New Year Vastu Tips: नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी करा ‘हे’ सोपे उपाय, वर्षभर मिळतील शुभ परिणाम

नवीन वर्ष प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये नवीन आशा, नवीन स्वप्ने आणि नवीन सुरुवात घेऊन येते. कॅलेंडर उलटत असताना, लोक त्यांच्या घरात समृद्धी, कामात प्रगती आणि सुरक्षित आर्थिक भविष्य घेऊन येणाऱ्या चांगल्या वर्षाचे स्वप्न पाहू लागतात. म्हणूनच लोक केवळ नवीन वर्ष साजरे करत नाहीत तर विविध नियम, पद्धती आणि परंपरांचे पालनदेखील करतात. वास्तुशास्त्रात नवीन वर्षाची सुरुवात खूप खास मानली जाते. असे म्हटले जाते की वर्षाच्या पहिल्या दिवशी केलेल्या छोट्या छोट्या कृती संपूर्ण वर्षाचा सूर ठरवतात. म्हणूनच लोक नवीन वर्षाच्या दिवशी नकारात्मकता दूर करण्यासाठी आणि सकारात्मक ऊर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी धार्मिक विधी करतात, घरे स्वच्छ करतात आणि काही पद्धतींचा अवलंब करतात. 2025 वर्ष संपायला काही दिवसच बाकी आहेत नवीन वर्ष आनंद घेऊन यावे अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. यावेळी नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी काही उपाय करणे फायदेशीर मानले जाते. नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी कोणते उपाय करायचे जाणून घ्या
वास्तुशास्त्रानुसार, नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी सकाळी लवकर उठून आवरुन झाल्यानंतर घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर स्वच्छ पाण्याने भरलेले भांडे ठेवावे. हे भांडे स्टील, तांबे किंवा मातीचे असावे. हा उपाय केल्याने घरामध्ये सकारात्मकत ऊर्जा प्रवेश करते असे म्हटले जाते. वर्षाच्या पहिल्या दिवशी हे केल्याने वर्षभर आनंद, शांती आणि समृद्धी मिळते.
आपले जीवन पाच घटकांपासून बनलेले आहे ज्यामध्ये पाण्याला विशेष स्थान आहे. वास्तुनुसार, पाणी उर्जेचे संतुलन करते. जिथे पाणी असते तिथे गोष्टी स्थिर होत नाहीत, उलट पुढे जातात. घराच्या मुख्य दारावर पाणी ठेवल्याने बाहेरून येणारी नकारात्मक ऊर्जा आत जाण्यापूर्वीच नाहीशी होते. हा उपाय घराचे वाईट नजरेपासून आणि नकारात्मक प्रभावांपासून संरक्षण करतो.
घराचा मुख्य प्रवेशद्वार सर्वात महत्त्वाचा मानला जातो, कारण तोच तो दरवाजा आहे जिथे ऊर्जा आत आणि बाहेर वाहते. जेव्हा दारावर पाणी ठेवले जाते तेव्हा ते नकारात्मक प्रभाव शोषून घेते. असे मानले जाते की यामुळे लोकांच्या मनातील भीती, ताण आणि चिंता कमी होते. हळूहळू घराचे वातावरण हलके आणि शांत होते.
लोकांच्या विश्वासानुसार, अस्पष्ट काम बिघडणे, घरात वारंवार भांडणे होणे किंवा मन अस्वस्थ होणे हे नकारात्मक प्रभावांचे लक्षण असू शकते. वास्तुनुसार, मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ पाणी ठेवल्याने अशा वाईट शक्ती घरात प्रवेश करण्यापासून रोखतात.
हे उपाय फक्त वास्तुच्या दृष्टिकोनातूनच फायदेशीर मानला जात नाही तर पर्यावरणासाठीदेखील फायदेशीर मानला जातो. पाणी घराभोवतीची ऊर्जा शांत करते. यामुळे पाहुण्यांना सकारात्मक भावना देखील मिळते.
भांड्यातील पाणी दररोज बदला विशेषतः सुरुवातीचे काही दिवस.
घाणेरडे किंवा साचलेले पाणी टाळा.
भांडी दाराच्या मध्यभागी ठेवू नका, तर बाजूला ठेवा.
स्वच्छतेकडे विशेष लक्ष द्या.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: नवीन वर्षाचा पहिला दिवस संपूर्ण वर्षाची दिशा ठरवतो असे मानले जाते. या दिवशी केलेले सोपे वास्तु उपाय घरात सकारात्मक ऊर्जा, सुख-समृद्धी आणि मानसिक शांती आणतात.
Ans: भांडणे, राग, नकारात्मक बोलणे, तुटलेल्या वस्तू वापरणे आणि उशिरापर्यंत झोपणे टाळावे.
Ans: पहिल्याच दिवसापासून मनात सकारात्मकता जाणवते आणि काही दिवसांत घरातील वातावरण अधिक शांत व आनंदी होते.