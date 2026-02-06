Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
प्रचारतोफा थंडावल्या; जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी उद्या मतदान

जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीतील ९ गटांसाठी ३९ उमेदवार रिंगणात राहिले असून, पण पंचायत समितीच्या १८ जणांसाठी ६२ उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शिवना गटात शिवसेना शिंदे गट व भाजपमध्ये सरळ सामना होत आहे.

Updated On: Feb 06, 2026 | 08:30 AM
प्रचारतोफा थंडावल्या; जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी उद्या मतदान

जिल्हा परिषद, पंचायत प्रचारतोफा थंडावल्या; जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी उद्या मतदान

मुंबई : मिनी मंत्रालय अर्थात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठीचा प्रचार गुरुवारी रात्री थंडावला. छत्रपती संभाजीनगरच्या सिल्लोड तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या ९ व पंचायत समितीच्या १८ जागांसाठी शनिवारी मतदान होणार आहे. सिल्लोड तालुक्यातील २ लाख ४८ हजार ८७४ मतदार मतदान करतील. यासाठी तालुक्यातील ३०५ मतदान केंद्रे ठेवण्यात आली असून, मतदान प्रक्रिया सुरळीत व शांततेत पार पाडण्यासाठी १४०६ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

पुनर्वसन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी डॉ. निलेश अपार हे निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहत आहे. तहसीलदार संजय देवराये, गट विकास अधिकारी रत्नाकर पगार, नगरपरिषद मुख्याधिकारी कारभारी दिवेकर सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहत आहेत. ७ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ७:३० ते सायंकाळी ५:३० वाजेपर्यंत मतदान प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे.

पंचायत समितीच्या हळदा, अंभई, केळगाव व बोरगाव सारवानी या चार गणात भाजप व शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यात सरळ लढत होत आहे. उंडणगाव, भराडी, हट्टी, आमठाणा, धानोरा, अंधारी या सहा पंचायत समिती गणांमध्ये तिरंगी लढत होत आहे. पंधरा दिवसाच्या रणधुमाळीनंतर शनिवारी रात्री निवडणूक प्रचार थंडावला.

आता मतदानाकडे लागले लक्ष…

मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेची निवडणूक असल्याने तालुका स्तरावरील पंचायत समितीसारखी ग्रामीण यंत्रणा राबवणारे स्थानिक स्वराज्य संस्था ताब्यात घेण्यासाठी शिवसेना शिंदे गट व भाजप या दोन्ही पक्षांमध्ये जोरदार राजकीय द्वंद बघावयास मिळाले. त्यामुळे आता मतदानाकडे लक्ष लागले आहे.

जिल्हा परिषदेच्या ९ जागांसाठी ३९ जण रिंगणात

जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीतील ९ गटांसाठी ३९ उमेदवार रिंगणात राहिले असून, पण पंचायत समितीच्या १८ जणांसाठी ६२ उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शिवना गटात शिवसेना शिंदे गट व भाजपमध्ये सरळ सामना होत असून, अंधारी जिल्हा परिषद गटात शिवसेना (शिंदे गट) भाजप व शिवसेना (उबाठा) यांच्यात तिरंगी लढत होत आहे.

Published On: Feb 06, 2026 | 08:30 AM

