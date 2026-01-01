Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

New Year 2026: नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला करा ‘हे’ उपाय, कधीही भासणार नाही पैशांची कमतरता

ज्योतिषशास्त्रानुसार, नवीन वर्षाची सुरुवात खूप खास मानली जाते. नवीन वर्षात देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद मिळविण्यासाठी संध्याकाळी काही उपाय करणे चांगले मानले जाते. नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला कोणते उपाय करायचे जाणून घ्या

Updated On: Jan 01, 2026 | 03:43 PM
नवीन वर्षाची आजपासून सुरुवात झाली आहे. आज नवीन वर्षाचा पहिला दिवस आहे. प्रत्येकजण त्यांच्या कुटुंबाला आणि मित्रांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देत आहे. असे म्हटले जाते की नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवसाची सुरुवात ज्या पद्धतीने होते, त्याचा परिणाम वर्षभर जीवनात दिसून येतो. म्हणूनच, ज्योतिषांच्या मान्यतेनुसार वर्षाच्या पहिल्या दिवशी देवी-देवतांना प्रसन्न करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. यामुळे वर्षभर देव-देवतांचे आशीर्वाद मिळतात. शास्त्रांमध्ये देवी लक्ष्मीला धनाची देवी म्हटले आहे.

जर नवीन वर्षाच्या दिवशी देवी लक्ष्मीला प्रसन्न केले तर वर्षभर संपत्ती टिकून राहते, अशी मान्यता आहे. ज्योतिषांच्या मते, देवी लक्ष्मी संध्याकाळी पृथ्वीवर दर्शन घेते आणि तिच्या भक्तांच्या घरी भेट देते. ही वेळ संध्याकाळी 7 ते 9 या वेळेत आहे. नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी संध्याकाळी काही विशेष उपाय करून देवी लक्ष्मीचे स्वागत केल्याने खूप फायदे होतात असे मानले जाते. नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला कोणते उपाय करायचे जाणून घ्या

नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी करा हे उपाय

मुख्य प्रवेशद्वार उघडा ठेवणे

नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी सूर्यास्तानंतर, घराचा मुख्यप्रवेशद्वार थोड्या वेळासाठी उघडे ठेवा. यामुळे घरात सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेल, ज्यामुळे शांती आणि आनंद मिळेल. तुमच्यावर देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद देखील मिळेल.

मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ दिवा लावणे

नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी संध्याकाळी घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर पाच दिवे लावावेत. हे दिवे देवी लक्ष्मीच्या स्वागताचे प्रतीक मानले जातात. असे केल्याने घरात सुख, समृद्धी आणि सौभाग्य येते.

Shukraditya Yog: जानेवारीमध्ये तयार होत आहे शुक्रादित्य योग, या राशीच्या लोकांचे चमकेल नशीब

संध्याकाळी घर अंधार आणि घाणेरडे ठेवू नका

संध्याकाळी घराच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ रांगोळी काढावी. तिथल्या स्वच्छतेकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे. असे म्हटले जाते की देवी लक्ष्मी स्वच्छ ठिकाणी प्रवेश करते. म्हणून नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी संध्याकाळी घराच्या कोणत्याही कोपऱ्यात अंधार आणि घाण नसावी.

Griha Pravesh Muhurat 2026: नवीन वर्षात गृहप्रवेश करण्यासाठी कोणते आहेत मुहूर्त, जाणून घ्या

या चुका करु नका

नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा. या दिवशी मुख्य प्रवेशद्वाराव्यतिरिक्त, घराच्या देव्हाऱ्यात, उत्तर दिशेला आणि तुळशीच्या रोपाजवळ दिवा लावावा. जर तुमच्या घराजवळ नळ असेल तर तिथे दिवा लावा. शिवाय, या दिवशी घरी मांसाहारी पदार्थ, मद्य किंवा इतर वस्तू खाणे टाळा. तामसिक गोष्टी टाळा. राग आणि अहंकारावर नियंत्रण ठेवा. अगदी आवश्यक नसल्यास आर्थिक व्यवहार टाळा. मुख्य दारातून येणाऱ्या कोणालाही कधीही अपमानित करू नका. शक्य असल्यास, त्यांना भिक्षा द्या.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला उपाय करणे का महत्त्वाचे मानले जाते?

    Ans: नववर्षाच्या आधीची संध्याकाळ ऊर्जा परिवर्तनाची मानली जाते. या वेळी केलेले सकारात्मक उपाय, पूजन आणि संकल्प वर्षभर आर्थिक स्थैर्य आणि सकारात्मकता देतात, असे धार्मिक मत आहे.

  • Que: पैशांची कमतरता दूर करण्यासाठी पूर्वसंध्येला कोणते उपाय करावेत?

    Ans: घर स्वच्छ करणे, संध्याकाळी लक्ष्मीदेवीसमोर दिवा लावणे, श्रीसूक्त किंवा लक्ष्मी मंत्राचा जप करणे आणि गरजूंना दान देणे लाभदायक मानले जाते.

  • Que: नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला कोणत्या चुका टाळाव्यात?

    Ans: उधारी देणे-घेणे, घर अस्वच्छ ठेवणे, नशेचे सेवन आणि अपशब्द वापरणे टाळावे, असे धार्मिक मानले जाते.

Published On: Jan 01, 2026 | 03:43 PM

