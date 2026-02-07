Nuclear Talks : चर्चेआड अमेरिकेचा ‘डबल गेम’? ट्रम्प यांचा इराणच्या तेल निर्यातीवर मोठा प्रहार; खामेनेईंना झटका

तिसऱ्या महायुद्धाची ठिणगी! मध्यपूर्वेतील ‘हा’ अरब देशही बनवतोय अण्वस्त्र, अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्षांचा मोठा खुलासा
अमेरिकेच्या वॉशिंग्टन येथील व्हाइट हाउसने जारी केलेल्या निवदेनानुसार, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांचा हा निर्णय इराणवर दबाव वाढवून अणु कार्यक्रम रोखण्याच्या धोरणाचा एक भाग आहे. अमेरिकेच्या मते, तेल आयातीच्या उत्पन्नातून इराणच्या अणु कार्यक्रमाला चालना मिळत आहे.
परंतु ही तेल आयात रोखल्यास इराण अणु कार्यक्रम थांबवण्यास भाग पडेल असे ट्रम्प यांचे मत आहे. मात्र अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे इराणच्या राजकीय वर्तुळात नाराजी निर्माण झाली आहे. तसेच यामुळे अनेकजण आश्चर्यातही आहेत.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागानेदिलेल्या माहितीनुसार, या नव्या निर्बंधामध्ये इराणची १४ जहाजे. १५ कंपन्या आणि दोन व्यक्तींवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. या जहाजांद्वारे भारत, तुर्की आणि संयुक्त अरब अमिराती जहाजांचाही समावेश आहे. अमेरिकेने या जहाजांनी इराणी तेलाची बेकादेशीर वाहतूक केल्याचा आरोप केला आहे.
तसेच इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या देशांनाही कडक इशारा देण्यात आला आहे. निर्बंध लादलेल्या कंपन्यांची नावे अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाहीत. पण या कंपन्यांशी कोणताही व्यापार अमेरिकन कायद्यानुसार बेकायदेशीर आणि दंडनीय मानला जाईल असे सांगण्यात आले आहे.
अमेरिकेने हा निर्णय आशा वेळी घेतला आहे, जेव्हा इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी ओमानमधील अणु चर्चा यशस्वी झाल्याचे म्हटले होते. तसेच त्यांनी दोन्ही देशातील तणाव कमी होईल असाही इशारा दिला होता. परंतु अमेरिका केवळ चर्चांवर अवलंबून राहणार नसून दबावाचे धोरणे सुरुच ठेवेल हे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले. तज्ज्ञांच्या मते अमेरिका दुहेरी खेळ खेळच आहे. इराणला आर्थिकदृष्ट्या आणि राजकीयदृष्ट्या कमकुवत करण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न सुरु आहे.
सध्या इराण मोठ्या आर्थिक संकटाशी झुंज देत आहे. अशा परिस्थीत नव्या निर्बंधामुळे इराण आणखी कमकुवत होण्याची शक्यता आहे. याचा जागतिक व्यापाराहीवरही परिणाम होईल असे तज्ज्ञांचे मत आहे. यामुळे भविष्यात तेलाच्या किमतींवर परिणाम होईल.
Ans: अमेरिकेच्या मते, तेल उत्पादनातून इराणच्या अणुकार्यक्रमाला निधी मिळत आहे, यामुळे जागतिक अस्थिरता वाढत चालली असल्याने तेल निर्यात रोखण्यासाठी नवे निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
Ans: अमेरिकेने इराणची तेल निर्यात करणारी १४ जहाजे, १५ तेल कंपन्या आणि २ व्यक्तींवर निर्बंध लादले आहेत.
Ans: अमेरिकेच्या इराणवरील नव्या निर्बंधामुळे मध्यपूर्वेतील तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे जागतिक तेल किंमतीवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.