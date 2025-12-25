Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Zodiac Sign: रवियोग आणि नाताळाच्या दिवशी मीन राशीच्या लोकांचे नशिबाची मिळेल साथ

गुरुवार, 25 डिसेंबर. आज पौष महिन्यातील शुक्ल पक्षातील पंचमी तिथी आहे. चंद्र कुंभ राशीत दिवसरात्र संक्रमण करणार आहे. शुभ योगाचा परिणाम कोणत्या राशीच्या लोकांवर होणार आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Dec 25, 2025 | 08:35 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

आज गुरुवार, 25 डिसेंबर. पौष महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील पंचमी तिथी आहे. आज गुरु मिथुन राशीमध्ये संक्रमण करणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्र गुरु राशीपासून धनु राशीच्या नवव्या घरामध्ये संक्रमण करणार आहे. गुरु आणि चंद्र यांच्यामध्ये नवम पंचम योग तयार होणार आहे. या काळात सूर्य, मंगळ आणि शुक्र यांच्यामध्ये त्रिग्रह योग तयार होणार आहे. धनिष्ठा नक्षत्रामुळे रवी योग देखील तयार होणार आहे. आजचा गुरुवारचा दिवस कोणत्या राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर आहे ते जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस उत्साहाचा राहील. काम करण्याची आणि मित्र आणि ओळखीच्या लोकांसोबत काही मजेदार वेळ घालवण्याची संधी मिळेल. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी नवीन संधी मिळू शकते. व्यवसायामध्ये तुमचे उत्पन्न वाढू शकते. हॉटेल्स आणि बेकरीमध्ये गुंतलेल्यांना चांगले उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहणार आहे.

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्ही काही नवीन संपर्क कराल आणि जुन्या ओळखींमधूनही तुम्हाला फायदा होईल. तुम्हाला एखाद्या मित्राला किंवा नातेवाईकाला भेटण्याची संधी मिळू शकते. आर्थिक लाभ होऊ शकतो. मालमत्ता आणि गृहनिर्माण बाबतीत तुम्हाला यश मिळेल. साहित्याशी संबंधित असलेल्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल. वडिलांकडून तुम्हाला लाभ होईल. धार्मिक कार्यामध्ये तुम्ही सहभागी व्हाल.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. या काळात तुम्हाला नशिबाची पूर्ण साथ मिळेल. एखाद्या मित्राशी किंवा नातेवाईकाशी भेट होण्याची शक्यता आहे. कोणतेही प्रलंबित काम पूर्ण होऊ शकते. यावेळी तुम्ही वाहनांची खरेदी करु शकता. सामाजिक क्षेत्रात तुम्हाला प्रतिष्ठा मिळेल. तुम्हाला शेजारी आणि अनोळखी लोकांकडूनही पाठिंबा मिळू शकेल.

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडून आणि कुटुंबातील ज्येष्ठ सदस्यांकडून पाठिंबा मिळेल. तुम्ही शुभ कार्यक्रमामध्ये सहभागी होऊ शकता. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून पाठिंबा मिळेल. नोकरी करणाऱ्या लोकांना वरिष्ठांच्या मदतीचा फायदा होऊ शकतो. शैक्षणिक क्षेत्रात चांगली कामगिरी कराल.

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस आनंदाचा राहील. कुटुंबासोबत तुम्ही चांगला वेळ घालवाल. व्यवसायात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळण्याची गरज आहे. तुम्हाला एखादा चांगला सौदा मिळू शकेल ज्यामुळे तुम्ही काही खरेदी करू शकाल. तुम्हाला काही चांगली बातमी देखील मिळू शकेल. तुम्हाला आर्थिक लाभ देखील होऊ शकतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Published On: Dec 25, 2025 | 08:35 AM

