Numberlogy: मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

आज शनिवार, 17 जानेवारी. आजच्या दिवसाचा स्वामी ग्रह शनि आहे आणि आज शनिवारचा दिवस असल्याने सर्व मूलांकाच्या लोकांवर शनि ग्रहाचा प्रभाव राहील. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Updated On: Jan 17, 2026 | 08:22 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

आजचा शनिवारचा दिवस सामान्य राहील. ज्योतिषशास्त्रानुसार अंक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजच्या दिवसाचा स्वामी ग्रह शनि आहे आणि शनिवारच्या दिवसाचा स्वामी ग्रह शनि आहे. शनिचा अंक 8 आहे. आज मूलांक 8 असलेल्या लोकांची धावपळ होऊ शकते. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

मूलांक 1

मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. आर्थिक बाबतीत आजचा दिवस अनुकूल राहील आणि तुम्हाला फायदा होईल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल. जोडीदारासोबत नाते चांगले राहील.

मूलांक 2

मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. आर्थिक बाबतीत आजचा दिवस फायदेशीर राहील. व्यवसायात तुमची प्रगती होईल. काम पुढे नेण्यासाठी तुम्ही नवीन मार्ग निवडू शकता. कुटुंबासोबत बाहेर फिरायला जाण्याचा प्लॅन करू शकता. जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवाल.

मूलांक 3

मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. आर्थिक लाभ होऊ शकतो. व्यवसायात नवीन कामाची सुरुवात करू शकता. गुंतवणूक करणे फायदेशीर राहील. कुटुंबातील वातावरण सामान्य राहील. कुटुंबामध्ये धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाऊ शकते.

मूलांक 4

मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्हाला अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. कामामध्ये अडथळा येऊ शकतो. गुंतवणूक करताना विचार करा. कुटुंबामध्ये काही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. वडिलांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी.

मूलांक 5

मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. तुमची नियोजित कामे वेळेवर पूर्ण होतील. नवीन व्यवसायाची सुरुवात करू शकता. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. कुटुंबासोबत बाहेर फिरायला जाण्याचा प्लॅन करू शकता. नातेसंबंध चांगले राहतील.

मूलांक 6

मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. मानसिक ताण वाढू शकतो. कुटुंबामध्ये मतभेद होऊ शकतात. जोडीदारासोबत मनातील गोष्टी शेअर करू शकता.

मूलांक 7

मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कामामध्ये अडथळा येऊ शकतो. आर्थिक बाबतीत गुंतवणूक करताना सावध रहा. आरोग्याची काळजी घ्यावी. पायाच्या समस्या जाणवू शकतात. जोडीदारासोबत वाद होऊ शकतो.

मूलांक 8

मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. आज तुम्हाला खूप धावपळ करावी लागेल. मानसिक ताण जाणवू शकतो. कुटुंबामध्ये मतभेद होऊ शकतात. बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा. जोडीदारासोबत वाद होऊ शकतो.

मूलांक 9

मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस उत्तम राहील. तुम्हाला नशिबाची पूर्ण साथ मिळेल. आर्थिक स्थिती सामान्य राहील. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. जोडीदारासोबत वाद होऊ शकतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Published On: Jan 17, 2026 | 08:22 AM

