Nuclear Talks : चर्चेआड अमेरिकेचा ‘डबल गेम’? ट्रम्प यांचा इराणच्या तेल निर्यातीवर मोठा प्रहार; खामेनेईंना झटका

US Sanctions on Iran Oil : ओमानमधील चर्चेनंतर ट्रम्प यांनी इराणला मोठा झटका दिला आहे. इराणच्या तेल आयातींलवर अमेरिकेने कडक निर्बंध लादले आहे. यामुळे अमेरिका-इराण तणाव पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Feb 07, 2026 | 10:26 AM
US Iran Nuclear Talks

Nuclear Talks : चर्चेच्या आड अमेरिकेचा डबल गेम? इराणच्या तेल निर्यातीवर ट्रम्प यांचा मोठा प्रहार, खामेनेईंना झटका

  • ओमानमधील चर्चेनंतर अमेरिकेने इराणवर लादले निर्बंध
  • तेल आयातीवरील नव्या निर्बंधामुळे इराणची अर्थव्यवस्था आणखी कमकुवत होणार
  • जागतिक तेलदरही वाढण्याची शक्यता
US Sanctions on Iran Oil : वॉशिंग्टन/तेहरान : इराणच्या तेल निर्यातीवर पुन्हा एकदा अमेरिकेने कडक निर्बंध लादले आहे. ओमानमधील झालेल्या अप्रत्यक्ष चर्चेनंतर अमेरिकेने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे जागतिक स्तरावर खळबळ उडाली आहे. परंतु अमेरिकेचा हेतू इराणच्या अणु कार्यक्रमाला रोखण्याचा असल्याचे वॉशिंग्टनने म्हटले आहे.

तिसऱ्या महायुद्धाची ठिणगी! मध्यपूर्वेतील ‘हा’ अरब देशही बनवतोय अण्वस्त्र, अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्षांचा मोठा खुलासा

इराणची तेल आयात रोखण्याचा ट्रम्प यांचा उद्देश

अमेरिकेच्या वॉशिंग्टन येथील व्हाइट हाउसने जारी केलेल्या निवदेनानुसार, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांचा हा निर्णय इराणवर दबाव वाढवून अणु कार्यक्रम रोखण्याच्या धोरणाचा एक भाग आहे. अमेरिकेच्या मते, तेल आयातीच्या उत्पन्नातून इराणच्या अणु कार्यक्रमाला चालना मिळत आहे.

परंतु ही तेल आयात रोखल्यास इराण अणु कार्यक्रम थांबवण्यास भाग पडेल असे ट्रम्प यांचे मत आहे. मात्र अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे इराणच्या राजकीय वर्तुळात नाराजी निर्माण झाली आहे. तसेच यामुळे अनेकजण आश्चर्यातही आहेत.

जहाजे, कंपन्या अन्…

अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागानेदिलेल्या माहितीनुसार, या नव्या निर्बंधामध्ये इराणची १४ जहाजे. १५ कंपन्या आणि दोन व्यक्तींवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. या जहाजांद्वारे भारत, तुर्की आणि संयुक्त अरब अमिराती जहाजांचाही समावेश आहे. अमेरिकेने या जहाजांनी इराणी तेलाची बेकादेशीर वाहतूक केल्याचा आरोप केला आहे.

तसेच इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या देशांनाही कडक इशारा देण्यात आला आहे. निर्बंध लादलेल्या कंपन्यांची नावे अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाहीत. पण या कंपन्यांशी कोणताही व्यापार अमेरिकन कायद्यानुसार बेकायदेशीर आणि दंडनीय मानला जाईल असे सांगण्यात आले आहे.

चर्चांदरम्यान इराणला झटका

अमेरिकेने हा निर्णय आशा वेळी घेतला आहे, जेव्हा इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी ओमानमधील अणु चर्चा यशस्वी झाल्याचे म्हटले होते. तसेच त्यांनी दोन्ही देशातील तणाव कमी होईल असाही इशारा दिला होता. परंतु अमेरिका केवळ चर्चांवर अवलंबून राहणार नसून दबावाचे धोरणे सुरुच ठेवेल हे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले. तज्ज्ञांच्या मते अमेरिका दुहेरी खेळ खेळच आहे. इराणला आर्थिकदृष्ट्या आणि राजकीयदृष्ट्या कमकुवत करण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न सुरु आहे.

जागतिक स्तरावरील परिणाम

सध्या इराण मोठ्या आर्थिक संकटाशी झुंज देत आहे. अशा परिस्थीत नव्या निर्बंधामुळे इराण आणखी कमकुवत होण्याची शक्यता आहे. याचा जागतिक व्यापाराहीवरही परिणाम होईल असे तज्ज्ञांचे मत आहे. यामुळे भविष्यात तेलाच्या किमतींवर परिणाम होईल.

ट्रम्प यांचा दावा फोल ठरणार? रशियाकडून तेल खरेदीवर भारताने दिले रोखठोख उत्तर; MEA चे मोठे विधान

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेने इराणवर नवे निर्बंध का लावले आहेत?

    Ans: अमेरिकेच्या मते, तेल उत्पादनातून इराणच्या अणुकार्यक्रमाला निधी मिळत आहे, यामुळे जागतिक अस्थिरता वाढत चालली असल्याने तेल निर्यात रोखण्यासाठी नवे निर्बंध लादण्यात आले आहेत.

  • Que: अमेरिकेने कशावर निर्बंध लादले आहेत?

    Ans: अमेरिकेने इराणची तेल निर्यात करणारी १४ जहाजे, १५ तेल कंपन्या आणि २ व्यक्तींवर निर्बंध लादले आहेत.

  • Que: अमेरिकेच्या इराणवरील निर्बंधाचा जागतिक स्तरावर काय परिणाम होईल?

    Ans: अमेरिकेच्या इराणवरील नव्या निर्बंधामुळे मध्यपूर्वेतील तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे जागतिक तेल किंमतीवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

Published On: Feb 07, 2026 | 10:25 AM

