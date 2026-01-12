Numberlogy: मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

आज सोमवार, 12 जानेवारी. आजच्या दिवसाचा स्वामी ग्रह गुरू आहे. आज सोमवार असल्याने सर्व मूलांकाच्या लोकांवर गुरु ग्रहाचा प्रभाव राहील. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Updated On: Jan 12, 2026 | 08:29 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

आजचा दिवस चढ उताराचा राहील. आज अंक 3 असणाऱ्या लोकांचा स्वामी ग्रह गुरू आहे. अशा वेळी सर्व मूलांकाच्या लोकांवर गुरु ग्रहाचा प्रभाव राहील. आज सोमवारचा दिवस आहे ज्याचा स्वामी ग्रह चंद्र आहे आणि चंद्राचा अंक 2 आहे. आज मूलांक 2 असलेल्या लोकांचा आजचा दिवस फायदेशीर राहील आणि मूलांक 3 असलेल्या लोकांनी सावध राहावे. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील जाणून घ्या

मूलांक 1

मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्हाला वडिलांची पूर्ण साथ मिळेल. व्यवसायाशी संबंधित असलेल्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल. बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा. आरोग्याची काळजी घ्यावी.

मूलांक 2

मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता. समाजामध्ये मान सन्मान वाढेल. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील आणि आई वडिलांचा पाठिंबा मिळेल.

मूलांक 3

मूलांक 3 असलेल्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. सरकारी कामे वेळेवर पूर्ण होतील. कोणतेही निर्णय घाईमध्ये घेऊ नका.

Weekly Horoscope: नवीन वर्षातील दुसरा आठवडा सर्व राशींच्या लोकांसाठी कसा राहील ते जाणून घ्या

मूलांक 4

मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्हाला सरकारी नोटीस मिळू शकते. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. विचारपूर्वक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. वडिलांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी. जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवाल.

मूलांक 5

मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. जर तुम्ही दीर्घकाळापासून एखादी योजना आखत असाल तर ते पूर्ण होईल. नवीन व्यवसायाची सुरुवात करण्यासाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. आर्थिक निर्णय विचारपूर्वक घ्यावे अन्यथा तुमचे पैसे अडकू शकतात.

मूलांक 6

मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्हाला कोणत्याही वादविवादापासून दूर रहायला हवे. कामाच्या ठिकाणी सावध रहा. कुटुंबामध्ये वाद होण्याची शक्यता. बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा.

मूलांक 7

मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रीत राहील. एखादी समस्या असेल तर ती दूर होईल. वडिलांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी. आर्थिक बाबतीत समस्या जाणवतील त्यामुळे मानसिक ताण वाढू शकतो.

Makar Sankranti 2026: मकरसंक्रांतीनंतर लहान मुलांचं बोरन्हाण का केलं जातं? जाणून घ्या धार्मिक आणि शास्त्रीय कारणे

मूलांक 8

मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कुटुंबामध्ये एखाद्या गोष्टीवरून वाद वाढू शकतात. अशा वेळी शांत रहा आणि बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा. आरोग्याची काळजी घ्यावी. मानसिक शांती मिळेल.

मूलांक 9

मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्हाला नशिबाची पूर्ण साथ मिळेल. नियोजित कामे वेळेवर पूर्ण होतील. तुम्ही एखाद्या नवीन कामाची सुरुवात करू शकता. आई वडिलांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

