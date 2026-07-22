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Kashmir Story: महर्षी कश्यपांनी जलोद्भवाचा वध करून काश्मीरला कसे बनवले पवित्र तीर्थक्षेत्र

Updated On: Jul 22, 2026 | 03:30 PM IST
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सारांश

महर्षी कश्यप हे भारतीय संस्कृतीतील केवळ एक महान ऋषी होते. पुराणपरंपरेनुसार त्यांनी सतीसर सरोवराचे पाणी बाहेर काढून काश्मीरला राहण्यायोग्य बनवले, जलोद्भवासारख्या अत्याचारी असुराचा अंत घडवून आणला आणि त्या प्रदेशात धर्म, संस्कृती, ज्ञान व सभ्यता रुजवली. म्हणूनच काश्मीरला "महर्षी कश्यपांची भूमी" असे संबोधले जाते.

फोटो सौजन्य- chatgpt

फोटो सौजन्य- chatgpt

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विस्तार
  • महर्षी कश्यपांनी जलोद्भवाचा वध करून काश्मीरला कसे बनवले पवित्र तीर्थक्षेत्र
  • महर्षी कश्यप कोण होते?
  • नीलमत पुराणांमध्ये आढळतो उल्लेख
 

भारतीय संस्कृतीत महर्षी कश्यप हे सृष्टीच्या आरंभीच्या महान ऋषींपैकी एक मानले जातात. त्यांना “प्रजापती” म्हणूनही गौरवले जाते. अनेक देव, दानव, नाग, पक्षी, पशू आणि विविध जीवसृष्टीचे ते आदिपुरुष मानले जातात. परंतु महर्षी कश्यप यांचे आणखी एक अतिशय महत्त्वाचे योगदान म्हणजे काश्मीर भूमीची निर्मिती केली. असे भारतीय पुराणे, विशेषतः नीलमत पुराण, राजतरंगिणी आणि इतर प्राचीन ग्रंथांमध्ये काश्मीरच्या निर्मितीची कथा अत्यंत भावपूर्ण आणि आध्यात्मिक स्वरूपात वर्णन केली आहे.

महर्षी कश्यप कोण होते?

महर्षी कश्यप हे ब्रह्मदेवांचे मानसपुत्र महर्षी मरीची यांचे पुत्र होते. त्यांचा विवाह दक्ष प्रजापतीच्या अनेक कन्यांशी झाला. अदिती, दिती, दनू, कद्रू, विनता, सुरसा अशा पत्नींपासून देव, दैत्य, नाग, गरुड, गंधर्व, अप्सरा आणि अनेक जीवसृष्टीचा विस्तार झाला. म्हणूनच महर्षी कश्यप यांना ‘सर्व प्राणिमात्रांचे आदिपिता’ असेही म्हटले जाते.

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काश्मीरचे प्राचीन नाव – “कश्यपमेरू” किंवा “कश्यपमार”

अनेक विद्वानांच्या मते “काश्मीर” हा शब्द “कश्यप” + “मीर/मेरू” किंवा “कश्यपमार” या शब्दांपासून तयार झाला आहे. म्हणजेच महर्षी कश्यपांनी निर्माण केलेली भूमी आहे. यामुळे काश्मीर ही केवळ भौगोलिक भूमी नसून ती भारतीय ऋषिपरंपरेशी जोडलेली एक पवित्र भूमी मानली जाते.

सतीसर सरोवराची कथा

प्राचीन काळी आजचा संपूर्ण काश्मीर प्रदेश हा “सतीसर” नावाच्या विशाल सरोवराने व्यापलेला होता. या सरोवरात जलोद्भव नावाचा एक अत्यंत बलवान असुर राहत होता. त्याने कठोर तपश्चर्या करून वरदान मिळवले होते. पाण्यात राहिल्यामुळे त्याचा कोणीही पराभव करू शकत नव्हता.

तो ऋषी, मुनी आणि सामान्य लोकांना अत्यंत त्रास देत असे. त्यामुळे सर्व ऋषी महर्षी कश्यपांकडे आले आणि त्यांनी या संकटातून मुक्त करण्याची विनंती केली.

महर्षी कश्यपांची तपश्चर्या

महर्षी कश्यपांनी भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णू आणि भगवान शिव यांची कठोर तपश्चर्या केली. देवतांनी त्यांच्या प्रार्थनेला प्रतिसाद दिला आणि जलोद्भवाचा नाश करण्याचा निर्णय घेतला.

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पर्वत फोडून पाणी बाहेर काढले

पुराणांनुसार भगवान विष्णूंनी आपल्या सुदर्शनचक्राने पर्वतामध्ये मार्ग तयार केला. काही कथांमध्ये भगवान बलरामांनी आपल्या नांगराने पर्वत फोडल्याचा उल्लेख आहे. त्या मार्गाने सतीसर सरोवरातील संपूर्ण पाणी बाहेर वाहून गेले. आजच्या काळातील बारामुल्ला परिसरातून हे पाणी बाहेर गेल्याचे वर्णन आढळते.
पाणी आटल्यावर सुंदर, सुपीक आणि हिरवीगार भूमी प्रकट झाली. हीच पुढे काश्मीर म्हणून प्रसिद्ध झाली.

जलोद्भवाचा अंत

सरोवरातील पाणी बाहेर गेल्यानंतर जलोद्भवाची शक्ती कमी झाली. भगवान विष्णूंनी त्याचा वध केला. अशा प्रकारे महर्षी कश्यपांनी संपूर्ण प्रदेशाला राक्षसाच्या अत्याचारातून मुक्त केले.

काश्मीरमध्ये वसाहत निर्माण

भूमी तयार झाल्यानंतर महर्षी कश्यपांनी अनेक ऋषी, ब्राह्मण आणि साधूंना तेथे राहण्यासाठी आमंत्रित केले. त्यांनी तेथे यज्ञसंस्कृती रुजवली, वेदाध्ययन सुरू केले, आश्रमांची स्थापना केली, शेती आणि जलव्यवस्थेची सुरुवात केली, धर्म, संस्कृती आणि शिक्षणाचा प्रसार केला. यामुळे काश्मीर पुढे भारतातील एक महान ज्ञानपीठ बनले.

नीलमत पुराणातील उल्लेख

नीलमत पुराण हे काश्मीरच्या इतिहासावरील सर्वात प्राचीन ग्रंथांपैकी एक मानले जाते. या ग्रंथात स्पष्ट उल्लेख आहे की काश्मीर पूर्वी सतीसर सरोवर होते, महर्षी कश्यपांनी ते सरोवर रिकामे केले, नागराज नील यांच्या सहकार्याने तेथे मानवी वस्ती निर्माण झाली. आणिज्ञधार्मिक जीवनाची सुरुवात झाली.

राजतरंगिणीतील वर्णन

कल्हण यांनी रचलेल्या राजतरंगिणी या प्रसिद्ध ग्रंथातही काश्मीरच्या निर्मितीची ही परंपरा नमूद केली आहे.

जरी हा ग्रंथ इतिहासप्रधान असला तरी त्यामध्ये महर्षी कश्यपांच्या कार्याचा गौरव करण्यात आला आहे.

महर्षी कश्यपांचे काश्मीरवरील सांस्कृतिक योगदान

महर्षी कश्यपांनी केवळ भूमी निर्माण केली नाही, तर धर्मसंस्थापना केली, ऋषीपरंपरा रुजवली, वैदिक संस्कृतीचा प्रसार केला, यज्ञसंस्कृती विकसित केली, ज्ञान, तप आणि अध्यात्माचे केंद्र निर्माण केले..

काश्मीर – ऋषींची भूमी

पुढे काश्मीरमध्ये अनेक महान संत, तत्त्वज्ञ आणि विद्वान उदयास आले. बीजे महर्षी कश्यपांनी पेरल्याचे भारतीय सांस्कृतिक परंपरेत मानले जाते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: काश्मीरला 'महर्षी कश्यपांची भूमी' का म्हटले जाते?

    Ans: पुराणांनुसार महर्षी कश्यपांनी सतीसर सरोवराचे पाणी बाहेर काढून काश्मीर भूमी निर्माण केली आणि तेथे मानवी वस्ती व वैदिक संस्कृतीची स्थापना केली.

  • Que: महर्षी कश्यप कोण होते?

    Ans: महर्षी कश्यप हे ब्रह्मदेवांचे मानसपुत्र महर्षी मरीची यांचे पुत्र आणि प्रजापती म्हणून प्रसिद्ध महान ऋषी होते.

  • Que: महर्षी कश्यपांनी जलोद्भवाचा पराभव कसा केला?

    Ans: महर्षी कश्यपांच्या तपश्चर्येनंतर देवतांच्या सहाय्याने सरोवराचे पाणी बाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर भगवान विष्णूंनी जलोद्भवाचा वध केला, असे पुराणांमध्ये सांगितले आहे.

Web Title: How maharishi kashyap made kashmir a holy pilgrimage site

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Published On: Jul 22, 2026 | 03:30 PM

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