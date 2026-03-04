Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
मथुरेत होळीची अनोखी प्रथा! धगधगत्या आगीतून जिवंत बाहेर आला प्रल्हाद ; अंगाला चटकाही नाही, थरारक VIDEO VIRAL

सोशल मीडियावर एक अत्यंत धक्कादायक व्हिडिओ पाहायला मिळत आहे. उत्तर प्रदेशच्या मथुरा येथील फालेन जिल्ह्यातील होलिका परंपरेचा हा व्हिडिओ आहे. या व्हिडिओ सगळ्यांचा थरकाप उडाल आहे. नेमकं काय आहे व्हिडिओत?

Updated On: Mar 04, 2026 | 12:18 PM
Mathura person walks through the Holika dahan video goes viral

धगधगत्या आगीत उडी मारुन भक्तीचा हुंकार; कृष्णजन्मभूमी मथुरेत होळीच्या अनोख्या प्रथेचा VIDEO VIRAL (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ पाहायला मिळतात. सध्या सोशल मीडियावर एक थराराक आणि आश्चर्यकारक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये एका व्यक्ती २० फूट उंच असलेल्या धगधगत्या आगीतूम चालत बाहेर पडला आहे. या व्हिडिओने संपूर्ण इंटनेरटला हादरवून टाकले आहे. हा व्हिडिओ उत्तर प्रदेशच्या मथुरा येथील फालेन जिल्ह्यातील होलिका दहनाचा आहे.

मथुरेची होळी केवळ रंगाचा उत्सव नाही, अतूट श्रद्ध आणि विश्वासाचे प्रतीक मानली जाते. या ठिकाणी  एक जुनी पंरपरा आहे. एका व्यक्तीची प्रल्हाद म्हणून निवड करण्यात येते आणि त्याला होलिका दहनाच्या आगीतून चालावे लागेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही पंरपरा गेल्या ५२०० वर्षांपासून सुरु आहे. यासाठी प्रल्हाद म्हणून निवड झालेली व्यक्ती ४५ दिवस कठोर तपस्या करते.

या काळात जमिनीवर झोपणे, फलाहर करणे आणि ब्रह्मचार्याचे पालन करणे असे कडक नियम पाळावे लागतात. हळी प्रवेश करण्यापूर्वी दैवी संकेताची वाट पाहावी लागते. दैवी संकेत मिळताच प्रल्हाद म्हणून नियुक्त करण्यात आलेला व्यक्ती आगीतून चालत जातो. यावेळी संजू पंडा नावाच्या व्यक्तीची निवज प्रल्हाद म्हणून करण्यात आली होती.  सध्या त्याचा आगीतून चालण्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ही अनोख प्रथा पाहण्यासाठी केवळ भारतच नव्हे, तर परदेशातूही लोक येतात. यावेळी लोक भक्त प्रल्हाद की जय अशा घोषणा देतात.

 नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

व्हायरलल होत असलेला व्हिडिओ सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकजण आश्चर्यचकित झाले आहे. अनेकांनी हे अत्यंत धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे. श्रद्धेच्या नावाखाली लोक जीव धोक्यात घालतात असे अनेकाचे मत आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

