Numberlogy: प्रदोष व्रताच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना होईल राजयोगाचा फायदा

आज गुरुवार 1 जानेवारी. वृषभ राशीच्या रोहिणी नक्षत्रात चंद्राचे संक्रमण होत आहे. या संक्रमणामुळे बुधादित्य राजयोग तयार होत आहे. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Updated On: Jan 01, 2026 | 08:24 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

आजचा गुरुवारचा दिवस काही राशीच्या लोकांसाठी सामान्य राहणार आहे. चंद्राचे दिवसरात्र वृषभ राशीमधून रोहिणी नक्षत्रात संक्रमण होणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार आज गुरुवारचा दिवस असल्याने आजच्या दिवसाचा स्वामी ग्रह गुरू आहे बुधाचा अंक 3 आहे. आज मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांना कामामध्ये अडचणी येऊ शकतात आणि मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांना आर्थिक लाभ होऊ शकतो. यावेळी मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

मूलांक 1

मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांना आज अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. तुमच्या कामात अडचणी येऊ शकतात. अशा वेळी विचारपूर्वक निर्णय घ्या. आरोग्याची काळजी घ्यावी. आर्थिक बाबतीत विचारपूर्वक निर्णय घ्यावे. कुटुंबातील वातावरण सामान्य राहील.

मूलांक 2

मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. आर्थिक बाबतीत तुम्हाला सावध राहण्याची गरज आहे. तुम्हाला काही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. आर्थिक बाबतीत विचारपूर्वक गुंतवणूक करावी. नाहीतर पैसे अडकू शकतात तुमच्यावरील मानसिक ताण वाढेल. जोडीदारासोबत वेळ घालवाल.

मूलांक 3

मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. आर्थिक लाभ होईल. कुटुंबातील वातावरण चांगले राहील. कुटुंबासोबत मिळून धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाऊ शकते. आरोग्याची काळजी घ्यावी.

Pradosh vrat: नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी महादेवांना प्रसन्न करण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय

मूलांक 4

मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. मानसिक ताण जाणवेल. वादविवादापासून दूर रहा. कुटुंबात सामान्य वातावरण राहील.

मूलांक 5

मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी वादविवादापासून दूर रहावे. कुटुंबातील वातावरण अनुकूल राहील. कुटुंबाला वेळ द्याल.

मूलांक 6

मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. व्यवसायात काही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. विचारपूर्वक निर्णय घ्यावे. नोकरी करणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. वादविवादापासून दूर रहा बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा. जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवाल.

मूलांक 7

मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. मानसिक तणाव वाढू शकतो. जोडीदारासोबत आजचा दिवस सामान्य राहील. वादविवादापासून दूर रहावे.

मूलांक 8

मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. शारीरिक आणि मानसिक ताण तुम्हाला जाणवू शकतो. आर्थिक बाबतीत सावधानता बाळगावी. कुटुंबामध्ये सामान्य वातावरण राहील.

Vastu Tips: नवीन वर्षाची दिनदर्शिका कोणत्या दिशेला लावणे असते शुभ, काय आहेत वास्तुशास्त्राचे नियम जाणून घ्या

मूलांक 9

मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. आरोग्याची काळजी घ्यावी. कुटुंबातील वातावरण सामान्य राहील. जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवाल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

