Bomb Threat News: कोर्टाला पुन्हा एकदा बॉम्बस्फोटाची धमकी, लखनऊ ते अयोध्यापर्यंत हाय अलर्ट, एटीएसने तपास घेतला हाती

Uttar Pradesh Bomb Threat News: यूपीच्या १८ जिल्ह्यांतील न्यायालयांना आणखी एकदा बॉम्बस्फोटाचा धमकीचा ईमेल मिळाला आहे. शुक्रवारी आलेल्या ईमेलनंतर सोमवारी मिळालेल्या या दुसऱ्या ईमेलमुळे सुरक्षा यंत्रणांना सतर्कता मिळाली.

Updated On: Feb 16, 2026 | 12:46 PM
कोर्टाला पुन्हा एकदा बॉम्बस्फोटाची धमकी, लखनऊ ते अयोध्यापर्यंत हाय अलर्ट, एटीएसने तपास घेतला हाती

कोर्टाला पुन्हा एकदा बॉम्बस्फोटाची धमकी, लखनऊ ते अयोध्यापर्यंत हाय अलर्ट, एटीएसने तपास घेतला हाती (फोटो सौजन्य-Gemini)

  • कोर्टाला पुन्हा एकदा बॉम्बस्फोटाची धमकी
  • लखनऊ ते अयोध्यापर्यंत हाय अलर्ट
  • एटीएसने तपास घेतला हाती
Uttar Pradesh Bomb Threat News Marathi: गेल्या काही दिवसांपासून बॉम्बस्फोटाचे धमकीचे सत्र सुरुच आहे. याचदरम्यान यूपीच्या १८ जिल्ह्यांतील न्यायालयांना बॉम्बस्फोटाची धमकी देणारा आणखी एक ईमेल आला आहे. शुक्रवारनंतर सोमवारी मिळालेल्या या दुसऱ्या ईमेलमुळे सुरक्षा यंत्रणांना सतर्कता मिळाली आहे. लखनऊ आणि अयोध्यासह अनेक न्यायालयांच्या परिसरात शोध मोहीम सुरू आहे आणि प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, तपास एटीएसकडे सोपवण्यात आला आहे.

लखनऊ आणि अयोध्यासह उत्तर प्रदेशातील १८ जिल्ह्यांतील न्यायालयांना सोमवारी ईमेलद्वारे पुन्हा एकदा बॉम्बस्फोटाची धमकी मिळाली. एका अज्ञात व्यक्तीने सकाळी ११:१५ वाजता आणि पुन्हा दुपारी १२:१५ वाजता स्फोटांचा इशारा दिला, ज्यामुळे न्यायालयाच्या परिसरात घबराट पसरली. स्थानिक पोलिस आणि बॉम्ब निकामी पथक (बीडीएस) पथकांनी तातडीने कार्यभार स्वीकारला आणि सघन शोध मोहीम सुरू केली. गेल्या शुक्रवारी असाच एक ईमेल आला होता. ज्याचा तामिळनाडू आणि महाराष्ट्राशी संबंध असल्याचा संशय आहे. यूपी एटीएस आता या प्रकरणाची सखोल चौकशी करत आहे.

 ‘आरएसएस हा सैतान, भाजप त्याची सावली…’ प्रियांक खरगेंचा घणाघात

सलग तिसऱ्या दिवशी दहशतवादाला चालना देणारे ईमेल

धमकीदायक ईमेलचा ओघ सुरूच आहे. सोमवारी दुसऱ्या ईमेलने स्फोटाची वेळ बदलून दुपारी १२:१५ वाजेपर्यंत केली. माहिती मिळताच, वजीरगंज पोलिस स्टेशन आणि एटीएसने लखनऊ न्यायालयाला वेढा घातला. आतापर्यंत काहीही संशयास्पद आढळले नसले तरी, सुरक्षेच्या कारणास्तव संपूर्ण परिसराची झडती घेतली जात आहे. वजीरगंज पोलिस स्टेशनसह सर्व १८ प्रभावित जिल्ह्यांमध्ये अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.

तामिळनाडू आणि एटीएस तपासाशी संबंध

सुत्रांकडून असे दिसून येते की धमकीचा ईमेल तामिळनाडूमधून पाठवण्यात आला होता, ज्यामध्ये महाराष्ट्राचाही उल्लेख आहे. हे प्रकरण थेट सुरक्षेशी संबंधित असल्याने, सरकारने संपूर्ण तपास उत्तर प्रदेश एटीएसकडे सोपवला आहे. या ईमेलचा स्रोत शोधण्यासाठी अनेक एजन्सी एकत्र काम करत आहेत. शुक्रवारी, अशाच प्रकारच्या धमकीनंतर न्यायालय रिकामे करण्यात आले, ज्यामुळे न्यायालयीन कामकाजात लक्षणीय व्यत्यय आला.

पोलिसांची मोहीम सुरु

बॉम्बच्या धमकीची माहिती मिळताच, पोलीस प्रशासन घटनास्थळी पोहोचले. सर्व न्यायालय परिसर तात्काळ रिकामा करण्यात आला. सुरक्षा वाढवण्यात आली आणि कडक तपासणी सुरू करण्यात आली. बॉम्ब पथके आणि श्वान पथके देखील घटनास्थळी दाखल झाली आहेत आणि सर्व न्यायालय परिसराची तपासणी करत आहेत. प्रत्येक इंचाची तपासणी केली जात आहे.

दोन दिवसांपूर्वीही धमकी

पोलीस आणि सुरक्षा दल न्यायालय परिसरात जोरदार शोध मोहीम राबवत आहेत. हे लक्षात घ्यावे की दोन दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशातील अनेक जिल्हा न्यायालयांना बॉम्बस्फोटाची धमकी देण्यात आली होती. तथापि, ही धमकी बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले. आज अशी धमकी मिळणे अत्यंत चिंताजनक आहे. माहितीनंतर, न्यायालय परिसरात सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. पोलिस ईमेल पाठवणाऱ्याची ओळख तपासत आहेत. पोलिस ईमेलचे मूळ आणि उद्देश शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

West Bengal SIR:  पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक आयोगाचा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’! ७ बड्या अधिकारी तडकाफडकी निलंबित

Published On: Feb 16, 2026 | 12:46 PM

Topics:  

