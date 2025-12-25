Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • New Year Vastu Tips Upay Good Results Will Be Obtained Throughout The Year

New Year Vastu Tips: नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी करा ‘हे’ सोपे उपाय, वर्षभर मिळतील शुभ परिणाम

नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी हे उपाय केल्याने त्याचा खूप फायदा होऊ शकतो. यामुळे घरातील नकारात्मकता दूर होते त्यासोबतच घरात शांती आणि आनंद टिकून राहते. नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी कोणते उपाय करायचे जाणून घ्या

Updated On: Dec 25, 2025 | 10:17 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • नवीन वर्षाचा पहिला दिवस
  • नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी करा उपाय
  • वास्तुशास्त्रातील नियम
 

नवीन वर्ष प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये नवीन आशा, नवीन स्वप्ने आणि नवीन सुरुवात घेऊन येते. कॅलेंडर उलटत असताना, लोक त्यांच्या घरात समृद्धी, कामात प्रगती आणि सुरक्षित आर्थिक भविष्य घेऊन येणाऱ्या चांगल्या वर्षाचे स्वप्न पाहू लागतात. म्हणूनच लोक केवळ नवीन वर्ष साजरे करत नाहीत तर विविध नियम, पद्धती आणि परंपरांचे पालनदेखील करतात. वास्तुशास्त्रात नवीन वर्षाची सुरुवात खूप खास मानली जाते. असे म्हटले जाते की वर्षाच्या पहिल्या दिवशी केलेल्या छोट्या छोट्या कृती संपूर्ण वर्षाचा सूर ठरवतात. म्हणूनच लोक नवीन वर्षाच्या दिवशी नकारात्मकता दूर करण्यासाठी आणि सकारात्मक ऊर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी धार्मिक विधी करतात, घरे स्वच्छ करतात आणि काही पद्धतींचा अवलंब करतात. 2025 वर्ष संपायला काही दिवसच बाकी आहेत नवीन वर्ष आनंद घेऊन यावे अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. यावेळी नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी काही उपाय करणे फायदेशीर मानले जाते. नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी कोणते उपाय करायचे जाणून घ्या

नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी करा हे उपाय

वास्तुशास्त्रानुसार, नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी सकाळी लवकर उठून आवरुन झाल्यानंतर घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर स्वच्छ पाण्याने भरलेले भांडे ठेवावे. हे भांडे स्टील, तांबे किंवा मातीचे असावे. हा उपाय केल्याने घरामध्ये सकारात्मकत ऊर्जा प्रवेश करते असे म्हटले जाते. वर्षाच्या पहिल्या दिवशी हे केल्याने वर्षभर आनंद, शांती आणि समृद्धी मिळते.

नाताळाच्या दिवशी मंगळ करणार वर्षातील शेवटचे संक्रमण, सिंह आणि कुंभ राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

पाणी का खास मानले जाते

आपले जीवन पाच घटकांपासून बनलेले आहे ज्यामध्ये पाण्याला विशेष स्थान आहे. वास्तुनुसार, पाणी उर्जेचे संतुलन करते. जिथे पाणी असते तिथे गोष्टी स्थिर होत नाहीत, उलट पुढे जातात. घराच्या मुख्य दारावर पाणी ठेवल्याने बाहेरून येणारी नकारात्मक ऊर्जा आत जाण्यापूर्वीच नाहीशी होते. हा उपाय घराचे वाईट नजरेपासून आणि नकारात्मक प्रभावांपासून संरक्षण करतो.

नकारात्मक ऊर्जा दूर होते

घराचा मुख्य प्रवेशद्वार सर्वात महत्त्वाचा मानला जातो, कारण तोच तो दरवाजा आहे जिथे ऊर्जा आत आणि बाहेर वाहते. जेव्हा दारावर पाणी ठेवले जाते तेव्हा ते नकारात्मक प्रभाव शोषून घेते. असे मानले जाते की यामुळे लोकांच्या मनातील भीती, ताण आणि चिंता कमी होते. हळूहळू घराचे वातावरण हलके आणि शांत होते.

Zodiac Sign: रवियोग आणि नाताळाच्या दिवशी मीन राशीच्या लोकांचे नशिबाची मिळेल साथ

वाईट शक्तींपासून सुटका

लोकांच्या विश्वासानुसार, अस्पष्ट काम बिघडणे, घरात वारंवार भांडणे होणे किंवा मन अस्वस्थ होणे हे नकारात्मक प्रभावांचे लक्षण असू शकते. वास्तुनुसार, मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ पाणी ठेवल्याने अशा वाईट शक्ती घरात प्रवेश करण्यापासून रोखतात.

वातावरण ताजे राहते

हे उपाय फक्त वास्तुच्या दृष्टिकोनातूनच फायदेशीर मानला जात नाही तर पर्यावरणासाठीदेखील फायदेशीर मानला जातो. पाणी घराभोवतीची ऊर्जा शांत करते. यामुळे पाहुण्यांना सकारात्मक भावना देखील मिळते.

या गोष्टीं लक्षात ठेवा

भांड्यातील पाणी दररोज बदला विशेषतः सुरुवातीचे काही दिवस.

घाणेरडे किंवा साचलेले पाणी टाळा.

भांडी दाराच्या मध्यभागी ठेवू नका, तर बाजूला ठेवा.

स्वच्छतेकडे विशेष लक्ष द्या.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी वास्तु उपाय करणे का महत्त्वाचे मानले जाते?

    Ans: नवीन वर्षाचा पहिला दिवस संपूर्ण वर्षाची दिशा ठरवतो असे मानले जाते. या दिवशी केलेले सोपे वास्तु उपाय घरात सकारात्मक ऊर्जा, सुख-समृद्धी आणि मानसिक शांती आणतात.

  • Que: नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी काय टाळावे?

    Ans: भांडणे, राग, नकारात्मक बोलणे, तुटलेल्या वस्तू वापरणे आणि उशिरापर्यंत झोपणे टाळावे.

  • Que: या उपायांचा परिणाम कधीपासून जाणवतो?

    Ans: पहिल्याच दिवसापासून मनात सकारात्मकता जाणवते आणि काही दिवसांत घरातील वातावरण अधिक शांत व आनंदी होते.

Web Title: New year vastu tips upay good results will be obtained throughout the year

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 25, 2025 | 10:17 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Vastu Tips: सकाळी झोपेतून उठताच या गोष्टी दिसणे असते अशुभ, जीवनात येऊ शकतात समस्या
1

Vastu Tips: सकाळी झोपेतून उठताच या गोष्टी दिसणे असते अशुभ, जीवनात येऊ शकतात समस्या

Vastu Tips: पाइराइट स्टोनपासून बनवलेली 7 घोड्यांची फ्रेम बदलू शकते नशीब, या ठिकाणी लावणे ठरेल फायदेशीर
2

Vastu Tips: पाइराइट स्टोनपासून बनवलेली 7 घोड्यांची फ्रेम बदलू शकते नशीब, या ठिकाणी लावणे ठरेल फायदेशीर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

Jan 21, 2026 | 06:15 AM
Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Jan 21, 2026 | 05:30 AM
फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

Jan 21, 2026 | 05:16 AM
Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Jan 21, 2026 | 04:15 AM
“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

Jan 21, 2026 | 02:35 AM
घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

Jan 21, 2026 | 01:15 AM
Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Jan 21, 2026 | 12:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM