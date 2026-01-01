Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Recipe : नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी तोंड गोड करा, शाही पद्धतीने घरी बनवा 'नवाबी सेवया'

Nawabi Seviyan Recipe : शाही मिठाईची चवंच न्यारी, तुम्ही कधी नवाबी सेवई खाल्ली आहे का? रिच चव, मऊ टेक्श्चर आणि याचा गोड सुगंध सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतो. फक्त चावीलाच नाही तर दिसायलाही हा पदार्थ फार आकर्षित दिसतो.

Updated On: Jan 01, 2026 | 03:40 PM
  • नवीन वर्षाची सुरुवात खास करायची असेल तर गोड पदार्थ उत्तम पर्याय आहे.
  • या गोड पदार्थालाही जर शाही टच दिला तर याची मजाच न्यारी.
  • आज आपण जाणून घेणार आहोत एका शाही मिठाईची रेसिपी.
नवाबी सेवया हा एक पारंपरिक, समृद्ध आणि सुगंधी गोड पदार्थ असून त्याचा उगम मुघलकालीन नवाबी स्वयंपाकशैलीत आढळतो. या पदार्थात दूध, तूप, केशर, सुकामेवा आणि सेवयांचा सुंदर मिलाफ असतो. साध्या सेवयांपेक्षा नवाबी सेवयांची खासियत म्हणजे त्याची रिच चव, मऊसर पोत आणि सुगंधी गोडवा. सण-उत्सव, ईद, खास पाहुण्यांसाठी किंवा घरच्या घरी काहीतरी खास बनवायचे असेल, तर नवाबी सेवया हा उत्तम पर्याय ठरतो. योग्य प्रमाणात शिजवलेले दूध, मंद आचेवर परतवलेली सेवया आणि सुकामेव्याची भरपूर सजावट यामुळे हा पदार्थ अगदी शाही वाटतो. घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने, हॉटेलसारख्या चवीच्या नवाबी सेवया ही रेसिपी घरी कशी तयार करायची ते जाणून घेऊया.

साहित्य

  • बारीक सेवया – 1 कप
  • फुलक्रीम दूध – 1 लिटर
  • साखर – 3/4 कप (चवीनुसार)
  • तूप – 3 टेबलस्पून
  • काजू – 10 ते 12 (तुकडे केलेले)
  • बदाम – 8 ते 10 (कापलेले)
  • पिस्ते – 8 ते 10 (कापलेले)
  • मनुका – 1 टेबलस्पून
  • वेलची पूड – 1/2 टीस्पून
  • केशर – 8 ते 10 काड्या (कोमट दुधात भिजवलेल्या)
  • गुलाब पाणी – 1 टीस्पून (ऑप्शल)
कृती

  • यासाठी सर्वप्रथ जाड बुडाच्या कढईत दूध घालून मध्यम आचेवर उकळायला ठेवा. दूध थोडे घट्ट होईपर्यंत मंद आचेवर उकळू द्या.
  • दुसऱ्या पातेल्यात तूप गरम करून त्यात सेवया घाला आणि मंद आचेवर हलवत हलवत सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजा.
  • भाजलेल्या सेवयांत काजू, बदाम, पिस्ते आणि मनुका घालून हलकेच परतून घ्या.
  • उकळत्या दुधात या भाजलेल्या सेवया सावकाश घाला आणि नीट मिसळा.
  • सेवया मऊ शिजेपर्यंत मंद आचेवर शिजू द्या. अधूनमधून ढवळत राहा.
  • आता साखर, वेलची पूड आणि केशराचे दूध घाला. साखर पूर्णपणे विरघळेपर्यंत शिजवा.
  • शेवटी गुलाब पाणी घालून गॅस बंद करा. नवाबी सेवया थोड्या घट्टसर आणि सुगंधी झाल्या की तयार.
  • नवाबी सेवया गरम किंवा थंड दोन्ही प्रकारे सर्व्ह करता येतात. वरून थोडेसे सुकामेवे घालून सजावट केल्यास पदार्थ अधिक आकर्षक दिसतो.
  • ही शाही, समृद्ध चवीची नवाबी सेवयांची रेसिपी नक्की करून पाहा आणि घरच्या घरी नवाबी स्वयंपाकाचा अनुभव घ्या.

Published On: Jan 01, 2026 | 03:40 PM

