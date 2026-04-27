  • Vasai Accident Pedestrian Killed After Being Run Over By A Speeding Truck In Vasai Citizens Outraged Following The Accident

Vasai Accident: वसईत भरधाव ट्रकखाली पादचाऱ्याचा मृत्यू; अपघातानंतर नागरिकांचा संताप

वसईतील धुमाळ नगरमध्ये भरधाव ट्रकखाली चिरडल्याने 55 वर्षीय पादचाऱ्याचा मृत्यू झाला. अपघातानंतर संतप्त नागरिकांनी निषेध केला. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे.

Updated On: Apr 27, 2026 | 08:29 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • ट्रकखाली चिरडून पादचाऱ्याचा मृत्यू
  • अपघातानंतर नागरिकांचा संताप, तणावपूर्ण वातावरण
  • चालकाविरोधात कारवाईची मागणी, तपास सुरू
वसई: वसई येथे एक दुर्दैवी अपघात झाल्याचे समोर आले आहे. भंगाराने भरलेल्या ट्रकने एका पादचाऱ्याला चिरडल्याचे समोर आले आहे. यात पादचाऱ्याचा मृत्यू झाला. भरधाव ट्रक चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने ट्रक पायी जाणाऱ्या व्यक्तीच्या अंगावरून गेला, आणि हा अपघात घडला. मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव बिंदर रामनारायण प्रजापती (वय 55) असे आहे. ही घटना रविवारी रात्री सुमारे ९ वाजण्याच्या सुमारास वजन काट्यासमोर घडली. या घटनेनंतर परिसरात काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे.

काय घडलं नेमकं?

भंगाराने भरलेल्या ट्रक वजन काट्याकडे जात होता. यावेळी चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने ट्रक थेट पादचाऱ्यावर गेला. ट्रकचे चाक दोन्ही पायांवरून गेल्याने बिंदर प्रजापती यांचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेनंतर मोठ्या संख्येने नागरिक घटनास्थळी जमा झाले. हा ट्रक एका नागरसेवकाशी संबंधित असल्याचा आरोप करत नागरिक संतापले. घटनास्थळी आलेल्या नगरसेवकाने अपशब्द वापरल्याचाही आरोप करण्यात आला. यामुळे संतप्त नागिरक आणि पोलीस प्रशासन यांच्यात शाब्दिक वाद झाला. यामुळे काही काळ परिसरात तणावाचे वातावरण होते.

वाहतूक कोंडीमुळे वाढते अपघात

स्थानिकांच्या मते, या भागातील वजन काट्यामुळे नेहमीच वाहतूक कोंडी होत असते. यापूर्वीही येथे अनेक अपघात झाले असून प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी पुढील तपास सुरू केला असून ट्रक चालकाविरोधात कडक कारवाई करण्याची मागणी स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: वसईतील धुमाळ नगर परिसरात.

  • Que: अपघात कसा घडला?

    Ans: ट्रक चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने ट्रक पादचाऱ्यावरून गेला.

  • Que: घटनेनंतर काय झाले?

    Ans: नागरिकांनी संताप व्यक्त केला, पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला.

Published On: Apr 27, 2026 | 08:28 AM

Jyotiba: दख्खनचा राजा ज्योतिबाला खिचडीचा नैवेद्य अर्पण करण्याची काय आहे परंपरा, जाणून घ्या

