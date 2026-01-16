Masik Shivratri 2026: मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी या उपायांनी महादेवांना करा प्रसन्न, तुमच्या इच्छा होतील पूर्ण

हिंदू धर्मामध्ये मासिक शिवरात्रीचा सण महादेवांना समर्पित आहे. दर महिन्याला शिवरात्र येते. मात्र नवीन वर्षातील पहिल्या शिवरात्रीला आध्यात्मिक महत्त्व जास्त वाढते. कारण या वर्षात महादेवाचा आशीर्वाद घेण्याची संधी मिळते. ज्योतिषशास्त्रानुसार या महिन्यात पूजा केल्याने व्यक्तीच्या समस्या दूर होतात आणि इच्छा पूर्ण होतात. जर तुम्हालादेखील तुमचे नवीन वर्ष आनंदात घालवायचे असेल तर मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी हे उपाय करा. मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी कोणते उपाय करावेत जाणून घ्या
महादेवांना अभिषेक खूप आवडतो. मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून आवरुन झाल्यावर मंदिरात जाऊन शिवलिंगावर गंगाजल अर्पण करा. त्यानंतर दूध, दही, तूप, मध आणि साखरेपासून बनवलेले पंचामृत अर्पण करा. व्यक्ती शिवाला प्रेमाने अभिषेक करतो, त्याच्या जीवनातून गरिबी दूर होते आणि सुख आणि समृद्धी येते. अभिषेक करतेवेळी ‘ॐ नमः शिवाय या मंत्रांचा जप करावा.
शिवलिंगाला बेलापत्र अर्पण करणे खूप सर्वात महत्वाचे मानले जाते. पाने खराब झालेली नाहीत आणि फाटलेली नाहीत याची खात्री करा आणि त्यावर चंदनाच्या लेपाने “राम” किंवा “ओम” लिहा. जर तुम्ही महादेवाला शमीची पाने अर्पण केली तर तुम्हाला शनिदोषापासून मुक्ती मिळते आणि करिअरमध्ये यश मिळते. तसेच या दिवशी अंजीर किंवा ऑलिंडर सारखी पांढरी फुले अर्पण करणे देखील खूप शुभ मानले जाते.
संध्याकाळच्या वेळी महादेवांच्या मंदिरात जाऊन गाईच्या तुपाचा दिवा लावावा. तसेच तांदूळ अर्पण करावे. असे केल्याने अडकलेले पैसे परत मिळण्यास मदत होते आणि आर्थिक अडचणी दूर होण्यास मदत होते. दिवा लावताना तुमच्या कुटुंबाच्या सुख-शांतीसाठी महादेवाची प्रार्थना करा, यामुळे घरातील नकारात्मक ऊर्जा दूर होते.
या दिवशी पूजेसोबतच शिवचालिसा वाचणे फायदेशीर मानले जाते. शिव मंदिरात जाऊन किंवा देव्हाऱ्याजवळ बसून चालीसा किंवा रुद्राष्टकमचे पठण करा. जर तुमच्याकडे वेळ कमी असेल तर महामृत्युंजय मंत्राचा 108 वेळा जप करावा. हा उपाय करताना मानसिक शांती मिळत नाही तर अज्ञात भीती आणि आरोग्य समस्या देखील दूर होतात.
मासिक शिवरात्रीला दानधर्माचे विशेष महत्त्व आहे. पूजा झाल्यानंतर गरजू व्यक्तीला दूध, तांदूळ किंवा पांढरे कपडे यासारख्या पांढऱ्या वस्तू दान करा. निःस्वार्थपणे केलेले दान तुमची पूजा पूर्ण करते आणि पूर्वजांचे आशीर्वाद देखील मिळवते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: मासिक शिवरात्र ही प्रत्येक महिन्यात कृष्ण पक्षातील चतुर्दशी तिथीला साजरी केली जाते. या दिवशी भगवान शिवाची विशेष पूजा केल्यास मनोकामना पूर्ण होतात, असे मानले जाते.
Ans: शिवलिंगावर जलाभिषेक करून बेलपत्र, दूध, मध, दही आणि तूप अर्पण करावे तसेच ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्राचा जप करावा.
Ans: शिवलिंगावर तुळस, केतकी फुलं आणि नारळाचे पाणी अर्पण करू नये.