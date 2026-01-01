Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Mayor of Mumbai : मुंबईचा महापौर मराठी होणार की अमराठी? रंगलं राजकारण; नितेश राणेंनी केलं खास ट्वीट

भाजप नेते कृपाशंकर सिंह यांनी उत्तर भारतीय महापौर झाला पाहिजे असे वक्तव्य केले. यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. यावर मंत्री नितेश राणे यांनी ट्वीट करुन वादामध्ये उडी घेतली.

Updated On: Jan 01, 2026 | 03:32 PM
मुंबईचा महापौर मराठी की परप्रांतीय यावरुन राजकारण रंगलं आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

  • मुंबईचा महापौर कोण होणार यावरुन वाद
  • कृपाशंकर सिंह यांच्या टीकेवर ठाकरे गट आक्रमक
  • मंत्री नितेश राणे यांचे ट्वीट चर्चेत
Mayor of Mumbai : मुंबई : राज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु आहे. महापालिका निवडणूका जाहीर झाल्या असून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत संपली आहे. येत्या 15 जानेवारी रोजी मतदान तर 16 जानेवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे. दरम्यान, मुंबई पालिकेवर (BMC Elections) वर्चस्व मिळवण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी जोरदार तयारी सुरु केली आहे. ठाकरे बंधूंची युती झाली असून मुंबईमध्ये मराठीच महापौर होणार असा दावा त्यांनी केला आहे. त्याचबरोबर भाजप नेते कृपाशंकर सिंह यांनी उत्तर भारतीय महापौर झाला पाहिजे असे वक्तव्य केले. यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. यावर मंत्री नितेश राणे (Nitesh Rane) यांनी ट्वीट करुन वादामध्ये उडी घेतली.

भाजप नेते कृपाशंकर सिंह यांनी मुंबईच्या महापौर पदाबाबत वक्तव्य केले. यावेळी त्यांनी मुंबईचा महापौर हा उत्तर भारतीय झाला पाहिजे असे वक्तव्य केले. यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. कृपाशंकर सिंह म्हणाले की, “येत्या काळात मुंबईचा महापौर हा उत्तर भारतीय झाला पाहिजे. मुंबईच्या विकासामध्ये उत्तर भारतीयांचे मोठे योगदान आहे आणि त्यामुळे या समुदायाला मुंबईच्या सर्वोच्च पदावर प्रतिनिधित्व मिळायला हवे, असे कृपाशंकर सिंह यांनी म्हटले होते.

या विधानानंतर मुंबईचा महापौर हा कोणाचा होणार आणि मराठी होणार का यावरुन वाद निर्माण झाला आहे. भाजप नेत्याच्या वादानंतर शिवसेना ठाकरे गट आक्रमक झाला. त्यांनी भाजपवर मुंबईतून मराठी अस्मिता पुसून टाकण्याचा प्रयत्न होत आहे असा आरोप केला. याच वादात आता नितेश राणे यांनी उडी घेत ठाकरे गटाला सुनावले आहे. त्यामुळे आगामी काळात भाजप आणि ठाकरे गटातील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. तसेच ठाकरे बंधूंची युती जाहीर झाल्यानंतर राज ठाकरे यांनी स्वतः मुंबईचा महापौर हा मराठीच होणार असल्याचे वक्तव्य केले होते.

काय आहे राणेंचे ट्वीट?

भाजप नेते आणि मंत्री नितेश राणे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केली आहे. यामध्ये त्यांनी नितेश राणे यांनी मुंबईच्या महापौर पदावर भाष्य केले आहे. राणे यांनी लिहिले आहे की, जितकी मिर्ची ठाकरे गटाला.. उत्तर भारतीय महापौर ची लागली.. तकी मिर्ची बुरखे वाली महापौर बनेल ची का लागली नाही ? नी हिंदूंमध्ये फूट पाडण्याची सुपारी घेतलेली दिसते.. की.. बई चा महापौर हा..मराठी आणि हिंदूच होणार.आणि तो आमचाच होणार ! असा आक्रमक पवित्रा नितेश राणे यांनी घेतला आहे. यामुळे नवीन वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.

