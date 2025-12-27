Chandra Gochar 2025: 27 डिसेंबरला चंद्राचे संक्रमण ठरणार लकी, पैशांच्या अडचणी होतील दूर

ज्योतिषशास्त्रात, चंद्राला मनाचे कारक मानले जाते. चंद्राच्या आशीर्वादामुळे केवळ शुभ कार्यात यश मिळत नाही तर मन आनंदी देखील होते. शिवाय, एखाद्या व्यक्तीचे आईशी असलेले नाते प्रेमळ राहते. त्याचबरोबर कमकुवत चंद्र मानसिक ताण तयार करु शकतो. ज्योतिषशास्त्रामध्ये चंद्र ग्रहाला मन, भावना, आर्थिक स्थिती आणि दैनंदिन जीवनाचा कारक मानले जाते. चंद्राचे संक्रमण काही राशीच्या लोकांसाठी शुभ असणार आहे तर काहींना आर्थिक समस्या जाणवू शकतात.
ज्योतिषशास्त्रानुसार शनिवार, 27 डिसेंबर रोजी चंद्र आपली राशी बदलणार आहे. चंद्राच्या राशीतील हा बदल फक्त मानसिक ताण कमी करु शकत नाही तर आर्थिक समस्यांपासून सुटका देखील करु शकतो. चंद्राच्या संक्रमणामुळे कोणत्या राशीच्या लोकांना आर्थिक समस्या जाणवतील जाणून घ्या
चंद्र संक्रमणामुळे मनाची स्थिती, निर्णयक्षमता आणि आर्थिक व्यवहारांवर थेट परिणाम होतो. चंद्र अनुकूल स्थितीत असताना व्यक्तीमधील आत्मविश्वास वाढतो, कामात यश मिळते आणि आर्थिक समस्या हळूहळू दूर होऊ लागतात.
चंद्राच्या आशीर्वादामुळे तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. या काळात प्रवास करणे शक्य आहे. यावेळी तुम्हाला कधीकधी घाईमध्ये निर्णय घ्यावे लागू शकतात. दरम्यान बहुतेक परिस्थितीत तुम्ही धीर धराल. तुमच्या प्रतिभेने तुम्ही इतरांना प्रभावित करू शकाल. यावेळी तुम्हाला व्यवसायासाठी प्रवासदेखील करावा लागू शकतो. व्यवसायात गुंतलेल्यांना फायदा होऊ शकतो. तुम्ही अनेक बाबतीत अहंकारी होऊ शकता. या काळात जोडीदारासोबत संबंध चांगले राहतील. मात्र या काळात खर्चावर नियंत्रण ठेवावे लागेल. करिअरमध्ये सकारात्मक बदल होताना दिसून येतील.
धनु राशीच्या लोकांना या परिवर्तनाचा फायदा होणार आहे. तुमच्या आईशी तुमचे संबंध सौहार्दपूर्ण असतील. तुमचे मन आनंदी राहील. तुम्हाला मानसिक ताणतणावापासून आराम मिळू शकेल. भौतिक सुखांमध्ये तुमची आवड वाढेल. तुम्ही भौतिक सुखसोयींवर पैसे खर्च करू शकता. तुमची संपत्ती आणि आनंद वाढेल. तुम्हाला हव्या असलेल्या गोष्टी तुम्हाला सहज मिळतील. या काळात प्रवास करणे शक्य होईल. शिक्षण घेणाऱ्यांना घरापासून दूर राहावे लागू शकते. वडिलोपार्जित मालमत्तेचा फायदा तुम्हाला होईल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: चंद्र गोचर म्हणजे चंद्र ग्रहाचे एका राशीतून दुसऱ्या राशीत होणारे संक्रमण. चंद्र अतिशय जलद गतीने चालतो, त्यामुळे त्याचा प्रभाव दैनंदिन जीवनावर लवकर दिसून येतो.
Ans: 27 डिसेंबर 2025 रोजी चंद्र एका शुभ राशीत प्रवेश करणार असून, त्यामुळे काही राशींसाठी हा काळ अत्यंत लाभदायक ठरणार आहे. या गोचरामुळे आर्थिक अडचणी कमी होण्याचे योग तयार होत आहेत.
Ans: चंद्र मनाचा कारक असल्यामुळे या काळात मानसिक तणाव कमी होईल, निर्णयक्षमता वाढेल आणि आत्मविश्वास मजबूत होईल.