Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात हलकी घसरण, पण किंमत अजूनही उच्चांकी! खरेदीचा निर्णय घेण्यापूर्वी वाचा सविस्तर

Today's Gold Rate: 27 एप्रिल रोजी सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये किरकोळ बदल दिसून आला असला तरी किंमती अजूनही उच्च पातळीवर कायम आहेत. खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर आजचे लेटेस्ट रेट्स जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे.

Updated On: Apr 27, 2026 | 08:54 AM
  • 27 एप्रिल रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर ₹15,403 प्रति ग्रॅम असून 10 ग्रॅमसाठी ₹1,54,030 इतका आहे.
  • 22 कॅरेट सोन्याचा दर 10 ग्रॅमसाठी ₹1,41,190 असून प्रमुख शहरांमध्ये दर जवळपास समान आहेत.
  • चांदीचा दर आज ₹259.90 प्रति ग्रॅम आणि ₹2,59,900 प्रति किलो असून कालच्या तुलनेत किंचित घट झाली आहे.
Gold Rate Todayभारतात 27 एप्रिल रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,403 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,119 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,552 रुपये आहे. भारतात 27 एप्रिल रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,030 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,520 रुपये आहे. भारतात 27 एप्रिल रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 259.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,59,900 रुपये आहे.

भारतात 26 एप्रिल रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,404 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,120 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,553 रुपये होता. भारतात 26 एप्रिल रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,200 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,040 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,530 रुपये होता. भारतात 26 एप्रिल रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 260 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,60,000 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – AI Created)

मुंबई, पुणे आणि नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,030 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,520 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगड या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,180 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,670 रुपये आहे.

नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,220 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,080 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,550 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,900 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,490 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,080 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,570 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,41,190 ₹1,54,030 ₹1,15,520
पुणे ₹1,41,190 ₹1,54,030 ₹1,15,520
केरळ ₹1,41,190 ₹1,54,030 ₹1,15,520
कोलकाता ₹1,41,190 ₹1,54,030 ₹1,15,520
हैद्राबाद ₹1,41,190 ₹1,54,030 ₹1,15,520
बंगळुरु ₹1,41,190 ₹1,54,030 ₹1,15,520
केरळ ₹1,41,190 ₹1,54,030 ₹1,15,520
सुरत ₹1,41,240 ₹1,54,080 ₹1,15,570
चेन्नई ₹1,41,990 ₹1,54,900 ₹1,18,490
नाशिक ₹1,41,220 ₹1,54,080 ₹1,15,550
दिल्ली ₹1,41,340 ₹1,54,180 ₹1,15,670
चंदीगड ₹1,41,340 ₹1,54,180 ₹1,15,670
लखनौ ₹1,41,340 ₹1,54,180 ₹1,15,670
जयपूर ₹1,41,340 ₹1,54,180 ₹1,15,670

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Published On: Apr 27, 2026 | 08:32 AM

व्हिडिओ

