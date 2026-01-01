Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Pradosh vrat: नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी महादेवांना प्रसन्न करण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय

नवीन वर्षाचा पहिला दिवस म्हणजे गुरुवार, 1 जानेवारी रोजी गुरु प्रदोष व्रत आहे. हा दिवस महादेव आणि देवी पार्वतीला समर्पित आहे. या दिवशी काही विशेष उपाय केल्याने तुम्हाला फायदा होऊ शकतो. कोणते उपाय करायचे जाणून घ्या

Updated On: Jan 01, 2026 | 07:05 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • गुरु प्रदोष व्रत कधी आहे
  • प्रदोष व्रत उपाय
  • नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी प्रदोष व्रत
 

पंचांगानुसार गुरुवार 1 जानेवारी रोजी गुरु प्रदोष व्रत आहे. गुरुवारी हे व्रत येत असल्याने त्याला गुरू प्रदोष व्रत म्हटले जाते. हे व्रत महादेवांना समर्पित आहे. या दिवशी महादेव आणि देवी पार्वतीची पूजा केली जाते. सोबतच चांगला वर मिळण्यासाठी प्रार्थना केली जाते.

ज्योतिषशास्त्रात नोकरी करणाऱ्या लोकांना अपेक्षित यश आणि संपत्तीमध्ये वाढ होण्यासाठी प्रदोष व्रताच्या दिवशी काही विशेष उपाय करण्याचा सल्ला दिला जातो. जर तुम्हालाही नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी महादेवांना प्रसन्न करायचे असेल तर पूजेच्या वेळी हे उपाय करा. हे उपाय केल्याने ग्रहाची स्थिती देखील सुधारते. प्रदोष व्रताच्या दिवशी कोणते उपाय करायचे जाणून घ्या

हे उपाय करा

अभिषेक करणे

नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी गुरू प्रदोष व्रताच्या दिवशी महादेवांना प्रसन्न करण्यासाठी स्नान ध्यान झाल्यानंतर गंगाजलाने महादेवांना अभिषेक करावा. तुम्हाला हवे असल्यास गंगाजलांमध्ये काळे तिळ मिसळून अभिषेक करू शकता. हा उपाय केल्याने ग्रहाची असलेली कमकुवत स्थिती सुधारते.

Hindu Vrat and Festivals 2026: नवीन वर्षात कोणती व्रते ठरतील सर्वात फायदेशीर, जाणून घ्या यादी

तुळशीच्या रोपाची पूजा

जर तुम्हाला घराची आर्थिक स्थिती सुधारायची असेल तर नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी तुळशीच्या रोपाची पूजा करावी. स्नान आणि ध्यान झाल्यानंतर गंगाजलात कानेरची फुले मिसळून ती तुळशीला अर्पण करावी. या विधीमुळे विश्वाचे रक्षक भगवान विष्णू प्रसन्न होतात. त्यांच्या कृपेने तुमच्या जीवनात आनंद आणि शांती येते.

मानसिक ताण कमी करण्यासाठी उपाय

जर तुम्हाला मानसिक ताण कमी करायचा असल्यास गुरु प्रदोष व्रताच्या दिवशी पूजा करताना महादेवांना कच्च्या गाईच्या दुधाने अभिषेक करा. हा उपाय तुमच्या कुंडलीतील चंद्राला बळकटी देतो. चंद्र देवाच्या आशीर्वादाने मानसिक ताणाची समस्या दूर होण्यास मदत होते.

गुरु ग्रहाची स्थिती

जर तुमच्या कुंडलीमध्ये गुरु ग्रहाची स्थिती बळकट असेल नवीन वर्षाच्या पहिस आणि प्रदोष व्रताची पूजा केल्यानंतर पिवळ्या वस्तूचे दान करा. यामुळे व्यक्तीवर गुरु देवाचे आशीर्वाद राहतात. त्यांच्या कृपेने नोकरी आणि व्यवसायात इच्छित यश मिळतात.

जानेवारी–मार्चमध्ये या राशीच्या लोकांसाठी राहील खास, दृष्टि राजयोगाच्या प्रभावामुळे करिअर, पैसा आणि सन्मानात होईल वाढ

महादेवांचा आशीर्वाद मिळविण्यासाठी उपाय

देवांचे देव भगवान शिव यांचे आशीर्वाद प्राप्त करण्यासाठी गुरु प्रदोष व्रताच्या दिवशी महामृत्युंजय मंत्राचा जप करा आणि शिव तांडव स्तोत्राचा पाठ करा. शिव तांडव स्तोत्राचे पठण केल्याने भगवान शिव प्रसन्न होतात आणि त्यांच्या भक्तांवर त्यांचे आशीर्वाद वर्षाव होतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: प्रदोष व्रत म्हणजे काय?

    Ans: प्रदोष व्रत भगवान शंकरांना समर्पित आहे. प्रत्येक त्रयोदशीच्या दिवशी सूर्यास्ताच्या सुमारास हे व्रत केले जाते.

  • Que: नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी प्रदोष व्रत केल्याचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: वर्षाच्या पहिल्या दिवशी प्रदोष व्रत केल्यास संपूर्ण वर्षभर महादेवांची कृपा राहते आणि अडचणी दूर होण्यास मदत होते.

  • Que: प्रदोष व्रताचा लाभ कोणाला होतो?

    Ans: हे व्रत करणाऱ्या व्यक्तीला आरोग्य, करिअर, आर्थिक स्थैर्य आणि मानसिक शांती लाभते.

Web Title: Pradosh vrat 2026 follow these remedies to please lord shiva

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 01, 2026 | 07:05 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Basant Panchami 2026: विद्यार्थ्यांसाठी वसंत पंचमीचे महत्व आणि सरस्वती देवीचे आशीर्वाद मिळविण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय
1

Basant Panchami 2026: विद्यार्थ्यांसाठी वसंत पंचमीचे महत्व आणि सरस्वती देवीचे आशीर्वाद मिळविण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय

Jaya Ekadashi 2026: पितृंच्या आत्म्यांना शांती मिळविण्यासाठी जया एकादशीच्या दिवशी करा हे उपाय
2

Jaya Ekadashi 2026: पितृंच्या आत्म्यांना शांती मिळविण्यासाठी जया एकादशीच्या दिवशी करा हे उपाय

श्रीपाद श्रीवल्लभ आणि गणेश चतुर्थीचा आहे खास संबंध, यामागची पुराणकथा तुम्हाला माहितेय का ?
3

श्रीपाद श्रीवल्लभ आणि गणेश चतुर्थीचा आहे खास संबंध, यामागची पुराणकथा तुम्हाला माहितेय का ?

माघी गणेश विसर्जनासाठी महापालिकेतर्फे कृत्रिम तलावाची व्यवस्था, प्रशासनाला सहकार्याचे आवाहन
4

माघी गणेश विसर्जनासाठी महापालिकेतर्फे कृत्रिम तलावाची व्यवस्था, प्रशासनाला सहकार्याचे आवाहन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

Jan 22, 2026 | 08:28 PM
CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

Jan 22, 2026 | 08:27 PM
सुंदर दिसण्यासाठी काय खावं? सकाळपासून रात्रीपर्यंत हा डाएट चार्ट फॉलो करा; नॅचरली चेहरा राहील चमकदार

सुंदर दिसण्यासाठी काय खावं? सकाळपासून रात्रीपर्यंत हा डाएट चार्ट फॉलो करा; नॅचरली चेहरा राहील चमकदार

Jan 22, 2026 | 08:15 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशला भारतात न खेळणे भोवणार? ‘या’ संभाव्य दंडांना जावे लागेल सामोरे; ICC चे नियम काय सांगतात? 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशला भारतात न खेळणे भोवणार? ‘या’ संभाव्य दंडांना जावे लागेल सामोरे; ICC चे नियम काय सांगतात? 

Jan 22, 2026 | 08:04 PM
Loan Against Property: भारतात मालमत्तेच्या बदल्यात कर्ज का ठरते आहे फायनान्शियल गेम-चेंजर?

Loan Against Property: भारतात मालमत्तेच्या बदल्यात कर्ज का ठरते आहे फायनान्शियल गेम-चेंजर?

Jan 22, 2026 | 08:01 PM
ऑडिशनमध्ये मिळाला नकार पण ‘रुबाब’मध्ये झळकले रुबाबात! संभाजी-शीतलची कहाणी

ऑडिशनमध्ये मिळाला नकार पण ‘रुबाब’मध्ये झळकले रुबाबात! संभाजी-शीतलची कहाणी

Jan 22, 2026 | 08:00 PM
नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याची योग्य वेळ कोणती? किती वर्षांनी फोन बदलावा? जाणून घ्या एका क्लिकवर

नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याची योग्य वेळ कोणती? किती वर्षांनी फोन बदलावा? जाणून घ्या एका क्लिकवर

Jan 22, 2026 | 07:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM