Weekly Horoscope: नवीन वर्षातील दुसरा आठवडा सर्व राशींच्या लोकांसाठी कसा राहील ते जाणून घ्या

नवीन वर्षातील दुसरा आठवडा ( 12 ते 18 जानेवारी) सर्व राशीच्या लोकांसाठी सामान्य राहील. या आठवड्यात सण व्रत वैकल्य येत आहे. मेष ते मीन राशीपर्यंतच्या लोकांसाठी हा आठवडा कसा असेल जाणून घ्या

Updated On: Jan 12, 2026 | 07:05 AM
वर्षाचा दुसरा आठवडा 12 जानेवारीपासून सुरू होत आहे आणि 18 जानेवारीपर्यंत असणार आहे. या आठवड्यामध्ये माघ महिन्याची सुरुवात होत आहे. या आठवड्यात सण व्रत वैकल्य येत आहे. म्हणजेच मकरसंक्रांत आणि षट्तिला एकादशी याच आठवड्यात आहे. त्यासोबतच या आठवड्यात ग्रहांच्या हालचालींमध्ये बदल होणार आहे. यावेळी मकर राशीत पंचग्रही योग तयार होणार आहे. 13 जानेवारी रोजी शुक्र, 14 जानेवारी रोजी रवि, 15 जानेवारी रोजी मंगळ, 17 जानेवारी रोजी बुध आणि शेवटी 18 जानेवारी रोजी चंद्र मकर राशीत संक्रमण करणार आहे. ज्यामुळे एक दुर्मिळ पंचग्रही योग तयार होणार आहे. सूर्य आणि चंद्राच्या युतीचा करिअर आणि सन्मानावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. मेष ते मीन राशीपर्यंतच्या लोकांसाठी हा आठवडा कसा असेल जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा उत्साहाचा राहील. यावेळी तुमच्या जीवनातील समस्या दूर होतील. कामाच्या ठिकाणी छोटी कामे पूर्ण करण्यासाठीही अधिक मेहनत आणि प्रयत्न करावे लागतील. नोकरी बदलण्याचा विचार करत असणाऱ्यांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. अनावश्यक गोष्टींवर खर्च होऊ शकतो. व्यवसायाशी संबंधित असलेल्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल.

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा मिश्रित राहणार आहे. अचानक, लहान किंवा दीर्घकाळाच्या करिअरशी संबंधित सहलीची शक्यता आहे. ही सहल आनंददायी आणि फायदेशीर ठरेल. मुलांशी संबंधित अचानक समस्या तुम्हाला चिंताग्रस्त करू शकते. व्यावसायिकांनी कागदपत्रे अत्यंत काळजीपूर्वक हाताळावीत. जमीन किंवा इमारत खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर त्याची कागदपत्रे नीट तपासून घ्या आणि विचारपूर्वक निर्णय घ्या. नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी काही अडचणी येऊ शकतात.

Bhogi 2026 Astrology: भोगीच्या दिवशी ग्रहांची होणार दुर्मिळ युती, सूर्य मंगळ आणि शुक्र एकत्रितपणे करणार धनाचा वर्षाव

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा धावपळीचा असू शकतो. करिअर किंवा व्यवसायातील समस्या उद्भवल्याने मोठी चिंता निर्माण होईल. घरगुती समस्या तुमच्या चिंता वाढवतील. नोकरी करणाऱ्या महिलांना काम आणि घर यांचा समतोल साधण्यात अनेक अडचणी येऊ शकतात. नोकरी करणाऱ्या लोकांनी सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. आर्थिक स्थिती चांगली राहील.

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्हाला अपेक्षित यश आणि आनंद मिळेल. करिअर आणि व्यवसायासाठी केलेल्या मेहनतीचे अपेक्षित यश मिळेल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात खूप मग्न असाल. घरामध्ये शुभ कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाऊ शकते. धार्मिक स्थळाला भेट देण्याची संधी मिळू शकते. नोकरी करणाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी वाढता आदर मिळेल.

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा अत्यंत फायदेशीर राहील. तुम्ही घेतलेल्या मेहनतीचे तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. नोकरी करणाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी नवीन बदल अनुभवता येतील. तसेच तुमच्यावर महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली जाऊ शकते. नवीन उपक्रम सुरू करण्याची योजना आखत असाल तर तुमची इच्छा पूर्ण होऊ शकते. आर्थिक बाबतीत निर्णय घेताना विचारपूर्वक घ्या.

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा अनुकूल राहील. तुम्ही तुमचे काम मोठ्या उत्साहाने सुरू कराल. व्यवसायात अपेक्षित यश मिळेल. नोकरदारांचे विरोधक त्यांना त्यांच्या ध्येयांपासून विचलित करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. या आठवड्यात आरोग्याची काळजी घ्यावी. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात रस नसल्यासारखे वाटू शकते. स्पर्धा परीक्षांमध्ये अपेक्षित यश मिळविण्यासाठी कठोर परिश्रम आणि प्रयत्न करावे लागतील.

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा मिश्रित राहील. करिअर आणि व्यवसायात नवीन गोष्टी करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. व्यवसायाशी संबंधित लोकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. व्यवसायामध्ये अपेक्षित यश मिळेल. जमीन आणि इमारतींच्या खरेदी-विक्रीतूनही फायदा होईल. नोकरी बदलण्याचा विचार करणाऱ्या नोकरदारांना एखाद्या प्रतिष्ठित संस्थेकडून चांगली ऑफर मिळू शकते.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा सामान्य राहील. या आठवड्यात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी हा आठवडा सामान्य राहील. जमीन आणि इमारतींच्या खरेदी-विक्रीतूनही फायदा होईल. सामाजिक कार्यामध्ये तुम्ही सहभागी होऊ शकता. यामध्ये तुमचा मान सन्मान वाढेल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील.

Palmistry: मधल्या बोटावर असते करिअर आणि मेहनतीचे संकेत, जाणून घ्या तुमचा स्वभाव आणि यशाचा मार्ग

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा अनुकूल राहील. कामाच्या ठिकाणी तुमची प्रशंसा केली जाईल. करिअर आणि व्यवसायात केलेल्या कठोर परिश्रम आणि प्रयत्नांमुळे मिळालेल्या फायद्यांमुळे आणि यशामुळे तुमचा उत्साह आणि उत्साह संपूर्ण आठवडाभर उच्च राहील. कामाच्या ठिकाणी वातावरण अनुकूल राहील. परदेशात काम करणाऱ्यांना या आठवड्यात महत्त्वपूर्ण फायदे मिळण्याची शक्यता आहे.

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. दीर्घकाळापासून प्रतीक्षेत असलेल्या करिअरसाठी प्रयत्नशील असाल, तर या आठवड्यात प्रयत्न केल्यास तुमच्या इच्छा पूर्ण होऊ शकतात. नोकरी करणाऱ्यांना इच्छित पदोन्नती किंवा इच्छित ठिकाणी बदलीशी संबंधित चांगली बातमी मिळू शकते. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. व्यवसायामध्ये तुम्हाला लाभ होईल.

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा फायदेशीर राहील. करिअर आणि व्यवसायात पुढे जाण्यात यश मिळेल. तुमच्या जोडीदाराची सततची प्रगती आणि त्यांच्या मागे पडण्याची चिंता तुमच्या चिंतेचे एक प्रमुख कारण बनेल. कामाच्या ठिकाणी तुमच्यावर महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या येऊ शकतात. व्यावसायिकांना त्यांच्या व्यवसायाच्या प्रगतीबद्दल काळजी वाटेल.

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा खूप शुभ राहणार आहे. करिअर आणि व्यवसायात तुम्हाला अनपेक्षित यश आणि नफा दिसेल. कामाच्या ठिकाणी तुमची प्रशंसा केली जाईल. वरिष्ठ तुमच्या कामावर खूश होतील आणि तुमच्यावर महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपवतील. व्यावसायिकांना लाभ होण्याची शक्यता. व्यवसायाच्या उद्देशाने केलेला प्रवास आनंददायी आणि फायदेशीर ठरेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

 

