्यास दुचाकीस्वराने उडवल्याने झालेल्या या अपघातामध्ये एकूण तीन जणांनाच मृत्यू झाला. पोलीस प्रशासनाकडून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, मृतांमध्ये एका ज्येष्ठ नागरिकाचा, एका तरुणाचा आणि एका तरुणीचा समावेश आहे. पहाटेच्या वेळी एन. एस रोड उत्तर वाहिनी पारशी गेट समोर रस्ते मोकळे असताना हा भीषण अपघात घडला. या घटनेने पोलीस अधिक तपास करत आहे.
सरकारी टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएल त्यांच्या ग्राहकांसाठी सतत नवीन प्रीपेड रिचार्ज प्लॅन्स आणि डेटा प्लॅन्स घेऊन येत असते. खाजगी टेलिकॉम कंपन्यांच्या तुलनेत या रिचार्ज प्लॅन्सची किंमत कमी असते आणि यामध्ये जास्त फायदे देखील ऑफर केले जातात. याशिवाय नवीन यूजर्सना आकर्षित करण्यासाठी कंपनी सतत आकर्षक ऑफर्स देखील घेऊन येत असते. गेल्या काही महिन्यांपासून या ऑफर्सचा आणि स्वस्त रिचार्ज प्लॅन्सचा कंपनीला मोठ्या प्रमाणात फायदा होत आहे. कारण कंपनीच्या यूजर्स संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याचे पाहायला मिळत आहे. कंपनी त्यांच्या नव्या आणि जुन्या अशा सर्वच यूजर्ससाठी पुन्हा एकदा एक नवीन रिचार्ज प्लॅन घेऊन आली आहे.
पोलिसांना जिवंत माणसं महत्त्वाची नाहीत, पण मुख्यमंत्र्यांचा पुतळा महत्त्वाचा आहे, असं म्हणत प्रकाशक प्रशांत आंबी यांनी पोलिसांच्या कृत्याचा निषेध केला.
लातूर जिल्ह्यातील उदगीर येथे बागेश्वर महाराजांच्या वादग्रस्त वक्तव्याचा तीव्र निषेध करण्यात आला. छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी केलेल्या विधानामुळे नागरिकांच्या भावना दुखावल्या. संतप्त कार्यकर्त्यांनी शिवाजी महाराज चौकात जमून प्रतीकात्मक फोटोला जोडे मारत आंदोलन केले आणि जोरदार घोषणाबाजी केली.
दिल्लीच्या राजकारणात मोठी घडामोड समोर आली असून, आम आदमी पक्षाच्या सात बंडखोर खासदारांना भाजपमध्ये विलीन होण्यासाठी राज्यसभा सचिवालयाकडून मंजुरी मिळाली आहे. राज्यसभा सचिवालयाने सोमवारी सकाळी या संदर्भात एक अधिसूचना जारी केली. यामुळे राज्यसभेतील भाजपचे संख्याबळ ११३ पर्यंत वाढेल. राज्यसभा अध्यक्षांनी या विलीनीकरणाला मंजुरी दिली असून, अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे. केजरीवाल यांच्या पक्षाला हा एक मोठा धक्का आहे.
देशात दरवर्षी लाखो दुचाकी वाहनांची विक्री होत असते आणि त्यामध्ये मोटरसायकलींचा वाटा झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. विशेषतः बजेट आणि कम्यूटर सेगमेंटमधील बाईक्सना ग्राहकांकडून मोठी पसंती मिळत आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या विक्री अहवालानुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात देशभरात सर्वाधिक विक्री झालेल्या टॉप 5 मोटरसायकलींची यादी जाहीर करण्यात आली असून, यात दोन बाईक्सचा दबदबा पाहायला मिळाला आहे. चला जाणून घेऊया…
परभणी जिल्ह्यातून उष्मघाताचा पहिला बळी नोंदवण्यात आला आहे. आपल्या भावाला भेटण्यासाठी आलेल्या ३७ वर्षीय व्यक्तीचे तीव्र उन्हामुळे मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. ही धक्कादायक घटना परभणीतील नांदखेडा रोड भागात घडली आहे. मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव शिवाजी कांबळे असे आहे. ते मूळचे जिंतूर तालुक्यातील चारठाणा येथील रहिवासी आहे. कामासाठी ते नाशिकला स्थायिक झाले होते. दोन दिवसांपूर्वीच ते आपल्या कुटुंबासह परभणीत विटभट्टीवर काम करणाऱ्या भावाकडे आले होते. 24 एप्रिल रोजी सकाळी 9.30 वाजण्याच्या सुमारास शिवाजी कांबळे आपली पत्नी मीनाक्षी, मुलगी विद्या आणि सासू यांच्यासह साडू विजय मस्के यांच्या घरी जाण्यासाठी निघाले होते. वाटेत जात असतांना त्यांना अचानक चक्कर आली. त्यांच्या मुलीने चक्कर आल्याचे पहिले मात्र त्यांनतर ते बेपत्ता झाले होते.
मुंबईमध्ये आपले हक्काचे घर असावे असे प्रत्येकाचेच स्वप्न असते. यामुळे सर्व सामान्य म्हाडाच्या लॉटरीची वाट पाहतात, मात्र यंदाच्या म्हाडाच्या लॉटरीसाठी अर्ज करण्याची मुदत अवघे चार दिवस शिल्लक असून आतापर्यंत अनामत रकमेसह केवळ २४,८२१ हजार अर्ज प्राप्त झाले आहेत. अत्यल्प आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी यंदाच्या लॉटरीत कमी घरे आणि किमती जास्त यामुळे सर्वसामान्यांनी म्हाडाच्या घरांना अल्प प्रतिसाद दिला आहे. म्हाडाच्या मुंबईतील घरांसाठी म्हाडाकडे लाखोंच्या संख्येने अर्ज येतात. मुंबई मंडळातर्फे मे २०२३ मध्ये ४०८३ घरांसाठी काढलेल्या सोडतीसाठी १ लाख १९ हजार २७८ अर्जदारांनी, तर सप्टेंबर २०२४ मध्ये काढलेल्या २०३० घरांच्या सोडतीसाठी १ लाख १३ हजार ८११ अर्जदारांनी अनामत रकमेसह अर्ज केले होते.
बॉलीवूडचे दिग्गज निर्माते-दिग्दर्शक विपुल अमृतलाल शाह आणि दिग्गज अभिनेता मनोज बाजपेयी पहिल्यांदाच एका मोठ्या प्रोजेक्टसाठी एकत्र आले आहेत. त्यांचा ‘गव्हर्नर: द सायलेंट सेव्हियर’ हा चित्रपट जाहीर झाल्यापासूनच चर्चेत आहे. त्यांच्या आगामी चित्रपटाचे अधिकृत कॅरेक्टर पोस्टर आज प्रदर्शित करण्यात आले आहे. नुकतंच मनोज बाजपेयी यांच्या वाढदिवसानिमित्त एका आकर्षक पोस्टरसह चित्रपटाच्या टायटलचा खुलासा करण्यात आला होता. त्यामुळे या पोस्टर्स रिलीजनंतर आता एक मोठा खुलासा समोर आला आहे. ज्याची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत होते आणि हे पोस्टर्स आपल्याला या इंटेन्स ड्रामाच्या जगाच्या आणखी जवळ घेऊन जातात. चित्रपटाची स्टोरी काय असेल? अशी उत्सुकता प्रेक्षकांना लागुन राहिली आहे.
पश्चिम बंगालच्या १४२ जागांच्या अंतिम टप्प्यासाठी २९ एप्रिल रोजी मतदान होणार असून, प्रचार सोमवारी संपत आहे. बंगाल निवडणुकीच्या अंतिम टप्प्यात पंतप्रधान मोदींनी कोलकाता येथील काली मंदिर आणि उत्तर २४ परगणा येथील मतुआ ठाकूर मंदिरात प्रार्थना करण्यासाठी दिलेल्या भेटीचे कोणते राजकीय अर्थ काढले जात आहेत? क्रिकेटमधील सर्वात रोमांचक क्षण म्हणजे स्लोग ओव्हर. स्लोग ओव्हर म्हणजे डावाचे शेवटचे क्षण, जेव्हा फलंदाज शक्य तितक्या धावा करण्याचा प्रयत्न करतो, तर दुसरीकडे गोलंदाज धावा रोखण्याचा आणि शक्य तितक्या विकेट्स घेण्याचा प्रयत्न करतो. त्याचप्रमाणे, बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या राजकीय सामन्याच्या स्लोग ओव्हरमध्ये, पंतप्रधान मोदींनी रविवारी ममता बॅनर्जींच्या बालेकिल्ल्यात प्रवेश केला आणि भाजपच्या बाजूने राजकीय वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.
तुमच्यासोबत कधी असं झालं आहे का की, तुम्ही तुमच्या फोनमध्ये रिचार्ज करण्यासाठी गेलात आणि एखाद्या चुकीच्या नंबरवर रिचार्ज झाला? अशा परिस्थितीत आपल्याला वाटतं की आपले पैसे वाया गेले आणि आपलं नुकसान झालं. कारण ज्या फोनमध्ये रिचार्ज करायचा आहे, त्याऐवजी दुसऱ्याच नंबरवर रिचार्ज केला. पण आता चिंता करण्याची गरज नाही. कारण जर आता तुमच्याकडून अशी चुकं झाली तरी तुमचे पैसे वाया जाणार नाहीत.
नाशिक धर्मांतर आणि लैंगिक शोषण प्रकरणी एमआयएमचे नेते इम्तियाज जलील यांनी मोठं वक्तव्य केलंय. खरात प्रकरण दाबण्यासाठी नाशिकचं धर्मांतर प्रकरण पुढे आणल्याचा दावा जलील यांनी केलाय..
राज्यात विधान परिषदेच्या नऊ जागांसाठी १२ मे रोजी मतदान होणार. शिवसेनेच्या नेतृत्वाकडून दहावा उमेदवार रिंगणात उतरवण्यात येण्याचे संकेत मिळतायत. त्यासाठी एकीकडे काँग्रेसच्या मतांवर डोळा ठेवण्यात आला आहे, तर दुसरीकडे ‘राष्ट्रवादी’च्या माध्यमातून राष्ट्रवादी (SP) पक्षाच्या मतांमध्ये फूट पाडण्याची खेळीही खेळण्यात येणार असल्याचे समजतंय. मात्र शिंदेंच्या या खेळीमुळे ठाकरेंना फटका बसणार का याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगल्यात..
Nashik : नाशिकच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये लिफ्ट कोसळली...एक महिला गंभीर जखमी झाल्याची माहिती...दैनंदिन काम करत असताना लिफ्ट महिलेच्या अंगावर पडल्याची प्राथमिक माहिती...
बोल्ड आणि तितक्याच सुंदर अभिनेत्रीवर लग्नाचा घोटाळा केल्याचा ठपका ठेवत थेट एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे. अभिनेत्रीने 9.35 कोटींची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. लग्नाचं आमिष दाखवून परदेशात असलेल्या भारतीयाकडून या अभिनेत्रीने ही रक्कम लुबाडल्याचा आरोप तक्रारीमध्ये करण्यात आला आहे. 'बिग बॉस तेलुगू'मध्ये सहभागी झालेली छोट्या पडद्यावरील दाक्षिणात्य अभिनेत्री आशु रेड्डी असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या अभिनेत्रींचे नावे आहे.
भारतात उष्णतेची लाट पाहिला मिळते. अनेक राज्यात सूर्य आग ओकतोय. पारा दिवसेंदिवस वाढताना दिसतोय. उष्णतेमुळे नागरिकांना त्रास होतोय. त्यामुळे शिक्षण विभागाने वाढत उष्णता लक्षात घेऊन शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून इंदूर, ग्वाल्हेर उज्जैनमधील नर्सरी ते आठवी इयत्तेपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी सुट्टी जाहीर केली आहे. हा आदेश सरकारी आणि खाजगी दोन्ही शाळांना लागू असणार आहे.
भायखळा (पूर्व) — स्टेशनबाहेर फ्लायओव्हर रुंदीकरणाचं काम सुरू असल्यामुळं पादचाऱ्यांना वळसा घालून प्रवास करावा लागतो.
परेल टीटी फ्लायओव्हर — या पुलाची उत्तरेकडील बाजू दुरुस्तीसाठी बंद असून. बाबासाहेब आंबेडकर रोडवरील उत्तरेकडील बाजूवर काम सुरू.
एल्फिन्स्टन रोड फ्लायओव्हर —इथं पुनर्बांधणी सुरू, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक खालच्या रस्त्यांवर वळवली गेली आहे.
सायन पूल — ऑगस्ट 2024 पासून बंद असून, 15 ऑगस्ट 2026 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा. यामुळे दक्षिण मुंबई आणि पूर्व उपनगरांमधील वाहतूक पूर्णपणे प्रभावित झाली आहे.