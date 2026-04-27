Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात हलकी घसरण, पण किंमत अजूनही उच्चांकी! खरेदीचा निर्णय घेण्यापूर्वी वाचा सविस्तर

भारतात 26 एप्रिल रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,404 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,120 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,553 रुपये होता. भारतात 26 एप्रिल रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,200 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,040 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,530 रुपये होता. भारतात 26 एप्रिल रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 260 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,60,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
मुंबई, पुणे आणि नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,030 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,520 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगड या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,180 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,670 रुपये आहे.
नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,220 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,080 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,550 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,900 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,490 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,080 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,570 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,41,190
|₹1,54,030
|₹1,15,520
|पुणे
|₹1,41,190
|₹1,54,030
|₹1,15,520
|केरळ
|₹1,41,190
|₹1,54,030
|₹1,15,520
|कोलकाता
|₹1,41,190
|₹1,54,030
|₹1,15,520
|हैद्राबाद
|₹1,41,190
|₹1,54,030
|₹1,15,520
|बंगळुरु
|₹1,41,190
|₹1,54,030
|₹1,15,520
|सुरत
|₹1,41,240
|₹1,54,080
|₹1,15,570
|चेन्नई
|₹1,41,990
|₹1,54,900
|₹1,18,490
|नाशिक
|₹1,41,220
|₹1,54,080
|₹1,15,550
|दिल्ली
|₹1,41,340
|₹1,54,180
|₹1,15,670
|चंदीगड
|₹1,41,340
|₹1,54,180
|₹1,15,670
|लखनौ
|₹1,41,340
|₹1,54,180
|₹1,15,670
|जयपूर
|₹1,41,340
|₹1,54,180
|₹1,15,670