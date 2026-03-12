मासिक पाळीच्या वेळी येणाऱ्या रक्ताद्वारे समजून येतात ‘हे’ आजार, महिलांनी जाणून घ्या ही महत्त्वाची माहिती

LPG सिलेंडरमध्ये किती गॅस शिल्लक आहे? ही सोपी ट्रिक योग्य वेळी बुकिंग करण्यासाठी ठरेल कामाची…
आरोग्य तज्ञांनी सांगितले की, मासिक पाळी दरम्यान बाहेर पडणारे रक्त गर्भाशयाशी संबंधित अनेक समस्या समजून घेण्यास मदत करू शकते. त्यांच्या मते, हा एक जैविक नमुना आहे जो गर्भाशयाच्या आरोग्याबद्दल माहिती देण्यासाठी खूप उपयुक्त ठरू शकतो, कारण गर्भाशयाच्या स्थितीचे पूर्णपणे मूल्यांकन करणे सहसा सोपे नसते. मासिक पाळीच्या वेळी शरीरातून बाहेर पडणाऱ्या रक्ताद्वारे आजारांची माहिती कशी मिळवता येते ते आज आपण या लेखात जाणून घेणार आहोत.
एंडोमेट्रिओसिस सारख्या आजारांचे संकेत मिळू शकते
एंडोमेट्रिओसिस (Endometriosis) हा महिलांमध्ये आढळणारा एक स्त्रीरोग आहे. सामान्यतः गर्भाशयाच्या आत असणारे एंडोमेट्रियम ऊतक काही कारणांमुळे गर्भाशयाच्या बाहेर वाढू लागते. हे ऊतक अंडाशय, फॅलोपीयन ट्यूब, पेल्विक भाग किंवा कधी-कधी इतर अवयवांवरही वाढू शकते. यामुळे मासिक पाळीदरम्यान तीव्र वेदना, सूज आणि इतर आरोग्य समस्या निर्माण होऊ शकतात. मासिक पाळीच्या रक्ताचा वापर करुन या आजाराचे निदान करता येईल का यावर शास्त्रज्ञ संशोधन करत आहेत.
संशोधनातून असे दिसून आले आहे की एंडोमेट्रिओसिस असलेल्या महिलांच्या मासिक पाळीच्या रक्तात वेगवेगळ्या पेशींचे प्रकार आणि जनुक अभिव्यक्ती दिसून येते. उदाहरणार्थ, त्यांच्या गर्भाशयात नैसर्गिक किलर पेशी नावाच्या रोगप्रतिकारक पेशींची संख्या कमी असते. या पेशी गर्भधारणेच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावतात आणि शरीराचे संसर्गापासून संरक्षण करतात. ते गर्भाशयाच्या इतर समस्यांबद्दल देखील माहिती देऊ शकते.
तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, मासिक पाळीचे रक्त फक्त एंडोमेट्रिओसिसच नाही तर इतर अनेक आजारांचा धोका दर्शवू शकते. उदाहरणार्थ, याच्या मदतीने अस्तराची जळजळ, गर्भाशयाच्या अस्तराची वाढ आणि एंडोमेट्रियल कर्करोग यांसारख्या गर्भाशयाच्या कर्करोगाचा धोका ओळखता येऊ शकतो. संशोधनात हे देखील आढळून आले आहे की, मासिक पाळीच्या रक्तातील पेशी हाय पातळीचे दाहक सिग्नल देतात ज्यामुळे गर्भाशयाच्या अस्तराची सामान्यपणे बरे होण्याची क्षमता प्रभावित होऊ शकते. ही स्थिती पॉलीसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोम किंवा वारंवार गर्भपात यासारख्या इतर परिस्थितींशी देखील जोडली गेली आहे.
शास्त्रज्ञ बायोमार्करच्या शोधात..
शास्त्रज्ञ बायोमार्कर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मासिक पाळीच्या रक्तातील विशिष्ट प्रथिने, जनुके आणि पेशी ओळखण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जर हे बायोमार्कर स्पष्टपणे ओळखता आले तर भविष्यात याचा खूप फायदा होईल. याच्या मदतीने शस्त्रक्रियेशिवायच आजारांना शोधता येईल ज्यामुळे जीवाचा धोका टळेल. यासाठी संशोधकांनी हजारो महिलांच्या नमुन्यांचे विश्लेषण करण्यास सुरुवात केली आहे. संशोधकांचा विश्वास आहे मासिक पाळीतील रक्त भविष्यात एक सोपा आणि वेदनाहीन निदान पद्धत ठरु शकते.