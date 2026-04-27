Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Sensex And Nifty Likely To Open Higher Amid Global Cues On 27 April 2026 Share Market News In Marathi

Stock Market Today: जागतिक तेजीचा प्रभाव! आज सेन्सेक्स-निफ्टी वाढीसह उघडणार? या शेअर्सवर ठेवा नजर

Share Market Update: जागतिक बाजारातील सकारात्मक संकेतांमुळे आज भारतीय शेअर बाजारात वाढीसह सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. मागील सत्रातील घसरणीनंतर गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता निवडक शेअर्स आणि बाजाराच्या दिशेकडे लागले आहे.

Updated On: Apr 27, 2026 | 08:56 AM
Stock Market Today: जागतिक तेजीचा प्रभाव! आज सेन्सेक्स-निफ्टी वाढीसह उघडणार? या शेअर्सवर ठेवा नजर

Stock Market Today: जागतिक तेजीचा प्रभाव! आज सेन्सेक्स-निफ्टी वाढीसह उघडणार? या शेअर्सवर ठेवा नजर

Follow Us:
Follow Us:
  • गिफ्ट निफ्टी 212 पॉइंट्स प्रीमियमवर ट्रेड होत असून बाजाराला सकारात्मक सुरुवातीचे संकेत मिळत आहेत.
  • शुक्रवारी सेन्सेक्स 999 अंकांनी आणि निफ्टी 50 275 अंकांनी घसरत बंद झाला होता.
  • आज कोल इंडिया, रिलायन्स, टाटा पॉवरसह अनेक शेअर्सवर तज्ज्ञांनी खरेदीची शिफारस केली आहे.
India Share Market Update: जागतिक बाजारात तेजी पाहायला मिळाली असून याचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर देखील होणार आहे. आज २७ एप्रिल रोजी भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, वाढीसह उघडण्याची शक्यता आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी सकारात्मक सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजपेक्षा जवळपास २१२ पॉइंट्सच्या प्रीमियमवर, २४,१३५ च्या पातळीवर व्यवहार करत होता.

Credit Card आता तुमच्या मोबाईलमध्ये! PNB कडून ‘UPI वर क्रेडिट’ सेवा सुरू, असा घ्या लाभ…

शुक्रवारी भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २३,९०० च्या पातळीखाली घसरला. सेन्सेक्स ९९९.७९ अंकांनी, म्हणजेच १.२९ टक्क्यांनी घसरून ७६,६६४.२१ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० २७५.१० अंकांनी, म्हणजेच १.१४ टक्क्यांनी घसरून २३,८९७.९५ वर स्थिरावला. शुक्रवारी बँक निफ्टी निर्देशांक २१५.२५ अंकांनी, म्हणजेच ०.३८ टक्क्यांनी घसरून ५६,०८९.७५ वर बंद झाला.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार कोल इंडिया, अल्ट्राटेक सिमेंट, अदानी टोटल गॅस, एसबीआय कार्ड्स आणि पेमेंट सर्व्हिसेस, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, सन फार्मा, अ‍ॅक्सिस बँक, आयडीएफसी फर्स्ट बँक, पेटीएम, एनटीपीसी, अदानी ग्रीन, मनाप्पुरम फायनान्स, हिंदुस्तान पेट्रोलियम या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात. निओट्रेडरचे सह-संस्थापक आणि स्टॉक रिसर्च प्लॅटफॉर्म मार्केटस्मिथ इंडियाचे राजा व्यंकटरमण यांनी आज भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना पाच शेअर्सची खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे. व्यंकटरमण यांनी निवडलेल्या शेअर्समध्ये वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड, विजया डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड, पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि आरबीएल बँक लिमिटेड यांचा समावेश आहे.

हॉटेल Hilton खरोखरच ‘शापित’? आधी रोनाल्ड रीगन आता Donald Trump! राष्ट्राध्यक्षांवर जीवघेणा हल्ला, परिणाम काय होणार?

प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी गुंतवणूकदारांना खरेदी-विक्री करण्यासाठी टाटा पॉवर, सेल (SAIL) आणि टीसीआय (TCI) या तीन शेअर्सची शिफारस केली आहे. आनंद राठी शेअर अँड स्टॉक ब्रोकर्स येथील इक्विटी टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक, जिगर एस. पटेल यांनी पुढील १-२ आठवड्यांसाठी गुंतवणूकदारांना पीव्हीआर आयनॉक्स, इंटेलेक्ट डिझाइन अरेना, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हे तीन स्टॉक्स खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच शेअर्सची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये आयपीसीए लॅबोरेटरीज, वरुण बेवरेजेस, बँक ऑफ महाराष्ट्र, टिटागड रेल सिस्टीम्स आणि गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स यांचा समावेश आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Web Title: Sensex and nifty likely to open higher amid global cues on 27 april 2026 share market news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 27, 2026 | 08:56 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

FD, Mutual Fund की Gold? 5 वर्षांसाठी 5 लाख रुपये गुंतवल्यास कोण देईल सर्वात तगडा रिटर्न?
1

FD, Mutual Fund की Gold? 5 वर्षांसाठी 5 लाख रुपये गुंतवल्यास कोण देईल सर्वात तगडा रिटर्न?

Market Outlook : रुपयाची घसरण, परदेशी गुंतवणूकदारांकडून Shares ची विक्री… नव्या आठवड्यात मार्केटची घसरण सुरुच राहणार?
2

Market Outlook : रुपयाची घसरण, परदेशी गुंतवणूकदारांकडून Shares ची विक्री… नव्या आठवड्यात मार्केटची घसरण सुरुच राहणार?

Share Market Today: ट्रम्प-शी जिनपिंग बैठकीचा बाजारावर परिणाम? या स्टॉक्सवर ठेवा तुमची नजर
3

Share Market Today: ट्रम्प-शी जिनपिंग बैठकीचा बाजारावर परिणाम? या स्टॉक्सवर ठेवा तुमची नजर

Share Market Today: कोणते स्टॉक्स देणार गुंतवणूकदारांना कमाईची संधी? टाटा पॉवर, भारती एअरटेलसह तज्ज्ञांनी केली या शेअर्सची निवड
4

Share Market Today: कोणते स्टॉक्स देणार गुंतवणूकदारांना कमाईची संधी? टाटा पॉवर, भारती एअरटेलसह तज्ज्ञांनी केली या शेअर्सची निवड

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
AIDS Vaccine Day: एका रोग आणि विज्ञानाचे महायुद्ध! का साजरा केला जातो ‘जागतिक एड्स लस दिन’? वाचा यामागचा रंजक इतिहास

AIDS Vaccine Day: एका रोग आणि विज्ञानाचे महायुद्ध! का साजरा केला जातो ‘जागतिक एड्स लस दिन’? वाचा यामागचा रंजक इतिहास

May 18, 2026 | 08:30 AM
Free Fire MAX: गेममध्ये करताय Assault Rifle चा वापर? या टिप्स नेहमी लक्षात ठेवा, तुमचा विजय निश्चित

Free Fire MAX: गेममध्ये करताय Assault Rifle चा वापर? या टिप्स नेहमी लक्षात ठेवा, तुमचा विजय निश्चित

May 18, 2026 | 08:30 AM
Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

May 18, 2026 | 08:20 AM
Mumbai Crime: मुंबई हादरली! भावानेच दिली मोठ्या भावाच्या हत्येची सुपारी, चार आरोपींना अटक; कारण काय?

Mumbai Crime: मुंबई हादरली! भावानेच दिली मोठ्या भावाच्या हत्येची सुपारी, चार आरोपींना अटक; कारण काय?

May 18, 2026 | 08:02 AM
Accident: सोलापुरात भीषण अपघात! कार-हायवा धडकेत ५ महिन्यांच्या चिमुरडीचा मृत्यू

Accident: सोलापुरात भीषण अपघात! कार-हायवा धडकेत ५ महिन्यांच्या चिमुरडीचा मृत्यू

May 18, 2026 | 07:53 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या किंमतीत पुन्हा घसरण; 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या किंमतीत पुन्हा घसरण; 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

May 18, 2026 | 07:39 AM
International Museum Day: सण संस्कृतीचा, उत्सव इतिहासाचा! आजच्या ‘या’ खास दिनी चला करूया आपल्या सुवर्ण वारशाला सलाम

International Museum Day: सण संस्कृतीचा, उत्सव इतिहासाचा! आजच्या ‘या’ खास दिनी चला करूया आपल्या सुवर्ण वारशाला सलाम

May 18, 2026 | 07:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM